Soundbar, subwoofer a dva zadní repráky! Sony HT-S40R stojí necelých 7 tisíc, láká na výkon 600 W

Sony HT-S40R spadl z 10 490 Kč na 6 819 Kč s kódem ALZADNY35 – sleva přes 3 600 Kč
Za tuto cenu dostáváte 5.1 systém s 600W výkonem, ale několik recenzí hlásí praskání zadních repro
Hodnocení 4.6/5 z 75 recenzí skrývá smíšené zkušenosti – od nadšení po hluboké zklamání

Jakub Kárník
Publikováno: 8.12.2025 14:00

Domácí kina za šest až sedm tisíc korun vypadají na papíře jako dobrý kompromis mezi soundbary a drahými sestavami. Sony HT-S40R s kódem ALZADNY35 klesl z 10 490 Kč na 6 819 Kč, což je sleva přes třicet procent. Za tuto cenu dostáváte 5.1 systém se soundbarem, subwooferem a dvěma zadními reproduktory. Celkový výkon 600W a podpora Dolby Digital slibují prostorový zvuk. Realita je ale složitější – některé recenze chválí, jiné varují před konkrétními problémy. Co dostáváte Systém sestává z 90cm soundbaru pod televizorem, bezdrátového subwooferu (19,2 × 36,2 × 38,5 cm) a dvou zadních reproduktorů (8,3 × 18 × 7,45 cm). Zadní repro se označují jako „bezdrátové“, ale to není úplně přesné – potřebují malý bezdrátový zesilovač, který se musí zapojit do zásuvky. Od něj pak vedou kabely k oběma zadním reproduktorům. To znamená, že nevěsíte kabely přes celý pokoj od TV, ale pořád potřebujete zásuvku vzadu a krátké propojení mezi zesilovačem a repro. Soundbar má HDMI ARC, optický vstup, analogový vstup a USB port pro přehrávání hudby z flash disku. Bluetooth umožňuje streamovat z telefonu. Má čtyři zvukové režimy – Cinema, Music, Standard, Auto – plus Noční režim a Voice režim pro lepší srozumitelnost dialogů. Podle Daniela z Prahy se „všechny parametry nastavují na malinkém displeji, který zobrazí maximálně 4 znaky, takže je vše ve zkratkách. Bez návodu nenastavíte.“ Problém: praskání zadních repro Toto je ten zásadní problém. Filip z Prahy píše: „Reprodukce zvuku je tragická. Zadní reproduktory občas lupou a praskají.“ Mikuláš ze Slovenska potvrzuje: „zadné reproduktory praskajú, vydávajú častý pukotavý zvuk ako pri zapnutí/vypnutí spotrebiča“. Anonymní zákazník dodává: „Občas po nějakém čase zabzučí. Je nutno vypojit a hnovj zapojit koncovky a vyčistit od prachu.“ CHCI Sony HT-S40R To naznačuje problém s kvalitou konektorů nebo elektroniky v zadním zesilovači. Některé kusy to nemají (většina recenzí je spokojená), ale když na to narazíte, je to frustrující. Mikuláš ještě dodává, že systém se občas svévolně vypne a dá se zapnout až po opakovaném připojení kabelu. Kvalita zvuku: záleží na očekávání Většina uživatelů je spokojená. Aleš z Polné: „Hraje skvěle a pěkně duní.“ František z Poličky: „Velmi spokojen s výkonem a kvalitou.“ Dalibor z Jablonce: „Do paneláku stačí bohatě.“ Tomáš z Liberce: „Skvělý prostorový zvuk u filmů, které ho podporují.“ Ale pak jsou negativní hlasy. Martin ze Slovenska: „Keďže som vášnivý zberatel hudby, mám veľké množstvo LP platní, tak ma zvuk moc neohromil. Celé je to také basové, chýba tomu farba výškových reproduktorov. Nakoniec som tovar vrátil a zakúpil Samsung HW-Q800f.“ Anonymní slovenský uživatel: „Zvuk z baru mi prišiel nejaký tlmený, čistejší mi prišiel aj z TV reproduktora – vyriešené zakúpením Samsung Q990D.“ Co chybí Dolby Atmos a DTS:X – systém podporuje jen klasický Dolby Digital. Jiří z Prahy to uvádí jako zápor. Samsung Q800F nebo JBL Bar 500, které někteří uživatelé preferují, mají Atmos. Regulace subwooferu – Martin ze Slovenska zmiňuje: „nemožnosť regulovať subwoofer, len možnosť zapnutia alebo vypnutia“. Buď je subwoofer zapnutý na plný výkon, nebo vypnutý. Nemůžete ho přitlumit, pokud vám přijdou basy moc silné. CHCI Sony HT-S40R Nastavitelný ekvalizér – anonymní uživatel: „soundbar nemá nastavitelný ekvalizér, hrá iba stredy strasne mu chýbajú výšky“. Máte čtyři přednastavené režimy, ale nemůžete si nastavit vlastní ekvalizér. Co funguje Automatické zapínání s TV – Dalibor chválí: „Po zapnutí TV se automaticky zapíná i kino.“ To je standardní funkce přes HDMI ARC, ale ne všechny systémy to mají spolehlivě. František ale hlásí problém: „při zapojení přes HDMI ARC, cca po hodině vyšle signál do TV, která se pak následně spustí“ – tedy TV se zapne sama, i když nechcete. Snadná instalace – většina uživatelů chválí, že se to rychle nastaví. Josef z Odoleny Vody: „Bezdrátové připojení zadních reprobeden, jednoduchá instalace.“ Basy – pro panelákovou bytovou úroveň jsou basy dostatečné. Dalibor: „Basy dobré.“ Daniel: „Dobré basy.“ Pro koho to je Pokud hledáte 5.1 systém za 6-7 tisíc a vystačíte si s Dolby Digital bez Atmosu, Sony HT-S40R může fungovat. Pro běžné sledování filmů a seriálů to udělá lepší atmosféru než integrované repráky v TV. Závěr Sony HT-S40R za 6 819 Kč s kódem ALZADNY35 je přijatelná cena pro 5.1 systém, pokud máte průměrné nároky. Většina uživatelů (hodnocení 4.6/5) je spokojená. Ale reálně existuje riziko, že narazíte na kus s praskajícími zadními repro nebo dalšími problémy. A pro náročnější posluchače je kvalita zvuku prostě nedostatečná – chybí Atmos, nemůžete regulovat basy, soundbar nemá skutečné přední levé/pravé kanály. CHCI Sony HT-S40R Za původních 10 490 Kč by to byla špatná volba – v té ceně existují lepší systémy s Atmosem. Za 6 819 Kč je to rozumná koupě pro běžné použití, ale ne bezrizikové. Pokud chcete jen zlepšit zvuk z TV a nevadí vám absence Atmosu, Sony může stačit – ale buďte připraveni, že možná narazíte na technický problém, který reportuje několik uživatelů. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Mohlo by vás zajímat

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)
Jakub Kárník 6.11.2024

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké
Jana Skálová 9.1.

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)
Jakub Kárník 31.7.2024

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku
Jakub Kárník 11.12.2024

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem
Jakub Kárník 10.7.2024

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami
Jana Skálová 26.12.2024