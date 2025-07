Oblíbený soundbar SONOS Beam nikdy nebyl levnější! V Česku ho teď koupíte pod 9 tisíc

Hledáte způsob, jak výrazně zlepšit zvuk vašeho televizoru bez nutnosti instalace složitého audio systému? Sonos BEAM 2nd Gen. je nyní na Alza.cz k dispozici za 8 952 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY20. Oproti běžné ceně 11 190 Kč tak ušetříte 20 %. Stojí ale tento populární soundbar za své peníze a komu se skutečně vyplatí?

Co přináší druhá generace Sonos BEAM?

Sonos BEAM druhé generace navazuje na úspěšný první model a přináší několik důležitých vylepšení. Hlavní novinkou je podpora Dolby Atmos, která je možná díky výkonnějšímu procesoru. Ten umožňuje virtuální vytvoření prostorového zvuku pomocí pěti vestavěných reproduktorů (4 basové a 1 výškový). Další významnou změnou je přechod z HDMI ARC na modernější HDMI eARC, který podporuje přenos zvuku ve vyšší kvalitě.

Designově se Sonos BEAM 2nd Gen. od svého předchůdce liší hlavně perforovanou mřížkou místo textilního potahu, což zlepšuje odolnost a usnadňuje údržbu. Rozměry zůstaly kompaktní (651 × 100 × 68,5 mm), takže soundbar nepůsobí rušivě a lze jej umístit prakticky pod jakýkoliv televizor.

Zvukový výkon v praxi

Při testování Sonos BEAM 2nd Gen. se ukázalo, že přes svou kompaktní velikost dokáže nabídnout překvapivě plný zvuk. Největším zlepšením oproti běžným TV reproduktorům je jasnost dialogů a detailnější zvuková scéna. Funkce Speech Enhancement (vylepšení řeči) v aplikaci Sonos skutečně funguje a oceníte ji zejména při sledování filmů nebo seriálů s tišší mluvou.

Virtuální Dolby Atmos zvládá soundbar překvapivě dobře vzhledem k tomu, že nemá žádné reproduktory mířící nahoru. Samozřejmě nemůžete očekávat plnohodnotný prostorový zvuk jako u dražších systémů s dedikovanými zadními reproduktory a subwooferem, ale zvukové efekty jsou znatelně lépe umístěné v prostoru než u běžného stereo zvuku.

Co se týče hudebního přednesu, Sonos BEAM 2nd Gen. nabízí vyvážený zvuk s dostatečnými basy na běžný poslech. Pro opravdové nadšence do hudby nebo filmů s výraznými basovými efekty však bude chybět hlubší basová odezva, kterou by doplnil externí subwoofer Sonos Sub (ten si však musíte dokoupit zvlášť za nemalou částku).

Chytré funkce a konektivita

Sonos BEAM 2nd Gen. nabízí bohaté možnosti připojení a inteligentních funkcí:

Bezdrátové streamování hudby přes WiFi pomocí aplikace Sonos s podporou služeb jako Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer a dalších

hudby přes WiFi pomocí aplikace Sonos s podporou služeb jako Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer a dalších Apple AirPlay 2 pro snadné přehrávání z iOS zařízení

pro snadné přehrávání z iOS zařízení Hlasové ovládání přes Amazon Alexa nebo Google Gemini

přes Amazon Alexa nebo Google Gemini Trueplay tuning – automatické přizpůsobení zvuku podle akustiky místnosti (funguje však pouze se zařízeními iOS)

– automatické přizpůsobení zvuku podle akustiky místnosti (funguje však pouze se zařízeními iOS) Noční režim, který ztlumí hlasité zvuky a zesílí tiché pasáže (ideální pro sledování filmů v noci)

Pro připojení k TV nabízí soundbar primárně HDMI eARC, ale v balení najdete i optický adaptér pro starší televizory. Ethernet port pak oceníte v případě, že máte problematické WiFi připojení.

Sonos BEAM 2nd Gen. představuje kvalitní soundbar, který výrazně zlepší zvukový zážitek z televize bez nutnosti instalace složitého audio systému. Za aktuální cenu 8 952 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY20) nabízí dobrý poměr cena/výkon, zejména pokud oceníte jednoduchost použití, chytré funkce a možnost budoucího rozšíření o další Sonos produkty.

Virtuální Dolby Atmos, kvalitní zpracování dialogů a snadná integrace se streamovacími službami jsou hlavními přednostmi, které převažují nad některými nedostatky, jako je absence opravdu hlubokých basů nebo nutnost dokoupení subwooferu pro plný filmový zážitek.

Pokud hledáte kompromis mezi kvalitou zvuku, designem a chytrými funkcemi, je Sonos BEAM 2nd Gen. za aktuální slevovou cenu rozumnou volbou, která uspokojí většinu běžných uživatelů.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Máte zkušenosti se Sonos BEAM 2nd Gen. nebo jiným soundbarem?