Unikátní sluchátka Sonos Ace zlevnila na minimum! Osloví zvukem a kvalitní konstrukcí Hlavní stránka Zprávičky Prémiová bezdrátová sluchátka Sonos Ace s Dolby Atmos a 30hodinovou výdrží stojí nyní 7 343 Kč Nabízí ANC, 40mm měniče, Bluetooth 5.4 a unikátní funkci Audio Swap pro přepnutí zvuku ze soundbaru Původní cena činila 12 490 Kč – jde o první sluchátka značky Sonos s prémiovým zpracováním Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Sonos konečně před časem vstoupil do světa sluchátek. Sonos Ace jsou první over-ear sluchátka od značky proslavené multiroom reproduktory a soundbary. Při uvedení stála 12 490 Kč, postupně klesla na 10 490 Kč. Nyní je na Alze seženete za 7 343 Kč s kódem VYPRODEJ30. To je sleva přes 40 % z původní ceny – a najednou začínají dávat smysl i pro ty, kdo nemají doma Sonos ekosystém. Prémiová konstrukce bez kompromisů První, co vás u Sonos Ace praští do očí, je kvalita zpracování. Nastavitelná čelenka z nerezové oceli, náušníky z paměťové pěny potažené veganskou kůží, magneticky odnímatelné polstrování. Uživatel Daniel z Teplic píše: „Už jen ten design! Nikde nic nevrže, všechno lícuje, a dokonce i bílá varianta je vyrobena z plastu odolného UV záření.“ Sluchátka váží přijatelných 312 gramů a podle recenzí sedí pohodlně i při delším nošení. Pozor ale – několik uživatelů upozorňuje, že náušníky jsou relativně malé a pro lidi s větším uchem mohou být těsné. A veganská kůže má svou daň: „Uši se pod nimi potí,“ hlásí více recenzentů. Zvuk a ANC Uvnitř pracují 40mm dynamické měniče s podporou Dolby Atmos a sledováním pohybu hlavy. Zvukový projev je podle většiny recenzí spíše neutrální – nejsou přebasované, ale ani nemají krystalicky jasné výšky. Uživatel Vladan z Plzně porovnával s Bowers & Wilkins PX8 a Sony XM5: „Sonos zvukově jsou srovnatelné pouze s PX8. Za necelých 10 000 Kč ve slevě je to v této kategorii nejlepší koupě.“ Ale pozor – názory na zvuk se dramaticky liší. Jeden zákazník ze Slovenska byl zdrcený: „Sklamanie je také veľké, že len ťažko hľadám slová. Sluchátka nedokážu zahrať ani výšky ani basy.“ Jiný uživatel z Ostravy, který vlastní B&O HX, hodnotí: „Zvukově je předčí i stařičké Bose QC35.“ Zvuk je zkrátka subjektivní – pokud máte možnost, vyzkoušejte před koupí. ANC (aktivní potlačení hluku) je na úrovni konkurence od Sony a Apple. Režim Aware propouští okolní zvuky a funguje podle recenzí lépe než u Sony XM5. Ovládání je čistě fyzickými tlačítky – žádné dotykové plochy, které by reagovaly na náhodné doteky. SONOS ACE ZA 7 343 KČ Audio Swap – killer feature pro majitele Sonos Pokud máte doma soundbar Sonos Arc, Ace sluchátka dostávají úplně jiný rozměr. Funkce Audio Swap přenese zvuk ze soundbaru přímo do sluchátek – včetně Dolby Atmos. Připojení funguje přes Wi-Fi (Sonos-Net), takže bez zpoždění. Uživatel Daniel popisuje: „Sluchátka vás obklopí zvukovým projevem nastaveným tak, jako byste neměli sluchátka na hlavě, ale dál slyšeli dunění svého soundbaru.“ Prakticky: můžete v noci sledovat akční film v plné Atmos kvalitě, aniž byste budili sousedy nebo rodinu. Funguje to i s PlayStation 5 připojeným k TV. Podpora pro další soundbary Sonos (Beam, Ray) byla přidána aktualizací. Konektivita a výdrž Bluetooth 5.4 s podporou Multipoint umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně – přepínání mezi iPhonem a MacBookem funguje automaticky. Pro bezztrátový zvuk můžete připojit sluchátka kabelem přes USB-C (v balení je i redukce na 3,5mm jack). Pozor: lossless přes Bluetooth funguje pouze na Androidech s Qualcomm čipy, iOS vyžaduje kabelové připojení. Baterie s kapacitou 1060 mAh vydrží až 30 hodin se zapnutým ANC. Rychlé nabíjení dodá 3 hodiny poslechu za pouhé 3 minuty. Sluchátka lze používat i během nabíjení. Pro koho jsou sluchátka vhodná? Sonos Ace cílí primárně na majitele Sonos ekosystému. Za 7 343 Kč dostanete prémiovou konstrukci, solidní ANC a integraci, kterou jinde nenajdete. Jeden recenzent to shrnul: „Pro majitele Sonos soundbaru naprostý no-brainer.“ Hodnocení 4,4 z 5 od 26 zákazníků a 85 % spokojených uživatelů svědčí o tom, že sluchátka většinu lidí nezklamou. Uživatel Vladan píše: „Prvotina od Sonosu se nadmíru povedla. 10/10, mohu jen doporučit.“ KOUPIT SONOS ACE Pokud ale Sonos produkty nemáte, situace je složitější. Za lepší cenu seženete Sony WH-1000XM5, které mají propracovanější aplikaci a širší kompatibilitu. Sonos aplikace je podle recenzí stále v „beta stádiu“ a některé funkce chybí. A zvuk je subjektivní – několik uživatelů bylo z něj přímo zklamaných. Sonos Ace jsou specifická sluchátka pro specifickou cílovou skupinu. Pokud máte Sonos Arc a hledáte způsob, jak si užít domácí kino v noci bez rušení okolí, je to jediná volba na trhu. Máte doma Sonos systém? Lákají vás tato sluchátka? 