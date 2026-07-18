Ladili je profíci z Fnaticu, hodnotí je 4,7 z 5. Herní sluchátka Sony teď stojí 1 990 Kč Hlavní stránka Zprávičky Sony Inzone H5 jsou bezdrátová herní sluchátka pro PC a PlayStation, laděná ve spolupráci s týmem Fnatic Zlevnila z 3 519 na 1 990 Kč, tedy o 43 % Alza na ně navíc dává nadstandardní 48měsíční záruku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Herní headset od Sony pod dva tisíce, to se nevidí často. Inzone H5 teď na Alze koupíte za 1 990 Kč místo 3 519 Kč – a k tomu dostanete záruku na 4 roky, tedy dvojnásobek zákonné lhůty. S hodnocením 4,7 z 5 od 57 zákazníků jde o jedny z nejlépe hodnocených herních sluchátek na Alze vůbec. 👍 Berte, pokud hrajete na PC nebo PlayStationu a chcete lehká sluchátka s prostorovým zvukem na dlouhé seance.🤔 Váhejte, pokud je chcete i k telefonu – Bluetooth tu chybí, jen 2,4GHz přijímač a kabel.💰 Cenovka: 1 990 Kč za headset, který konkuruje modelům za tři a půl tisíce, plus 4letá záruka navrch. CHCI SONY ZA 1 990 KČ Laděno s profíky, sedí i po hodinách Sony vyvíjelo řadu Inzone ve spolupráci s profesionálním esport týmem Fnatic a je to znát na dvou věcech: hmotnosti a zvukové lokalizaci. Headset váží jen 260 gramů, takže netlačí ani po celovečerní seanci, a 360 Spatial Sound v kombinaci se 40mm měniči pomáhá přesně slyšet, odkud se blíží kroky protivníka. Sklápěcí mikrofon ztlumíte jednoduše zvednutím nahoru a baterie vydrží až 28 hodin – s rychlonabíjením přes USB-C. Na PS5 funguje headset okamžitě po zapíchnutí přijímače, žádné nastavování. Jeden podstatný háček Inzone H5 je čistokrevný herní nástroj – Bluetooth nemá, takže k telefonu ho bezdrátově nepřipojíte. Sony si tuhle výbavu šetří pro dražší model H9. Záchranou je přibalený 1,5m kabel s jackem, se kterým sluchátka fungují kdekoli, i s vybitou baterií. A jelikož jde o uzavřenou konstrukci z převážně plastových materiálů, nečekejte prémiový pocit jako u sluchátek řady WH – tady šly peníze do zvuku a nízké hmotnosti, ne do materiálů. Pokud hrajete na PC nebo PlayStationu, je to za dva tisíce jasná volba; pokud hledáte jedny sluchátka na všechno, dívejte se jinam. Další zlevněný gaming najdete v Mega slevách na Alze. VYUŽÍT SLEVU 43 % Hrajete se sluchátky na hlavě, nebo vám stačí zvuk z reproduktorů či televize? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025