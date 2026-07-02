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Špičkový soundbar Sonos Beam seženete pod deset tisíc. Uživatelé jej zbožňují, pro Android ale není vhodný

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.7.2026 18:00
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sonos beam

Sonos Beam je jeden z nejlépe hodnocených kompaktních soundbarů — ale koupě má háčky, které je fér říct dopředu. S kódem 2026ALZAEXTRA20 ho teď pořídíte za 9 272 Kč místo 12 199 Kč. Před nákupem se vyplatí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte TV s HDMI eARC (ideálně Apple ekosystém) a chcete špičkový zvuk s čistými dialogy a možností růstu do Sonos systému.
⚠️ Zvažte, že nemá Bluetooth, vyžaduje online účet i appku ke zprovoznění a prostorový efekt je spíš náznak — je to pořád zvuk z jednoho bodu.
💡 Za 9 272 Kč je zvuk skvělý, ale připojení je jeho slabina — dobře zvažte, jestli vám sedne.

Proč Sonos Beam stojí za pozornost

Zvuk je důvod, proč lidé Sonos Beam milují — čistý, detailní, s překvapivými basy na tak malý soundbar a hlavně křišťálovými dialogy. Vyladili ho oscaroví zvukaři a funkce jako zvýraznění řeči nebo noční režim řeší věčný problém „slabé hlasy, hlasitá hudba“. Druhý tahák je ekosystém Sonos: Beam můžete časem rozšířit o subwoofer a zadní reproduktory (Era 100, Sub Mini) a postavit plný prostorový systém. Trueplay kalibrace navíc zvuk přizpůsobí vaší místnosti — majitelé se shodují, že rozdíl před a po je obrovský.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Uvnitř je pět reproduktorů (čtyři basové, jeden výškový) a pět digitálních zesilovačů třídy D, které dávají na kompaktní tělo pořádný zvuk. Podporuje Dolby Atmos, ale buďme přesní — Beam nemá měniče mířící nahoru, takže výškový efekt vytváří virtuálně a je to spíš náznak než skutečný prostor shora. Připojení k TV řeší HDMI eARC (v balení je i optický adaptér), takže ho ovládáte jedním ovladačem od televize. Bezdrátově funguje Wi-Fi, AirPlay 2 a Multiroom, ovládání přes appku Sonos, hlasem (Alexa, Google) nebo dotykem.

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Co říkají uživatelé a na co si dát pozor

Hodnocení je vysoké — 4,7 z 5 od 136 zákazníků, 92 % doporučení, reklamovanost minimální (0,68 %). Drtivá většina chválí zvuk, dialogy, design a spolehlivý ekosystém. Ale právě tady musím být narovinu, protože negativa jsou konkrétní a pro někoho zásadní. Beam nemá Bluetooth — víc uživatelů s Androidem ho kvůli tomu vrátilo, protože bez Apple zařízení a bez HDMI eARC se k plnému využití těžko dostanou. Appka a integrace streamovacích služeb (YouTube Music, Spotify) jsou opakovaně kritizované jako frustrující, chybí podpora běžného Chromecastu. A ke zprovoznění potřebujete online účet, telefon a zapnuté polohové služby. Pár lidí taky zmiňuje, že prostorový efekt je slabý a za tuhle cenu by čekali víc obklopení.

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Kdy to smysl nedává

Pokud máte Android a chcete streamovat přes Bluetooth nebo Chromecast, Beam vás bude frustrovat — sáhněte po soundbaru s otevřenější konektivitou. Stejně tak pokud vaše TV nemá HDMI ARC/eARC, přijdete o pohodlné ovládání i Atmos. A kdo chce skutečný prostorový zvuk ze všech stran, musí počítat s dokoupením satelitů a subwooferu — tedy s dalšími desetitisíci. Pro majitele TV s eARC (ideálně v Apple ekosystému), kteří chtějí špičkový zvuk s možností růstu, je to ale výborná volba.

CHCI UŠETŘIT 2 927 KČ

Vsadili byste na špičkový zvuk Sonosu i za cenu uzavřené konektivity, nebo radši soundbar s Bluetooth a otevřeností?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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