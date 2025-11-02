TOPlist

Prémiový soundbar Sonos Arc Ultra znovu na minimu! Má 14 měničů a uživatelé si jej chválí

  • Sonos Arc Ultra klesl na historické minimum 19 990 Kč v rámci Black Friday akce
  • Soundbar nabízí 14 měničů včetně revoluční technologie Sound Motion pro dvojnásobný basový výkon
  • Uživatelé vyzdvihují výrazně lepší zvuk a dialogy, někteří ale zpochybňují hodnotu upgradu z původního Arc

Adam Kurfürst
2.11.2025 22:00
Ikona komentáře 0
SONOS ARC ultra soundbar na stene pod televizi

Prémiový soundbar Sonos Arc Ultra se na Alze dostal na zpět na historické minimum 19 990 Kč, což představuje slevu 5 tisíc korun oproti běžné ceně. Pod hranici 20 tisíc korun se tento špičkový model dostává vůbec poprvé od svého uvedení na trh. V rámci Black Friday akce navíc prodejce nabízí zdarma výměnu nevhodného dárku do konce ledna.

Revoluce v podání basů díky Sound Motion

Arc Ultra představuje nejpokročilejší soundbar v historii Sonos. Srdcem novinky je technologie Sound Motion™, která umožňuje dosáhnout dvojnásobného basového výkonu oproti předchozí generaci Arc při zachování kompaktních rozměrů. Soundbar disponuje celkem 14 speciálně vyladěnými měniči – sedm tweeterů s hedvábnou kupolí pro křišťálově čisté výšky, šest středobasových měničů a jeden unikátní basový měnič se čtyřmi motory.

sonos arc ultra cerna render

Zařízení s rozměry 117,8 × 11,06 cm vytváří prostorový zvuk 9.1.4 s Dolby Atmos. Dva tweetery směřují vzhůru pro vytvoření výškového kanálu, který zajistí skutečně pohlcující zvukový zážitek. O výkon se stará 15 digitálních zesilovačů třídy D, které jsou přesně vyladěné pro akustickou architekturu soundbaru.

AI vylepšuje srozumitelnost dialogů

Jednou z nejzajímavějších funkcí Arc Ultra je pokročilé zlepšení kvality řeči pomocí umělé inteligence. Systém automaticky rozpoznává lidský hlas a zvýrazňuje dialogy, přičemž uživatelé si mohou vybrat ze čtyř nastavitelných úrovní podle svých preferencí. K dispozici je také noční režim, který snižuje intenzitu hlasitých zvuků a zvyšuje úroveň tišších pasáží.

Soundbar podporuje automatickou kalibraci Trueplay™, která nyní funguje nejen na iOS, ale i na zařízeních s Androidem. Pomocí mikrofonů soundbar analyzuje akustiku místnosti a optimalizuje zvuk podle konkrétního prostoru. Propojení s televizí zajišťuje HDMI eARC port, přičemž soundbar okamžitě rozpozná a naučí se ovládat pomocí TV ovladače.

Integrace do ekosystému Sonos

Arc Ultra není jen soundbar – funguje také jako výkonný prostorový reproduktor pro streaming hudby přes Wi-Fi nebo Bluetooth 5.3. Zařízení podporuje hlasové ovládání prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Assistant a lze ho integrovat s dalšími reproduktory Sonos pro vytvoření multiroom systému.

Zajímavou funkcí je možnost přepnutí zvuku z televize do sluchátek Sonos Ace. Uživatelé tak mohou okamžitě přejít na soukromý poslech s prostorovým zvukem a dynamickým sledováním pohybu hlavy. Soundbar dokonce podporuje připojení dvou párů sluchátek současně pro společné sledování filmů.

Co na Arc Ultra říkají uživatelé?

S hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček od 40 zákazníků patří Arc Ultra mezi nejlépe hodnocené soundbary na trhu. Uživatelé nejčastěji chválí výrazné zlepšení zvuku oproti starším modelům Sonos. „Rozdíl ve zvukovém podání je větší, než jsem čekal. Zatímco Playbar hrál ze středu pod TV, tak Arc Ultra hraje podél celé stěny,“ píše jeden ze spokojených zákazníků.

Mnoho recenzentů vyzdvihuje silné basy, které podle některých činí subwoofer zbytečným. „Výborný zvuk aj bez externého SUBu. Basy sa dajú upraviť podľa potreby,“ uvádí další uživatel. Pozitivní ohlasy získává také zlepšená srozumitelnost dialogů a čistota prostorového zvuku, zejména při přehrávání obsahu s Dolby Atmos.

Mezi nejčastější výtky patří vysoká cena a sporná hodnota upgradu pro majitele původního modelu Arc. „Ten, kdo má Sonos Arc a nemá k tomu Era 300 jako Surround, tak si troufám říct, že je to zbytečný upgrade,“ poznamenává jeden z recenzentů. Někteří uživatelé také kritizují absenci držáku na zeď v balení a občasné problémy s aplikací Sonos.

Pořídili byste si prémiový soundbar Sonos Arc Ultra za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

