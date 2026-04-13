Sada dvou chytrých Wi-Fi zásuvek SONOFF zlevnila na minimum! Umí měřit spotřebu, mají časovač i podporu Home Assistanta Hlavní stránka Zprávičky SONOFF iPlug S60 je kompaktní Wi-Fi chytrá zásuvka s měřením spotřeby, časovačem a podporou Google Home a Alexa Původně 689 Kč za 2-pack, s kódem ALZADNY30 za 482 Kč — to je 241 Kč za kus Hodnocení 4,9/5 při 251 recenzích a 98 % doporučení — nejoblíbenější chytrá zásuvka na Alze Jakub Kárník Publikováno: 13.4.2026 16:00 Chytrá zásuvka s měřením spotřeby za 241 Kč za kus. SONOFF iPlug S60 v 2-packu stojí na Alze 482 Kč s kódem ALZADNY30. Zastrčíte do zásuvky, připojíte k Wi-Fi přes aplikaci eWeLink a za minutu ovládáte jakýkoli spotřebič z telefonu odkudkoli na světě. S hodnocením 4,9 z 5 při 251 recenzích je to nejlépe hodnocená chytrá zásuvka na Alze. Co všechno s ní můžete dělat S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává pro časované osvětlení, vzdálené spínání přímotopu na chalupě, monitoring spotřeby spotřebičů nebo automatizaci vánočního osvětlení.⚠️ Zvažte, že funguje pouze na 2,4 GHz Wi-Fi, výstup je Schuko (bez ochranného kolíku) a zásuvka po vypnutí neodpojí obě fáze — na bezpečné odpojení spotřebiče nestačí.💡 Za 482 Kč / 2 ks dostanete měření spotřeby do 16 A, pokročilé časovače, dětskou pojistku, Google Home + Alexa a kompatibilitu s Home Assistant. Co všechno s ní můžete dělat Možnosti časování jsou u Sonoff S60 překvapivě bohaté. V aplikaci eWeLink nastavíte „zapni každý den v 6:00, vypni v 9:00″ pro topení na chalupě, nebo „zapni při západu slunce" pro venkovní osvětlení. Přes službu IFTTT lze spouštět spotřebiče na základě počasí nebo jiných podmínek. Měření spotřeby v reálném čase přímo v seznamu zařízení — vidíte, kolik žere pračka, přímotop nebo kamera. Automatické vypnutí při překročení nastaveného výkonu přidává bezpečnost. Kompaktní rozměry 50 × 50 × 62 mm a hmotnost 79 gramů. Funguje na 12–250 V s maximálním zatížením 16 A / 3 500 W (špičkově 4 000 W). Dětská pojistka v zásuvce. Uživatelé potvrzují kompatibilitu s Home Assistant přes eWeLink nebo Sonoff LAN integraci — takže pokud máte domácí automatizaci, S60 do ní zapadne. S čím počítat Zásuvka na výstupu je typu Schuko (bez ochranného kolíku) — starší kulaté zástrčky bez bočních plíšků do ní nezastrčíte. Většina moderních spotřebičů má Uni-Schuko a funguje bez problémů, ale ověřte si to předem. Funguje pouze na 2,4 GHz Wi-Fi — pokud máte router jen na 5 GHz, budete muset nastavit i 2,4 GHz pásmo. A pozor: i po „vypnutí" v aplikaci zůstává v jedné zdířce fáze — pro bezpečnou manipulaci se spotřebičem ho musíte fyzicky odpojit ze zásuvky. Používáte chytré zásuvky doma — a na co konkrétně?