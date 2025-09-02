TOPlist

Povedená sluchátka pro každého. Skvěle hodnocené špunty od Sony teď nestojí ani tisícovku, potěší výdrží a transparentním režimem

  • Sony WF-C510 koupíte na Alze za 929 Kč po použití kódu ALZADNY35
  • Sluchátka nabízejí 22 hodin výdrže a rychlé nabíjení za 5 minut
  • V akci jsou všechny čtyři barevné varianty včetně modré a žluté

Adam Kurfürst
2.9.2025 10:00
Sony True Wireless WF C510 na stole nahled

Hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka za rozumnou cenu? Sony WF-C510 právě teď na Alze koupíte za historicky nejnižší cenu 929 Kč. Stačí při objednávce využít slevový kód ALZADNY35, který srazí cenu z již zlevněných 1 429 Kč. Původní cena přitom u mimozemšťana činila 1 529 Kč. Akce platí pro všechny čtyři barevné varianty – černou, bílou, modrou a žlutou.

Kompaktní konstrukce s dlouhou výdrží

Sony WF-C510 patří mezi nejmenší a nejlehčí True Wireless sluchátka v portfoliu japonského výrobce. Jedno sluchátko váží pouhých 4,6 gramu, nabíjecí pouzdro pak 31 gramů. I přes kompaktní rozměry nabízejí sluchátka celkovou výdrž 22 hodin – samotná sluchátka vydrží 11 hodin nepřetržitého poslechu, dalších 11 hodin dodá nabíjecí pouzdro.

Sony True Wireless WF C510 cerna
Sony True Wireless WF C510 bila
Sony True Wireless WF C510 zluta
Sony True Wireless WF C510 modra

Praktickou vlastností je rychlé nabíjení. Pokud vám dojde baterie, stačí sluchátka vložit na 5 minut do pouzdra a získáte energii na hodinu poslechu. Kompletní nabití sluchátek trvá 1,5 hodiny, pouzdro se nabije za 3 hodiny přes USB-C.

Pokročilé funkce za příznivou cenu

Sluchátka využívají Bluetooth 5.3 pro stabilní spojení s dosahem až 10 metrů. Podporují kodeky AAC a SBC, díky technologii DSEE dokážou vylepšit kvalitu komprimované hudby. Zvuk produkují 6mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20-20 000 Hz.

Za zmínku stojí funkce Multipoint Connection, která umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně. Můžete tak sledovat video na notebooku a při příchozím hovoru se sluchátka automaticky přepnou na telefon. Funkce pracuje s iOS, Androidem i počítači.

Odolnost a praktické funkce pro každodenní použití

Sony WF-C510 disponují certifikací IPX4, jsou tedy odolná proti stříkající vodě a potu. Oceníte to při sportu nebo v deštivém počasí. Sluchátka mají integrovaný mikrofon pro handsfree hovory a podporují hlasové asistenty Google Assistant a Siri.

Sony True Wireless WF C510 mezi vecmi na zlutem povrchu

Obzvlášť šikovný je režim okolního zvuku (Ambient Sound), který propustí důležité zvuky z okolí – například hlášení na nádraží nebo přijíždějící automobil. Pro uživatele Spotify je k dispozici funkce Spotify Tap pro rychlé spuštění přehrávání. Majitelé Androidu ocení podporu Fast Pair pro okamžité spárování.

V aplikaci Sony Sound Connect si můžete nastavit ekvalizér podle vlastních preferencí nebo využít přednastavené profily pro různé hudební žánry.

Co na sluchátka říkají uživatelé?

Sony WF-C510 si na Alze získala hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 280 zákazníků, přičemž 93 % z nich by sluchátka doporučilo. Uživatelé nejčastěji chválí výbornou výdrž baterie, která podle recenzí skutečně odpovídá slibovaným 22 hodinám. Mnoho sportovců oceňuje, že sluchátka pevně drží v uších i při běhu a nemusí se obávat jejich vypadnutí. Pozitivně hodnotí také fyzická tlačítka místo dotykového ovládání a možnost připojení ke dvěma zařízením současně.

Sony True Wireless WF C510 sluchatka render cerna

Názory na kvalitu zvuku se různí – zatímco někteří jsou se zvukem za danou cenu spokojeni a vyzdvihují možnosti nastavení v aplikaci Sony Sound Connect, jiní kritizují plochý zvuk s nedostatkem basů. Několik recenzentů upozorňuje, že sluchátka nemají aktivní potlačení hluku (ANC), což může být pro někoho zklamáním. Mikrofon funguje dobře v tichém prostředí, ale v hlučném okolí má problémy. S reklamovaností pouhých 0,87 % však sluchátka jednoznačně patří ke spolehlivějším modelům.

Dostupnost a cena

Sony WF-C510 jsou na Alze skladem ve všech čtyřech barvách – černé, bílé, modré a žluté. S uplatněním kódu ALZADNY35 vás vyjdou na 929 Kč, což je nejnižší cena na českém trhu. Bez kódu stojí 1 429 Kč. Na sluchátka se vztahuje 48měsíční záruka.

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

