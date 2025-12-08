TOPlist

Soundbar, subwoofer a dva zadní repráky! Sony HT-S40R stojí necelých 7 tisíc, láká na výkon 600 W

  • Sony HT-S40R spadl z 10 490 Kč na 6 819 Kč s kódem ALZADNY35 – sleva přes 3 600 Kč
  • Za tuto cenu dostáváte 5.1 systém s 600W výkonem, ale několik recenzí hlásí praskání zadních repro
  • Hodnocení 4.6/5 z 75 recenzí skrývá smíšené zkušenosti – od nadšení po hluboké zklamání

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
8.12.2025 14:00
Ikona komentáře 0
sony jpg

Domácí kina za šest až sedm tisíc korun vypadají na papíře jako dobrý kompromis mezi soundbary a drahými sestavami. Sony HT-S40R s kódem ALZADNY35 klesl z 10 490 Kč na 6 819 Kč, což je sleva přes třicet procent. Za tuto cenu dostáváte 5.1 systém se soundbarem, subwooferem a dvěma zadními reproduktory. Celkový výkon 600W a podpora Dolby Digital slibují prostorový zvuk. Realita je ale složitější – některé recenze chválí, jiné varují před konkrétními problémy.

Co dostáváte

Systém sestává z 90cm soundbaru pod televizorem, bezdrátového subwooferu (19,2 × 36,2 × 38,5 cm) a dvou zadních reproduktorů (8,3 × 18 × 7,45 cm). Zadní repro se označují jako „bezdrátové“, ale to není úplně přesné – potřebují malý bezdrátový zesilovač, který se musí zapojit do zásuvky. Od něj pak vedou kabely k oběma zadním reproduktorům. To znamená, že nevěsíte kabely přes celý pokoj od TV, ale pořád potřebujete zásuvku vzadu a krátké propojení mezi zesilovačem a repro.

Sony HT S40R

Soundbar má HDMI ARC, optický vstup, analogový vstup a USB port pro přehrávání hudby z flash disku. Bluetooth umožňuje streamovat z telefonu. Má čtyři zvukové režimy – Cinema, Music, Standard, Auto – plus Noční režim a Voice režim pro lepší srozumitelnost dialogů. Podle Daniela z Prahy se „všechny parametry nastavují na malinkém displeji, který zobrazí maximálně 4 znaky, takže je vše ve zkratkách. Bez návodu nenastavíte.“

Problém: praskání zadních repro

Toto je ten zásadní problém. Filip z Prahy píše: „Reprodukce zvuku je tragická. Zadní reproduktory občas lupou a praskají.“ Mikuláš ze Slovenska potvrzuje: „zadné reproduktory praskajú, vydávajú častý pukotavý zvuk ako pri zapnutí/vypnutí spotrebiča“. Anonymní zákazník dodává: „Občas po nějakém čase zabzučí. Je nutno vypojit a hnovj zapojit koncovky a vyčistit od prachu.“

CHCI Sony HT-S40R

To naznačuje problém s kvalitou konektorů nebo elektroniky v zadním zesilovači. Některé kusy to nemají (většina recenzí je spokojená), ale když na to narazíte, je to frustrující. Mikuláš ještě dodává, že systém se občas svévolně vypne a dá se zapnout až po opakovaném připojení kabelu.

Kvalita zvuku: záleží na očekávání

Většina uživatelů je spokojená. Aleš z Polné: „Hraje skvěle a pěkně duní.“ František z Poličky: „Velmi spokojen s výkonem a kvalitou.“ Dalibor z Jablonce: „Do paneláku stačí bohatě.“ Tomáš z Liberce: „Skvělý prostorový zvuk u filmů, které ho podporují.“

Ale pak jsou negativní hlasy. Martin ze Slovenska: „Keďže som vášnivý zberatel hudby, mám veľké množstvo LP platní, tak ma zvuk moc neohromil. Celé je to také basové, chýba tomu farba výškových reproduktorov. Nakoniec som tovar vrátil a zakúpil Samsung HW-Q800f.“ Anonymní slovenský uživatel: „Zvuk z baru mi prišiel nejaký tlmený, čistejší mi prišiel aj z TV reproduktora – vyriešené zakúpením Samsung Q990D.“

Co chybí

Dolby Atmos a DTS:X – systém podporuje jen klasický Dolby Digital. Jiří z Prahy to uvádí jako zápor. Samsung Q800F nebo JBL Bar 500, které někteří uživatelé preferují, mají Atmos.

Regulace subwooferu – Martin ze Slovenska zmiňuje: „nemožnosť regulovať subwoofer, len možnosť zapnutia alebo vypnutia“. Buď je subwoofer zapnutý na plný výkon, nebo vypnutý. Nemůžete ho přitlumit, pokud vám přijdou basy moc silné.

CHCI Sony HT-S40R

Nastavitelný ekvalizér – anonymní uživatel: „soundbar nemá nastavitelný ekvalizér, hrá iba stredy strasne mu chýbajú výšky“. Máte čtyři přednastavené režimy, ale nemůžete si nastavit vlastní ekvalizér.

Co funguje

Automatické zapínání s TV – Dalibor chválí: „Po zapnutí TV se automaticky zapíná i kino.“ To je standardní funkce přes HDMI ARC, ale ne všechny systémy to mají spolehlivě. František ale hlásí problém: „při zapojení přes HDMI ARC, cca po hodině vyšle signál do TV, která se pak následně spustí“ – tedy TV se zapne sama, i když nechcete.

Snadná instalace – většina uživatelů chválí, že se to rychle nastaví. Josef z Odoleny Vody: „Bezdrátové připojení zadních reprobeden, jednoduchá instalace.“

Basy – pro panelákovou bytovou úroveň jsou basy dostatečné. Dalibor: „Basy dobré.“ Daniel: „Dobré basy.“

Pro koho to je

Pokud hledáte 5.1 systém za 6-7 tisíc a vystačíte si s Dolby Digital bez Atmosu, Sony HT-S40R může fungovat. Pro běžné sledování filmů a seriálů to udělá lepší atmosféru než integrované repráky v TV.

Závěr

Sony HT-S40R za 6 819 Kč s kódem ALZADNY35 je přijatelná cena pro 5.1 systém, pokud máte průměrné nároky. Většina uživatelů (hodnocení 4.6/5) je spokojená. Ale reálně existuje riziko, že narazíte na kus s praskajícími zadními repro nebo dalšími problémy. A pro náročnější posluchače je kvalita zvuku prostě nedostatečná – chybí Atmos, nemůžete regulovat basy, soundbar nemá skutečné přední levé/pravé kanály.

CHCI Sony HT-S40R

Za původních 10 490 Kč by to byla špatná volba – v té ceně existují lepší systémy s Atmosem. Za 6 819 Kč je to rozumná koupě pro běžné použití, ale ne bezrizikové. Pokud chcete jen zlepšit zvuk z TV a nevadí vám absence Atmosu, Sony může stačit – ale buďte připraveni, že možná narazíte na technický problém, který reportuje několik uživatelů.

Co říkáte na tuto slevu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024