Přenosný Playstation 6 se blíží! Sony do jeho útrob schová tento hardware Hlavní stránka Zprávičky Sony údajně pracuje na přenosné konzoli PlayStation 6 vedle klasické verze Vývojáři mají optimalizovat hry pro běh na 8 vláknech, což odpovídá údajné konfiguraci handheldu PS6 handheld mají pohánět 4 jádra Zen 6c doplněná o 2 úsporná jádra Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Poslední samostatný přenosný PlayStation byla PS Vita, která ukončila výrobu v roce 2019. Od té doby se spekuluje, jestli Sony někdy vrátí do segmentu handheldů. Nový únik od známého leakera Moore’s Law Is Dead naznačuje, že by se tak mohlo stát společně s příchodem PlayStation 6. Dvě konzole, dvě konfigurace Podle nových informací Sony tlačí na vývojáře, aby své hry optimalizovali pro různé konfigurace CPU. To samo o sobě naznačuje existenci více verzí PS6 – klasické domácí konzole a přenosného handheldu. Obě zařízení by logicky měla výrazně odlišný výkon, což vyžaduje, aby hry fungovaly na různém hardwaru. Moore’s Law Is Dead uvádí, že Sony aktualizovalo všechny vývojářské sady (SDK) pro PS5 na verzi 1.0 s výchozí podporou Power Saver Mode. Podle zdroje má podpora úsporného režimu pro Sony vyšší prioritu než optimalizace her pro PS5 Pro. To dává smysl – pokud chce firma zajistit zpětnou kompatibilitu s méně výkonným handheldem, potřebuje, aby hry uměly běžet v úsporném režimu. Osm vláken jako klíčový požadavek Zdroj také prozradil, že Sony doporučuje vývojářům zajistit, aby jejich hry běžely pouze na 8 CPU vláknech. A právě tady to začíná být zajímavé. Údajný PS6 handheld má být vybaven 4 jádry Zen 6c a 2 úspornými (LP) jádry. Čtyři jádra Zen 6c s celkem osmi vlákny mají být primárně určena pro hraní her. Požadavek na optimalizaci pro 8 vláken tedy přímo odpovídá této konfiguraci. Dokumentace, na kterou se zdroj odvolává, údajně obsahuje zmínku, že „hry mohou běžet v prostředích s různými konfiguracemi CPU“. Sony tak vývojářům fakticky říká, že jejich tituly budou muset fungovat na konzolích s odlišnými procesory – tedy na domácí PS6 i přenosném handheldu. Oficiální potvrzení ještě dlouho nepřijde I když se důkazy o existenci PS6 handheldu hromadí, oficiální oznámení je ještě daleko. PlayStation 6 jako taková nemá ani přibližné datum uvedení – většina odhadů hovoří o letech 2027 až 2028. Sony tedy nemá důvod prozrazovat své plány předčasně. Jestli se Sony skutečně vrátí do segmentu přenosných konzolí, bude to jeden z nejzajímavějších kroků v herním průmyslu posledních let. PS Vita sice komerčně neuspěla, ale trh se od té doby výrazně změnil – a úspěch Steam Decku či Switche dokazuje, že o přenosné hraní AAA titulů zájem rozhodně je. Uvítali byste přenosnou PlayStation 6? Zdroj: Moore’s Law Is Dead O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Playstation PlayStation 5 Sony spekulace Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1. Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023