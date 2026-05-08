Výborný soundbar Sony zlevnil pod 10 tisíc! Má Dolby Atmos a můžete si ho postupně vylepšovat

  • Sony HT-A3000 je 3.1 soundbar s vestavěným duálním subwooferem a podporou Dolby Atmos i DTS:X — vstupní brána do ekosystému Sony domácího kina
  • Cena padá z 11 690 Kč s kódem ALZADNY15 na 9 937 Kč — sleva přes 1 700 Kč na soundbar s ohodnocením 4,8/5 od 22 zákazníků na Alze
  • Lze postupně rozšiřovat o bezdrátový subwoofer a zadní reproduktory až na plnohodnotný 5.1.2 systém — se Sony BRAVIA televizemi navíc získává funkci Acoustic Center Sync

Jakub Kárník
8.5.2026 08:00
Sony HT-A3000 v ceně 9 937 Kč po zadání kódu ALZADNY15 je zajímavý soundbar pro všechny, kteří nechtějí zadní reproduktory a subwoofer. Nabízí prémiové komponenty a ekosystém, který levnější značky neumí — plus je zde modulární přístup, kdy si systém případně postupně doladíte podle potřeby.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte televizi Sony BRAVIA XR (nebo ji plánujete) a chcete kvalitní zvuk s možností rozšíření. Recenze ověřených zákazníků chválí přesnou reprodukci hlasů ve filmech a kvalitní zvuk při poslechu hudby. Konektivita je nadprůměrná — Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Apple AirPlay 2 a Spotify Connect jsou samozřejmostí.
⚠️ Zvažte, že podle reálných recenzí jsou basy bez externího subwooferu slabší — Sony jasně prodává tento soundbar jako základ ekosystému, kde má smysl dokoupit aspoň bezdrátový subwoofer SA-SW3 (200 W) za zhruba 8 tisíc. Bez Sony televize neoceníte funkci Acoustic Center Sync. Přepínání zvukových profilů je skryté hluboko v menu, ne na dálkovém ovladači.
💡 Za 9 937 Kč dostanete 3.1 soundbar s celkovým výkonem 250 W, X-Balanced Speaker Unit, podporu Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio, technologii 360 Spatial Sound Mapping, Vertical Surround Engine, HDMI eARC, optický vstup, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Chromecast Built-in, Apple AirPlay 2 a hlasové ovládání přes Alexa nebo Google Assistant.

Co dělá HT-A3000 jiným

Klíčový technický rozdíl proti levnějším soundbarům je jednotka X-Balanced Speaker Unit v předních reproduktorech. Sony tuto technologii používá od svých vlajkových soundbarů a nyní ji přineslo i do středního segmentu. Reproduktor má neobvyklý oválný tvar (místo klasického kruhového), čímž se zvyšuje plocha membrány a snižuje zkreslení při vyšších hlasitostech. V praxi to znamená čistší vokály a údernější basy bez slyšitelného zkreslení.

Druhý zásadní bod je 360 Spatial Sound Mapping — technologie, která mapuje akustiku místnosti pomocí mikrofonů a kalibruje výstup zvuku tak, aby vytvořila virtuální zvukové pole kolem posluchače. Plnohodnotně funguje až po připojení bezdrátových zadních reproduktorů Sony, ale i samotný soundbar má technologie Vertical Surround Engine (virtuálně vytváří zvuk shora) a S-Force PRO Front Surround (rozšiřuje stereo do prostoru). Pro Dolby Atmos obsah z Netflixu nebo Disney+ je to slušný výsledek, ale s reálnými výškovými reproduktory se to srovnávat nedá.

Pro koho a kdy se vyplatí

HT-A3000 dává největší smysl pro tři skupiny uživatelů. První jsou majitelé Sony BRAVIA XR televizí — funkce Acoustic Center Sync využívá televizní reproduktory jako centrální kanál a propojuje se zvukem soundbaru. Zvuk pak vychází přesně z místa, kde se postava na obrazovce nachází. Druhá skupina jsou audiofilové, kteří plánují postupný upgrade — začnete soundbarem, časem dokoupíte subwoofer SA-SW3 za zhruba 8 tisíc a později zadní reproduktory. Třetí jsou uživatelé hudebního streamování, kteří ocení Spotify Connect, AirPlay 2 a Chromecast bez nutnosti zapínat televizi.

Pokud nemáte Sony televizi, plánujete pouze základní setup bez budoucího rozšíření a hlavně sledujete filmy s důrazem na hluboké basy, je lepší volba plnohodnotný 5.1.2 systém jiné značky za podobnou cenu. Recenze na Alze často zmiňují, že HT-A3000 sám o sobě má slabší basy a wow efekt přichází až s rozšířenými komponenty. Nejedná se o vadu produktu — je to záměrný design Sony, které chce, abyste do ekosystému postupně investovali. Otázka je, zda jste na takový postupný upgrade ochotni jít.

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

