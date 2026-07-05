Prémiový Wi-Fi reproduktor Sonos Five je teď o čtyři tisíce levnější! Má šest zesilovačů a tři woofery Hlavní stránka Zprávičky Sonos Five je prémiový aktivní Wi-Fi reproduktor se šesti zesilovači a třemi woofery — postavený na kvalitní poslech hudby, ne na kompromisy Na Alze ho s kódem 2026ALZAEXTRA20 koupíte za 12 367 Kč místo původních 16 490 Kč — ušetříte 4 123 Kč Trueplay ladění podle akustiky místnosti, ekosystém Sonos a AirPlay 2 z něj dělají špičku ve třídě — pozor ale, nemá Bluetooth a na stereo potřebujete dva kusy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud vám jde čistě o kvalitní zvuk hudby a ne o ozvučení televize, Sonos Five je jedna z nejvážnějších voleb ve své třídě. S kódem 2026ALZAEXTRA20 ho teď pořídíte za 12 367 Kč místo 16 490 Kč. Má ale pár specifik, tak pojďme narovinu. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI REPRODUKTOR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete špičkový zvuk hudby přes Wi-Fi, ekosystém Sonos a možnost postavit bezdrátové stereo.⚠️ Zvažte, že nemá Bluetooth (jen Wi-Fi a AirPlay), na skutečné stereo potřebujete dva kusy a Trueplay ladění funguje jen na iOS.💡 Za 12 367 Kč je zvuk prvotřídní — jen počítejte, že jde o hudební reproduktor, ne o soundbar k televizi. Proč Sonos Five stojí za pozornost Zvuk je celý důvod existence Sonos Five. Šest digitálních zesilovačů a tři woofery v uzavřené konstrukci dávají plný, detailní zvuk s hlubokými basy — majitelé ho opakovaně označují za „skvostný“ a středové pásmo prý překonává i Apple HomePod. Druhý tahák je ekosystém Sonos: appka sdružuje Spotify, YouTube Music, Soundcloud, Bandcamp i další zdroje pod jedno rozhraní, takže hudbu z různých služeb pouštíte na jednom místě. A Trueplay vyladí zvuk přesně podle vaší místnosti. Pro milovníky hudby, kteří chtějí kvalitu bez drátů a zesilovače, je to lákavá volba. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Je to aktivní reproduktor (zesilovač uvnitř), takže stačí připojit ke zdroji a hrát. Bezdrátově funguje přes Wi-Fi a AirPlay 2 — a tady je klíčový detail, který ocení každý fanoušek streamování: Wi-Fi má oproti Bluetooth výhodu, že hudba hraje dál, i když s telefonem odejdete z dosahu, a nepřeruší ji ani hovor. K dispozici je i 3,5mm jack, přes který připojíte gramofon, CD přehrávač nebo projektor. V aplikaci si nastavíte ekvalizér (basy, výšky, hlasitost). Chytrá vychytávka: při postavení nastojato se z jednoho Five stane mono, ale spárováním dvou kusů vytvoříte plné stereo — každý reproduktor převezme jeden kanál. KOUPIT ZA 12 367 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Hodnocení je špičkové: 4,9 z 5 od 14 zákazníků, 100 % doporučení, reklamovanost minimální (0,56 %). Vzorek je menší, ale majitelé se shodují na jednom — zvuk je bomba, instalace snadná a ekosystém spolehlivý; jeden zákazník rovnou kupuje druhý kus na stereo. Buďme ale upřímní k tomu, co k Sonosu patří. Zásadní věc: Five nemá Bluetooth, streamujete jen přes Wi-Fi nebo AirPlay — pro uživatele Applu ideální, ale kdo chce rychle hodit zvuk z jakéhokoli zařízení přes Bluetooth, narazí. Druhá věc: samotný Five hraje mono, takže pro plný stereo zážitek počítejte s koupí dvou kusů (tedy dvojnásobnou investicí). A Trueplay ladění místnosti funguje jen na iOS, majitelé Androidu o tuhle funkci přijdou. Nejde o vady, ale o povahu produktu — je fér to vědět předem. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA20 Kdy to smysl nedává Pokud hledáte ozvučení televize, Five není ta správná volba — nemá HDMI ani optický vstup, na to slouží soundbary (třeba Sonos Beam). A kdo nechce investovat do dvou kusů kvůli stereu, měl by vědět, že jeden Five hraje mono. Pro milovníka hudby v Apple ekosystému, který chce špičkový zvuk doma a případně růst do stereo/multiroom sestavy, je to ale prvotřídní volba. CHCI UŠETŘIT 4 123 KČ Vsadili byste na špičkový Wi-Fi zvuk Sonosu, nebo radši univerzálnější reproduktor s Bluetooth za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza reproduktor slevy sonos Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025