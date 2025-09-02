Povedená sluchátka pro každého. Skvěle hodnocené špunty od Sony teď nestojí ani tisícovku, potěší výdrží a transparentním režimem Hlavní stránka Zprávičky Sony WF-C510 koupíte na Alze za 929 Kč po použití kódu ALZADNY35 Sluchátka nabízejí 22 hodin výdrže a rychlé nabíjení za 5 minut V akci jsou všechny čtyři barevné varianty včetně modré a žluté Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.9.2025 10:00 2 komentáře 2 Hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka za rozumnou cenu? Sony WF-C510 právě teď na Alze koupíte za historicky nejnižší cenu 929 Kč. Stačí při objednávce využít slevový kód ALZADNY35, který srazí cenu z již zlevněných 1 429 Kč. Původní cena přitom u mimozemšťana činila 1 529 Kč. Akce platí pro všechny čtyři barevné varianty – černou, bílou, modrou a žlutou. Kompaktní konstrukce s dlouhou výdrží Sony WF-C510 patří mezi nejmenší a nejlehčí True Wireless sluchátka v portfoliu japonského výrobce. Jedno sluchátko váží pouhých 4,6 gramu, nabíjecí pouzdro pak 31 gramů. I přes kompaktní rozměry nabízejí sluchátka celkovou výdrž 22 hodin – samotná sluchátka vydrží 11 hodin nepřetržitého poslechu, dalších 11 hodin dodá nabíjecí pouzdro. Praktickou vlastností je rychlé nabíjení. Pokud vám dojde baterie, stačí sluchátka vložit na 5 minut do pouzdra a získáte energii na hodinu poslechu. Kompletní nabití sluchátek trvá 1,5 hodiny, pouzdro se nabije za 3 hodiny přes USB-C. CHCI SLUCHÁTKA SONY Pokročilé funkce za příznivou cenu Sluchátka využívají Bluetooth 5.3 pro stabilní spojení s dosahem až 10 metrů. Podporují kodeky AAC a SBC, díky technologii DSEE dokážou vylepšit kvalitu komprimované hudby. Zvuk produkují 6mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20-20 000 Hz. Za zmínku stojí funkce Multipoint Connection, která umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně. Můžete tak sledovat video na notebooku a při příchozím hovoru se sluchátka automaticky přepnou na telefon. Funkce pracuje s iOS, Androidem i počítači. Odolnost a praktické funkce pro každodenní použití Sony WF-C510 disponují certifikací IPX4, jsou tedy odolná proti stříkající vodě a potu. Oceníte to při sportu nebo v deštivém počasí. Sluchátka mají integrovaný mikrofon pro handsfree hovory a podporují hlasové asistenty Google Assistant a Siri. Obzvlášť šikovný je režim okolního zvuku (Ambient Sound), který propustí důležité zvuky z okolí – například hlášení na nádraží nebo přijíždějící automobil. Pro uživatele Spotify je k dispozici funkce Spotify Tap pro rychlé spuštění přehrávání. Majitelé Androidu ocení podporu Fast Pair pro okamžité spárování. KOUPIT SONY WF-C510 V aplikaci Sony Sound Connect si můžete nastavit ekvalizér podle vlastních preferencí nebo využít přednastavené profily pro různé hudební žánry. Co na sluchátka říkají uživatelé? Sony WF-C510 si na Alze získala hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 280 zákazníků, přičemž 93 % z nich by sluchátka doporučilo. Uživatelé nejčastěji chválí výbornou výdrž baterie, která podle recenzí skutečně odpovídá slibovaným 22 hodinám. Mnoho sportovců oceňuje, že sluchátka pevně drží v uších i při běhu a nemusí se obávat jejich vypadnutí. Pozitivně hodnotí také fyzická tlačítka místo dotykového ovládání a možnost připojení ke dvěma zařízením současně. Názory na kvalitu zvuku se různí – zatímco někteří jsou se zvukem za danou cenu spokojeni a vyzdvihují možnosti nastavení v aplikaci Sony Sound Connect, jiní kritizují plochý zvuk s nedostatkem basů. Několik recenzentů upozorňuje, že sluchátka nemají aktivní potlačení hluku (ANC), což může být pro někoho zklamáním. Mikrofon funguje dobře v tichém prostředí, ale v hlučném okolí má problémy. S reklamovaností pouhých 0,87 % však sluchátka jednoznačně patří ke spolehlivějším modelům. Dostupnost a cena Sony WF-C510 jsou na Alze skladem ve všech čtyřech barvách – černé, bílé, modré a žluté. S uplatněním kódu ALZADNY35 vás vyjdou na 929 Kč, což je nejnižší cena na českém trhu. Bez kódu stojí 1 429 Kč. Na sluchátka se vztahuje 48měsíční záruka. Za kolik byste byli ochotni koupit True Wireless sluchátka? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza česko Sleva sluchátka Sony Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024