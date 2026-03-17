Dvě chytré zásuvky s měřením spotřeby zlevnily na 499 Kč. Mají fenomenální hodnocení Hlavní stránka Zprávičky SONOFF iPlug S60 je kompaktní Wi-Fi chytrá zásuvka s funkcí měření spotřeby a zatížením až 16 A / 4000 W Balení 2 kusů aktuálně stojí 499 Kč místo 689 Kč (sleva 190 Kč, tedy 250 Kč za kus) Podporuje Google Assistant a Amazon Alexa, funguje s automatizační platformou Home Assistant Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Chytré zásuvky s měřením spotřeby jsou jedním z nejpraktičtějších prvků chytré domácnosti – a teď jsou dostupnější než kdy jindy. Balení dvou zásuvek SONOFF iPlug S60 seženete za 499 Kč místo původních 689 Kč, což vychází na pouhých 250 Kč za kus. Za tuto cenu získáváte měření spotřeby, časové spínání, vzdálené ovládání přes aplikaci a hlasové povely přes Google Assistant nebo Alexu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete měřit spotřebu spotřebičů, automatizovat spínání nebo ovládat zásuvky na dálku.⚠️ Zvažte, pokud vyžadujete Apple HomeKit nebo máte starší spotřebiče bez Schuko zástrčky.💡 Za 250 Kč za kus jde o jednu z nejlevnějších cest k chytré zásuvce s wattmetrem na českém trhu. OBJEDNAT ZÁSUVKU V AKCI Proč je tahle zásuvka zajímavá SONOFF iPlug S60 je nástupce populární řady S26, ale v menším provedení a s přidaným měřením spotřeby. Právě wattmetr je hlavní přidaná hodnota – v aplikaci vidíte aktuální odběr ve wattech, historii spotřeby po dnech i měsících a můžete si nastavit upozornění při překročení limitu. To se hodí třeba pro sledování, kolik skutečně spotřebuje lednice, mrazák, přímotop nebo akvárium. Zásuvka zvládá zatížení až 16 A / 4000 W špičkově, pro dlouhodobý provoz výrobce doporučuje 2500 W u odporové zátěže (topení, varná konvice) a 350 W u indukční (motory, kompresory). Pro většinu domácích spotřebičů je to více než dostačující. Aplikace a automatizace Zásuvka se ovládá přes aplikaci eWeLink, která je dostupná pro Android i iOS. Párování probíhá přes Wi-Fi 2,4 GHz – stačí naskenovat QR kód a zadat heslo k síti. Aplikace nabízí časové spínání s řadou možností: jednorázový timer, denní/týdenní rozvrh, spínání podle východu a západu slunce nebo dokonce integrace s IFTTT pro pokročilé scénáře. Pro fanoušky domácí automatizace je důležité, že zásuvka funguje s Home Assistant – buď přes cloud integraci, nebo lokálně po flashnutí alternativního firmwaru Tasmota (vyžaduje technické znalosti a rozebrání). Hlasové ovládání přes Google Assistant a Amazon Alexa funguje bez problémů přímo z aplikace. KOUPIT 2 KUSY ZA 499 KČ Praktická stránka: rozměry, bezpečnost, kompatibilita Rozměry 50 × 50 × 61,5 mm a kulatý tvar znamenají, že zásuvka nezabírá místo sousední pozice ve dvojzásuvce – což byl častý problém u starších modelů. Hmotnost pouhých 79 gramů nijak nezatěžuje zásuvku ve zdi. Materiál je nehořlavý ABS V0 a zásuvka má dětskou pojistku. Důležitá poznámka ke kompatibilitě: zásuvka používá hybridní EU/Schuko formát s bočními zemnícími kontakty (tzv. „packy“), ale nemá zemnící kolík. To znamená, že starší spotřebiče s kulatou zástrčkou bez bočních plíšků fyzicky nepůjdou zasunout. Naprostá většina moderních spotřebičů má ale zástrčku typu Schuko (CEE 7/7) s bočními kontakty, takže to v praxi problém nebývá. Co říkají uživatelé Na Alze má SONOFF iPlug S60 hodnocení 4,9 z 5 (244 hodnocení) a 98 % zákazníků ho doporučuje. To je výjimečně vysoké skóre. Uživatelé nejčastěji chválí jednoduché párování, kompaktní rozměry, měření spotřeby s přehlednými grafy a spolehlivý provoz. Často se objevuje spokojenost s integrací do Home Assistant a s možností časování podle východu/západu slunce. CHCI DVOJICI ZÁSUVEK V AKCI Kritické hlasy se objevují především u absence Apple HomeKit – pokud jste v ekosystému Apple, tato zásuvka vám nebude fungovat s aplikací Domácnost ani se Siri. Několik uživatelů hlásí občasné odpojování od Wi-Fi, což může komplikovat automatizace – problém bývá častější u routerů s Wi-Fi 6. Někteří také zmiňují, že indikační LED jsou velmi slabé a na světle téměř neviditelné (při párování je třeba zastínit). A pozor: zásuvka funguje pouze na 2,4 GHz, 5GHz síť nepodporuje. Kdy to nedává smysl Pokud jste uživatelem Apple HomeKit a chcete zásuvku ovládat přes Siri nebo aplikaci Domácnost, hledejte jinde – Sonoff S60 tuto platformu nepodporuje. Pro Apple ekosystém jsou vhodnější zásuvky od Eve nebo Meross. Podobně pokud máte starší spotřebiče s kulatou zástrčkou bez bočních plíšků, fyzicky je do této zásuvky nezasunete. Zásuvka také není určena jako bezpečnostní odpojovač – po vypnutí zůstává v jednom kontaktu stále napětí (záleží na tom, jak je zapojena instalace v domě). Pro jakoukoli manipulaci se spotřebičem ho vždy fyzicky odpojte. A pokud máte problematickou Wi-Fi síť s častými výpadky, počítejte s tím, že zásuvka může občas vypadnout do offline režimu. Verdikt: pro koho se to vyplatí SONOFF iPlug S60 je volba pro ty, kteří chtějí měřit spotřebu spotřebičů, automatizovat spínání nebo ovládat zásuvky na dálku – a nevyžadují Apple HomeKit. Za 499 Kč za dvě zásuvky (250 Kč za kus) jde o jednu z nejlepších nabídek na trhu. Hodnocení 4,9 z 5 od téměř 250 zákazníků mluví samo za sebe. Pokud stavíte chytrou domácnost na bázi Google Home, Alexa nebo Home Assistant, tohle je sázka na jistotu. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi