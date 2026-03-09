Kompletní 5.1 domácí kino od Sony spadlo pod 12 tisíc. Má perfektní recenze a výkon až 1 000 W Hlavní stránka Zprávičky Sony Bravia Theatre System 6 je 5.1 domácí kino s výkonem 1000 W, bezdrátovým subwooferem a zadními reproduktory Aktuálně stojí 11 490 Kč místo 13 990 Kč (sleva 2 500 Kč, tedy 17 %) Na Alze má hodnocení 5,0 z 5 a 100 % zákazníků ho doporučuje – v kategorii soundbarů jde o výjimečný výsledek Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte cestu, jak značným způsobem vylepšit zvuk při sledování televize? Pokud si na audiu opravdu potrpíte a nebojíte se do něj investovat, máme pro vás tip. Bravia Theatre System 6 za 11 490 Kč místo původních 13 990 Kč je kompletní 5.1 sestava se soundbarem, subwooferem a zadními reproduktory. A podle některých uživatelů hraje lépe než soundbary za dvojnásobnou cenu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete skutečný prostorový zvuk 5.1 bez komplikací s AV receiverem a kabely napříč celým obývákem.⚠️ Zvažte, pokud nemáte televizi Sony a chcete využít všechny pokročilé funkce, nebo pokud potřebujete WiFi připojení (systém má pouze Bluetooth).💡 Za 11 490 Kč dostanete kompletní domácí kino s Dolby Atmos, DTS:X a výkonem 1000 W – konkurence v této ceně nabízí většinou jen soundbar bez zadních reproduktorů. KOUPIT SOUNDBAR SONY V AKCI Proč je tahle sestava zajímavá Většina soundbarů v cenové kategorii 10–15 tisíc korun nabízí konfiguraci 3.1 nebo 5.1 „virtuálně“ – pomocí algoritmů simulujících prostorový zvuk z předních reproduktorů. Sony Bravia Theatre System 6 jde jinou cestou: v balení najdete soundbar, aktivní bezdrátový subwoofer a dva fyzické zadní reproduktory. Zvuk vás skutečně obklopí ze všech stran, ne jen virtuálně. Celkový výkon 1000 W je na domácí kino v této cenové kategorii nadstandardní. A nejde jen o čísla na papíře – uživatelé opakovaně zmiňují, že basy jsou tak mohutné, že v paneláku musíte ztlumit subwoofer, jinak vám budou sousedi vyťukávat morseovku na strop. To je docela dobrý problém mít. Zvuk: Dolby Atmos a DTS:X v praxi Systém podporuje Dolby Atmos a DTS:X – dva hlavní standardy prostorového zvuku. Technologie Vertical Surround Engine a S-Force PRO Front Surround od Sony doplňují fyzické reproduktory o virtuální rozšíření zvukového pole. V praxi to znamená, že i bez stropních reproduktorů dostanete trojrozměrný zvukový zážitek. Funkce Voice Zoom 3 využívá umělou inteligenci k zvýraznění dialogů – užitečné u filmů, kde herci šeptají a vzápětí vybuchuje budova. Noční režim zase utlumí basy pro pozdní sledování, aniž by ztratil zřetelnost řeči. Pro poslech hudby systém podporuje Hi-Res Audio a technologii DSEE Ultimate, která vylepšuje kvalitu komprimovaných souborů. CHCI SOUNDBAR SONY V AKCI Praktická stránka: zapojení a konektivita Připojení k televizi je jednoduché – stačí HDMI kabel s podporou eARC. Subwoofer komunikuje se soundbarem bezdrátově a zadní reproduktory se připojují k subwooferu kabelem. To je důležitý detail: zadní repro nejsou plně bezdrátové – vedou k napájecí jednotce, která je bezdrátově spojena se subwooferem. Kabely mezi zadními reproduktory mají délku cca 5 metrů, což někteří uživatelé označují za hraniční. Systém nemá WiFi – pouze Bluetooth 5.3. To znamená, že nepodporuje AirPlay 2 ani Chromecast přímo (i když Sony na stránkách uvádí opak, reálně jde o funkce dostupné pouze s některými TV). Nastavení a ovládání probíhá přes aplikaci BRAVIA Connect. Synergie s televizory Sony a PlayStation Pokud máte televizi Sony BRAVIA, dostanete bezproblémové spárování a přístup k pokročilým funkcím přímo z menu televize. Jeden uživatel ale upozorňuje, že s jinou značkou TV některé funkce v aplikaci nefungují. Pro majitele PlayStation 5 je to skvělá volba – systém podporuje herní funkce jako VRR, ALLM a HDMI 2.1 pro minimální latenci. Soundbar má šířku 95 cm a výšku 6,4 cm, takže se vejde pod většinu televizí. Subwoofer je větší a působivější – počítejte s tím, že potřebuje své místo. Zadní reproduktory se dají umístit volně nebo připevnit na zeď. Co říkají uživatelé Na Alze má Sony Bravia Theatre System 6 hodnocení 5,0 z 5 hvězd (41 hodnocení) a 100 % zákazníků produkt doporučuje. Reklamovanost je velmi nízká – pouhých 0,32 %. To je v kategorii audio výjimečný výsledek. Uživatelé nejčastěji chválí mohutné basy, kvalitu zvuku vzhledem k ceně a jednoduchou instalaci. Jeden recenzent píše, že „hraje lépe než SONOS Arc Ultra“ – což je soundbar za více než dvojnásobnou cenu. Opakovaně se objevuje téma výkonu v panelácích: několik uživatelů zmiňuje, že museli basy stáhnout na -2 až -4, jinak se jim chvěl hrudník a sousedi klepali. Kritické hlasy se týkají především detailů. Někteří zmiňují, že aplikace je občas v angličtině a odezva při změně hlasitosti může být pomalejší. Chybí displej na centrálním reproduktoru pro rychlou kontrolu nastavení. A jak bylo zmíněno, plná funkcionalita vyžaduje TV Sony – s jinými značkami přicházíte o některé pokročilé funkce. OBJEDNAT THEATRE SYSTEM 6 Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete WiFi připojení pro multiroom systém nebo streamování přes AirPlay/Chromecast bez TV, tahle sestava není ideální volba. Bluetooth funguje spolehlivě, ale WiFi zkrátka chybí. Podobně pokud nemáte televizi Sony a chcete využít všechny pokročilé funkce aplikace BRAVIA Connect, můžete být zklamaní. Pro audiofily hledající absolutní špičku zvuku to také nebude poslední zastávka – systém je výborný na filmy a hry, ale na kritický poslech hudby existují lepší (a výrazně dražší) možnosti. A pokud bydlíte v malém bytě, kde nemáte kam umístit zadní reproduktory, může být kompaktnější soundbar praktičtější. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 11 490 Kč dostanete kompletní 5.1 domácí kino s fyzickými zadními reproduktory, výkonem 1000 W, Dolby Atmos a DTS:X. Konkurence v této ceně nabízí většinou jen soundbar nebo maximálně 3.1 konfiguraci. Pokud chcete skutečný prostorový zvuk bez komplikací s AV receiverem a hory kabelů, je to jedna z nejlepších voleb na trhu. KOUPIT SONY THEATRE SYSTEM 6 Používáte k televizi soundbar, nebo dáváte přednost klasickému domácímu kinu s AV receiverem? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Sleva Sony soundbar Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 