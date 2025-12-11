Obří OLED televize Sony Bravia 8 zlevnila o 56 000 korun! Má nádherný obraz a unikátní zvuk Hlavní stránka Zprávičky 77palcová OLED televize Sony Bravia 8 se nyní prodává za 58 400 Kč – to je sleva téměř 56 000 Kč oproti ceně Nabízí dokonalou černou, procesor XR a unikátní technologii Acoustic Surface Audio+ K televizi získáte předplatné Sony Pictures Core na 24 měsíců v hodnotě 3 290 Kč zdarma Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.12.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Japonská Sony loni představila svou OLED televizi Bravia 8, která nahradila oblíbený model A80L. Zatímco vlajková A95L používá QD-OLED panel, Bravia 8 staví na klasickém WOLED panelu s 8 miliony diod. V červnu 2024 startovala 77palcová verze na ceně 114 499 Kč, nyní se na oficiálním eshopu Sony prodává za 58 400 Kč – tedy o téměř 56 000 Kč levněji. OLED s dokonalou černou a širokým úhlem pohledu Hlavní devizou Sony Bravia 8 je OLED panel s 4K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Každá z 8 milionů diod svítí samostatně, což znamená nekonečný kontrast – když potřebujete černou, dioda prostě zhasne. Žádné prosvítání. Jen dokonale hluboká černá, která ve tmě vypadá jako vypnutá televize. Kognitivní procesor XR v kombinaci s technologií XR Triluminos Pro zajišťuje přirozenou barevnou reprodukci napříč celou škálou jasu. OLED navíc znamená extrémně široký pozorovací úhel – obraz vypadá konzistentně i když se díváte ze strany, takže se všichni vejdou na gauč bez toho, aby někdo koukal na vybledlou obrazovku. KOUPIT SONY BRAVIA 8 SE SLEVOU Obrazovka jako reproduktor Sony u Bravia 8 využívá technologii Acoustic Surface Audio+, která proměňuje samotný OLED panel v reproduktor. Pod obrazovkou jsou umístěné aktuátory, které neviditelně rozvibrují panel a vytvoří akustiku pohybující se přímo s dějem na obrazovce. Výsledkem je prostorový zvuk směřovaný přesně tam, kde se odehrává akce. Televize podporuje Dolby Atmos pro plnohodnotný 3D zvuk a celkový výkon reproduktorového systému činí 50W v konfiguraci 2.1. Pokud vlastníte kompatibilní soundbar Sony, funkce Acoustic Center Sync promění televizi v centrální kanál vašeho domácího kina – zvuk z TV a soundbaru se synchronizuje a vytvoří jednotný soundstage. Herní výbava pro PlayStation 5 Sony Bravia 8 automaticky rozpozná připojený PlayStation 5 a přepne se do režimu s automatickým snížením zpoždění. Podporuje HDMI 2.1 bandwidth, 4K při 120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) a Auto HDR Tone Mapping, který zaručí, že i v temných scénách s vysokým kontrastem uvidíte každý detail. KOUPIT SONY BRAVIA 8 SE SLEVOU Nová herní nabídka se otevře jediným stiskem tlačítka a nabídne nastavení jako VRR, redukci pohybové neostrosti, ekvalizér černé nebo funkci Crosshair (zaměřovač). Podporována je také PS Remote Play – můžete streamovat hry z konzole umístěné v jiné místnosti přímo na televizi. Google TV a 24 měsíců Sony Pictures Core Bravia 8 běží na Google TV, což znamená přístup k více než 700 000 filmům a seriálům napříč různými streamovacími službami. Najdete zde Netflix, HBO Max, Disney+, YouTube, Spotify, Oneplay nebo iVysílání. K televizi navíc získáte 24měsíční předplatné Sony Pictures Core v hodnotě 3 290 Kč. Otevřou se vám dveře k nejnovějším titulům i klasikám v rozlišení 4K HDR a IMAX Enhanced se streamováním až 80 Mb/s. K předplatnému dostanete také 10 filmových kreditů k odemčení vybraných snímků. Design Sony Bravia 8 má tenké hliníkové rámečky se zapuštěným povrchem, takže se soustředíte na obraz, ne na rámeček kolem něj. Televize disponuje třícestným stojanem, který můžete zafixovat ve třech pozicích – standardní, nožky blízko sebe nebo dál od sebe (vhodné pro umístění soundbaru). Co ještě potřebujete vědět Televize podporuje Dolby Vision, HDR10 a HLG. Pro instalaci na stěnu použijete držák standardu VESA 300 × 300 mm. K internetu se připojíte přes Wi-Fi nebo LAN kabel, nechybí Bluetooth pro připojení sluchátek nebo ovladačů. Po připojení externího HDD můžete nahrávat oblíbené pořady přes USB nahrávání. V balení najdete dva dálkové ovladače – standardní s tradičním rozložením tlačítek a podsvícený ECO ovladač s multimediálními tlačítky a podporou hlasového ovládání přes Google Assistant. Podporováno je také Apple AirPlay 2 pro streamování z Apple zařízení. Televizní tuner podporuje DVB-T2/S2/C, k dispozici jsou 4× HDMI, 2× USB, CI+ slot pro dekódovací karty, LAN a DLNA. Energetická třída je E. Pro koho je Bravia 8 vhodná? Sony Bravia 8 v 77palcové verzi cílí na ty, kdo hledají prémiový OLED zážitek bez nutnosti utrácet za vlajkovou loď. Za 58 400 Kč získáte rozměrnou televizi s dokonalou černou, živými barvami a unikátním zvukovým systémem, který konkuruje samostatným reproduktorům. Je vhodná pro filmové fanoušky a majitelé PlayStation 5 – speciální režimy pro Netflix, Amazon Prime Video nebo Sony Pictures Core zajistí, že obsah uvidíte přesně tak, jak tvůrci zamýšleli. Herní funkce pak zvládnou všechno, co moderní konzole nabízí, včetně 4K při 120 Hz s VRR. KOUPIT SONY BRAVIA 8 SE SLEVOU Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že Bravia 8 není nejjasnější OLED na trhu. Ve velmi osvětlené místnosti s přímým slunečním světlem budou odrazy viditelné a televize si s nimi neporadí tak dobře jako LCD modely nebo dražší QD-OLED televize. Pro tmavší obývací pokoje nebo sledování večer je ale dokonalá. Pokud hledáte velkou OLED televizi s dokonalou černou, kvalitním zvukem a kompletní herní výbavou a nechcete utrácet za absolutní špičku, Sony Bravia 8 za aktuální cenu představuje vynikající volbu. Uvažujete o pořízení velké OLED televize? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 