Cena prémiového soundbaru Sonos spadla na minimum! Nabízí 14 měničů a uživatelé ho zbožňují Hlavní stránka Zprávičky Sonos Arc Ultra je prémiový soundbar s technologií Sound Motion™, Dolby Atmos 9.1.4 a 14 měniči pro prostorový zvuk Bílá varianta aktuálně stojí 19 990 Kč místo 23 367 (sleva skoro 3,5 tisíce korun) – černá vychází na 22 490 Kč Na Alze má hodnocení 4,8 z 5 (60 hodnocení) a 93 % zákazníků ho doporučuje – jde o jeden z nejlépe hodnocených soundbarů v kategorii Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Soundbary značky Sonos patří mezi dražší, ale také mezi nejlépe hodnocené na trhu. Sonos Arc Ultra v bílé barvě nyní koupíte za 19 990 Kč, což je o téměř 3,5 tisíce méně než běžná cena a zároveň skoro nejnižší cena, za kterou byl tento model na Alze dostupný. Zajímavé je, že černá varianta stojí 22 490 Kč – bílá je tedy aktuálně o 2 500 Kč výhodnější. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte soundbar s opravdu prostorovým zvukem Dolby Atmos a nechcete řešit složité zapojování domácího kina.⚠️ Zvažte, pokud preferujete černou barvu (ta vychází o 2 500 Kč dráž) nebo pokud očekáváte poctivé hloubky bez dokoupení subwooferu.💡 Za 19 990 Kč dostáváte vlajkový model s technologií Sound Motion™ a oceněním What Hi-Fi? Award – v této cenové hladině jde o výjimečnou nabídku. OBJEDNAT SOUNDBAR V AKCI Proč je tento soundbar zajímavý Sonos Arc Ultra cílí na uživatele, kteří chtějí zvuk jako v kině bez nutnosti instalovat pět reproduktorů po celé místnosti. Jde o vlajkový model značky Sonos se zcela novou akustickou architekturou – srdcem je 14 měničů včetně basového měniče Sound Motion™, který podle výrobce přináší dvojnásobný basový výkon oproti předchozí generaci Arc. Výsledkem je prostorový zvuk Dolby Atmos v konfiguraci 9.1.4, který vás obklopí ze všech stran bez nutnosti zadních reproduktorů. Arc Ultra získal ocenění What Hi-Fi? Award, což je v kategorii soundbarů poměrně silná reference. Na rozdíl od levnějších modelů nabízí i AI zlepšení kvality dialogů se čtyřmi nastavitelnými úrovněmi – užitečné hlavně při sledování filmů s tichými dialogy a hlasitými efekty. Klíčové parametry v praxi Technologie Sound Motion™ je hlavní novinkou oproti staršímu Arc. Jde o speciální basový měnič se čtyřmi motory a dvěma membránami v kompaktním provedení, který umožňuje dosáhnout hlubších basů bez nutnosti externího subwooferu. V praxi to znamená, že pro běžné sledování filmů a seriálů nemusíte kupovat Sub – basy jsou podle uživatelů překvapivě hutné i bez něj. Pro opravdu hluboké frekvence (akční filmy, hudba s výraznou basovou linkou) ale subwoofer stále pomůže. Soundbar podporuje Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i DTS Digital Surround. Pro plný Atmos zážitek je potřeba připojení přes HDMI eARC a správné nastavení TV i stream boxu na passthrough – několik uživatelů v recenzích zmiňuje, že to chvíli trvá nastudovat, ale pak vše funguje spolehlivě. KOUPIT ZA 19 990 KČ Praktická stránka: připojení, ovládání, rozměry Arc Ultra se připojuje přes HDMI eARC (kabel je součástí balení) a podporuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i Apple AirPlay 2. Ovládat ho můžete dálkovým ovladačem televize, dotykovými prvky na soundbaru nebo přes aplikaci Sonos pro iOS a Android. Aplikace nabízí i funkci Trueplay™, která změří akustiku místnosti a automaticky upraví zvuk podle umístění soundbaru. Rozměry jsou 1 178 × 75 × 110,6 mm při hmotnosti 5,9 kg – soundbar je tedy poměrně široký a hodí se k televizorům od 55″ výše. Držák na zeď není součástí balení a prodává se samostatně za cca 2 290 Kč, což někteří uživatelé v recenzích kritizují. Design je matně bílý se zakřiveným tvarem, který podle většiny recenzí vypadá elegantně a nenápadně. Co říkají uživatelé Na Alze má Arc Ultra hodnocení 4,8 z 5 (60 hodnocení) a 93 % zákazníků ho doporučuje. Reklamovanost je velmi nízká – pouhých 0,79 %. Uživatelé nejčastěji chválí čistotu zvuku, prostorový efekt Dolby Atmos, překvapivě silné basy i bez subwooferu a snadnou integraci do ekosystému Sonos. Několik recenzí zmiňuje, že rozdíl oproti staršímu Arc je znatelný hlavně v dynamice a hloubce basů. Kritické hlasy se objevují především u detailů: držák na zeď chybí v balení, aplikace Sonos občas nespolupracuje (hlavně ve spojení s Apple Music), a někteří uživatelé očekávali ještě hutnější basy bez subwooferu. Jeden recenzent upozorňuje, že pokud už máte starší Arc s Era 300 a Sub, upgrade na Arc Ultra nemusí být tak výrazný, jak byste čekali. Pro většinu uživatelů přecházejících z levnějších soundbarů je ale rozdíl podle recenzí „na míle vzdálený“. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 19 990 Kč dostáváte vlajkový soundbar s technologií Sound Motion™, Dolby Atmos 9.1.4, 14 měniči a oceněním What Hi-Fi? Award. Pokud chcete skutečně prostorový zvuk bez nutnosti instalovat pět reproduktorů po místnosti a nevadí vám bílá barva, Sonos Arc Ultra je v této cenové hladině těžko překonatelný. Máte doma soundbar, nebo ještě používáte reproduktory v televizi? Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…