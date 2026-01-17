Slušná 85" televize Sony Bravia pořádně zlevnila! Má MiniLED podsvícení, 120 Hz a umí Dolby Vision Hlavní stránka Zprávičky Sony Bravia 5 v 85" variantě klesla z původních 66 990 Kč na 39 992 Kč s kódem VYPRODEJ20 Mini LED panel s lokálním stmíváním a procesorem XR patří mezi to nejlepší, co se dá za 40 tisíc sehnat Televize je ideální pro domácí kino i hraní na PlayStation 5, podporuje 4K při 120 Hz a VRR Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Prémiové televize od Sony málokdy zlevňují tak, aby to stálo za řeč. Jenže 85″ Bravia 5 právě prošla cenovým propadem, který ji posouvá do úplně jiné kategorie. Z původních 66 990 Kč je teď za 39 992 Kč – stačí při nákupu zadat kód VYPRODEJ20. To je slušná sleva na Mini LED televizi, která si od recenzentů i zákazníků vysloužila pochvalu za kvalitu obrazu. Mini LED s rozumem Herní režim pro PlayStation Google TV a zvuk Acoustic Multi Audio Pro koho to dává smysl Mini LED s rozumem Bravia 5 představuje vstupní bránu do světa Mini LED technologie u Sony. Panel s úhlopříčkou 215 cm pracuje s lokálním stmíváním, ačkoliv přesný počet zón si Sony nechalo pro sebe. Podařilo se nám zjistit, že 65″ model pracuje s 240 zónami, takže 85″ jich bude mít podstatně více. Nebude to tolik jako u dražších modelů Bravia 7 nebo Bravia 9, ale Sony dokáže s omezenějším počtem zón pracovat překvapivě efektivně. O zpracování obrazu se stará procesor XR, který analyzuje scénu a upravuje jas, kontrast i barvy tak, aby výsledek působil přirozeně. V praxi to znamená hlubokou černou bez výrazného halo efektu kolem světlých objektů, plynulé přechody ve stínech a barvy, které nejsou přehnané ani vybledlé. KOUPIT SONY BRAVIA AKCI Maximální jas dosahuje hodnot kolem 1 200 nitů při běžném sledování, což bohatě stačí i do prosluněného obýváku. Obnovovací frekvence 120 Hz zajišťuje plynulý pohyb, ať už sledujete sport nebo akční filmy. Herní režim pro PlayStation Sony logicky myslelo na majitele PlayStationu 5. Dva ze čtyř HDMI portů podporují standard 2.1, tedy 4K rozlišení při 120 snímcích za sekundu s proměnlivou obnovovací frekvencí (VRR). Televize automaticky rozpozná připojenou konzoli a přepne se do režimu s minimálním zpožděním. Funkce Auto HDR Tone Mapping umožňuje konzoli komunikovat přímo s televizí a optimalizovat HDR výstup podle jejích schopností. K tomu přidejte PS Remote Play pro streamování her z konzole do jiné místnosti a herní menu s nastavením VRR, ekvalizéru černé nebo zaměřovače pro střílečky. Dolby Vision funguje i v herním režimu, takže nemusíte volit mezi nízkou latencí a kvalitním HDR. Co Sony nenabízí, je podpora HDR10+ – tu najdete spíš u konkurence od TCL nebo Hisense. Google TV a zvuk Acoustic Multi Audio Systém běží na Google TV, tedy máte přístup k Netflixu, HBO Max, Disney+, YouTube i českým službám jako iVysílání nebo Oneplay. Sony přidává aplikaci Sony Pictures Core s 24měsíčním předplatným zdarma – v knihovně najdete filmy ve 4K HDR včetně formátu IMAX Enhanced. KOUPIT SONY BRAVIA AKCI Zvukový systém Acoustic Multi Audio využívá aktuátory umístěné za panelem, které rozvibrují samotnou obrazovku. Zvuk tak vychází přímo z místa, kde se odehrává akce. Celkový výkon 40 W s podporou Dolby Atmos obstojí pro běžné sledování, ale k opravdovému kinosálu budete potřebovat soundbar. Sony nabízí možnost synchronizace s kompatibilními soundbary přes funkci Acoustic Center Sync. Pro koho to dává smysl 85 palců není pro každého. Potřebujete dostatečně velkou místnost a pozorovací vzdálenost minimálně 3 metry, ideálně víc. Pokud ale máte prostor a hledáte velkou obrazovku s prémiovou kvalitou za rozumné peníze, Bravia 5 za necelých 40 tisíc je velmi dobrá nabídka. KOUPIT SONY BRAVIA AKCI 85″ Sony Bravia 5 pořídíte na Alze za 39 992 Kč po zadání kódu VYPRODEJ20. K televizi dostanete 24měsíční předplatné Sony Pictures Core a 10 filmových kreditů zdarma. Máte doma televizi s úhlopříčkou přes 75 palců? 