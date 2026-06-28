Fajn akce: Sony WF-1000XM5 mají famózní zvuk a stojí mnohem méně než nová generace Hlavní stránka Zprávičky Sony WF-1000XM5 jsou prémiová True Wireless sluchátka se špičkovým ANC, podporou Hi-Res zvuku přes LDAC, výdrží až 24 hodin a bezdrátovým nabíjením Na Alze je teď s kódem 2026ALZAEXTRA30 koupíte za 3 940 Kč místo 5 629 Kč — ušetříte 1 689 Kč Nástupce XM6 už je na trhu, ale stojí 6 740 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Nová generace Sony WF-1000XM6 stojí 6 740 Kč, zatímco WF-1000XM5 teď s kódem 2026ALZAEXTRA30 koupíte za 3 940 Kč. Jde o donedávna nejlepší špunty, jaké Sony dělalo. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkový zvuk s LDAC a silné ANC za výrazně méně, než stojí nová generace, a sednou vám špunty do uší.⚠️ Zvažte, že držení v uších je sázka na tvar vašeho ucha, lesklé pouzdro i sluchátka kloužou a appka sbírá data o poslechu.💡 Za 3 940 Kč je to bývalá vlajka za polovinu ceny nástupce — skvělá hodnota, pokud vám padnou. Proč XM5 dávají teď smysl Logika je jednoduchá: XM5 byly až do letoška to nejlepší, co Sony v kategorii špuntů nabízelo. Příchod XM6 sice posunul ANC, transparentní režim i prostorovost zvuku o kus dál, ale rozdíly jsou spíš jemné dolaďování než revoluce — a XM6 stojí skoro dvakrát tolik. Zajímavost na okraj: XM6 mají větší pouzdro, takže pokud vám jde o co nejmenší krabičku do kapsy, je kompaktnější XM5 dokonce praktičtější. Pro většinu lidí jsou XM5 za 3 940 Kč rozumnější koupí než plná cena nové generace. Klíčové parametry Srdcem zvuku jsou měniče Dynamic Driver X a trojice čipů (procesor QN2e, V2 a HD Noise Cancelling), které spolu dělají zvuk čistý a detailní s minimálním zkreslením. Klíčové je, že sluchátka podporují Hi-Res kodek LDAC — při dobrém zdroji (Tidal, Qobuz, lokální FLAC) slyšíte rozdíl proti běžnému Bluetooth okamžitě. Appka Sony Sound Connect navíc nabízí plný ekvalizér a průvodce laděním, takže si zvuk ušijete přesně na míru. Praktická výbava je na úrovni: Bluetooth 5.3 s Multipointem (připojení dvou zařízení naráz, třeba notebook a telefon), výdrž 8 hodin na nabití a 24 hodin s pouzdrem, rychlé nabití (3 minuty = hodina poslechu) i bezdrátové Qi nabíjení. Sluchátka jsou odolná vůči potu a stříkající vodě dle IPX4. ANC patří ke špičce v oboru — při dobře sedících špuntech v metru nebo vlaku utlumí ruch tak, že hudba na rozumné hlasitosti přehluší skoro vše. KOUPIT ZA 3 940 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Recenze jsou rozporuplnější, než by člověk u Sony čekal. Známka je 4,4 z 5 z 438 hodnocení a 83 % doporučení — jenže je tam slušná hromádka jednohvězdiček. Spokojení majitelé mluví o sluchátkách v superlativech: „dokud jsem je neměl, nevěděl jsem, co je hudba“, chválí zvuk, basy, výdrž, appku i 360 Reality Audio. Když XM5 sednou, jsou to podle mnoha lidí nejlepší špunty, jaké měli. Pak je tu ale druhá strana a opakuje se v ní pořád totéž. Číslo jedna je držení v uších — celá řada lidí píše, že jim sluchátka s žádnou velikostí špuntů pořádně nedrží a při pohybu vypadávají; na sport je proto řada majitelů nedoporučuje. Hodně záleží na tvaru vašeho ucha, je to fakt loterie. Lesklý povrch sluchátek i pouzdra navíc kloužou a vyndat je z krabičky chce cvik. Část lidí kritizuje appku, která mění rozhraní a sbírá data o tom, co posloucháte, a pár majitelů u ANC slyší jemný šum. Je férové to vědět dopředu — u těchhle sluchátek opravdu všechno stojí a padá na tom, jak vám padnou. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA30 Kdy to smysl nedává Pokud hledáte sluchátka primárně na běh a sport, dobře zvažte — řada majitelů potvrzuje, že XM5 při pohybu vypadávají, a pro aktivní použití existují jistěji držící modely. Stejně tak pokud vám vadí sběr dat přes aplikaci a chcete vše ovládat offline, tahle filozofie vám nesedne. A kdo chce absolutně nejlepší ANC a transparentní režim, jaký Sony umí, najde ho v novějších XM6 — za příplatek. Pro člověka, který poslouchá hudbu hlavně za chůze a u stolu, chce špičkový zvuk s LDAC a ušetřit skoro dva tisíce proti běžné ceně, jsou ale XM5 výborná volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sony WF-1000XM5 jsou bývalá vlajková sluchátka za cenu lepší střední třídy. Za 3 940 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA30 dostanete zvuk a ANC, které dodnes patří ke špičce, výměnou za fakt, že pohodlnost je loterie a appka není pro každého. Když vám sednou do uší — což zjistíte rychle — je těžké za tyhle peníze najít lepší špunty. Vzhledem k tomu, že už doběhla novější generace, jde o dobíhající model a slevové kódy ani skladové zásoby u něj nevydrží věčně. Pokud po prémiových Sony pokukujete, tohle je rozumný moment. CHCI UŠETŘIT 1 689 KČ Vzali byste bývalou vlajku XM5 za polovic, nebo si připlatíte skoro dvojnásobek za nejnovější XM6? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Bezdrátová sluchátka slevy Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. 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