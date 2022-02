Hej, SONY, máš tam díru. Firma má zítra ukázat velmi zajímavá sluchátka

Ve světě bezdrátových sluchátek do uší už výrobci vymýšleli hodně kreativních designových řešení, ale když dojde na konstrukci samotného měniče do sluchovodu, stále se nikdo neodhodlal jít za hranice silikonového špuntu, nebo plastové “pecky”. Ano, například Samsung přišel u jeho Buds Live se zajímavým tvarem “fazole”, ale samotný přenos zvuku do ucha je řešen běžným reproduktorem. Oproti tomu sluchátka LinkBuds WF-900, která má podle všeho za pár hodin představit SONY, se opravdu vydají neortodoxním směrem.

Jak naznačují dřívější úniky a teď už i produktové rendery, tato sluchátka skutečně nebude možné nazvat špunty či pecky. Spíš prsteny nebo donuty. Japonská firma totiž nejspíš vyšle na trh model, který bude mít měniče kruhového tvaru s otvorem uprostřed. Důvodem má být co nejefektivnější propouštění okolního zvuku k uchu nositele, pokud to bude potřebovat. Současně prý mají být ale LinkBuds WF-900 schopné reagovat na okolní hluk automatickým zesilováním přehrávaného obsahu. Na kvalitní potlačení okolí to tedy nevypadá, ale počkejme si na oficiální prezentaci.

Další zajímavou vlastností těchto sluchátek prý má být bezdotykové ovládání. Respektive ovládání klepáním na přední stranu ucha a ne přímo na tělo zařízení. My jsme tedy hodně napjatí, co to SONY připravilo. Prezentace startuje v úterý 15. února v 18:00 našeho času.

Líbí se vám tato sluchátka?

Zdroj: aauthority