Jeden z nejoriginálnějších přenosných repráků je v akci! Sony HT-AX7 má odnímatelné zadní puky a vytvoří prostorový efekt Hlavní stránka Zprávičky Sony HT-AX7 je přenosný prostorový reproduktor s odnímatelnými zadními „puky" a technologií 360 Spatial Sound — rozmístíte je kolem sebe a vytvoříte zvukovou bublinu Na Alze ho s kódem 2026ALZAEXTRA10 koupíte za 12 591 Kč místo původních 13 990 Kč Baterie na 30 hodin a přenosnost jednou rukou z něj dělají originální kousek na party i chatu — pozor ale, prostorový efekt i síla zadních puků dělí recenzenty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Sony HT-AX7 je jeden z nejoriginálnějších reproduktorů na trhu — ale je to koncept, u kterého se očekávání a realita můžou rozejít, tak pojďme narovinu. S kódem 2026ALZAEXTRA10 ho teď pořídíte za 12 591 Kč místo 13 990 Kč. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vás láká přenosný prostorový zvuk na party, chatu i doma a ceníte si originálního konceptu a dlouhé výdrže.⚠️ Zvažte, že zadní puky jsou i na max potichu, prostorová „bublina“ je bez kvalitního zdroje slabší, než sliby, a adaptér není v balení.💡 Za 12 591 Kč platíte hlavně za nápad a značku — čistě zvukově za ty peníze najdete i silnější alternativy. Proč je HT-AX7 výjimečný Nápad je skvělý a jinde ho nenajdete. Sony HT-AX7 je hlavní reproduktor, ze kterého sundáte dva malé bezdrátové „puky“ a rozmístíte je za sebe — vznikne tak zvuková bublina kolem vás bez kabelů a instalace. Technologie 360 Spatial Sound přepočítá běžné stereo do prostorového zvuku. Je to přenosné (unesete jednou rukou), s baterií na 30 hodin, takže ho vezmete na terasu, chatu i dovolenou. Pro milovníky originálních audio hraček je to lákavý koncept. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Hlavní reproduktor pohání jednotky X-Balanced se zesilovačem S-Master, které dávají silný a čistý zvuk — na tom se majitelé shodují. Připojení řeší Bluetooth 5.2 s podporou dvou zařízení naráz (přepínáte mezi telefonem a notebookem), kompatibilita je napříč Androidem, iOS, Windows i Macem. Výdrž je jeden z hlavních trumfů: 30 hodin a rychlonabití (10 minut = 2,5 hodiny poslechu). Ovládání zvládne appka Sony i přiložený dálkový ovladač. Praktický detail: nabíjet musíte přes USB-C PD adaptér 15–45 W, který ale není součástí balení — počítejte s tím. KOUPIT ZA 12 591 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Hodnocení je slušné, ale rozporuplné: 4,4 z 5 od 10 zákazníků, 90 % doporučení, reklamovanost nízká (1,12 %). Spokojení majitelé chválí design, výdrž, zpracování, snadné párování a zvuk hlavního reproduktoru. Ale teď to podstatné, protože se to opakuje a je to zásadní. Nejčastější a nejtvrdší výtka: zadní puky jsou příliš potichu — i po vytočení na maximum v aplikaci je skoro neslyšíte, což celý prostorový efekt oslabuje. S tím souvisí druhá věc: prostorová „bublina“ je slabší, než nadšené recenze slibují — bez kvalitního zdroje zvuku je efekt spíš náznak. Jeden zákazník ji koupil k Samsung TV a měl paradoxně lepší zvuk bez ní. Drobnost, co štve víc lidí: systémové zvuky při sundávání puků jsou zbytečně hlasité a přeruší přehrávání. A menší puky se při nasazení na základnu nabíjejí z hlavní jednotky, takže hlavní reproduktor se vybíjí první. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA10 Kdy to smysl nedává Pokud kupujete HT-AX7 jako náhradu soundbaru k televizi, koledujete si o zklamání — na to je lepší klasický soundbar s eARC. Stejně tak pokud vám jde čistě o co nejsilnější a nejhlasitější zvuk za ty peníze, najdete výkonnější reproduktory jinde; tady platíte za koncept a přenosnost. A kdo čeká plnohodnotný prostorový zážitek jako z domácího kina, bude zadními puky zklamaný. Pro toho, koho baví originální audio hračka na hudbu na party a k poslechu s dlouhou výdrží, to ale může být zábavná volba. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sony HT-AX7 je originální koncept, který zvukově plně nenaplní své ambice. Za 12 591 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA10 dostanete přenosný prostorový reproduktor s parádní výdrží, skvělým hlavním zvukem a nápadem, který jinde nekoupíte — ale s tichými zadními puky a prostorovým efektem, který spíš naznačuje, než obklopuje. Je to kousek pro nadšence, které láká ta hračka a přenosnost, ne pro člověka hledajícího maximum zvuku za peníze. CHCI TENTO REPRODUKTOR Zaplatili byste za originální přenosný prostorový koncept, nebo radši za čistý výkon klasického reproduktoru za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza reproduktor slevy Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024