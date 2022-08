Pár sekund na sluníčku a můžete mít nabité hodinky

Na třicet sekund vystavit chytré hodinky přímému slunečnímu světlu a za odměnu mít kolem deseti minut jejich fungování? Takové schopnosti má miniaturní systém propojující speciální zinkové baterie a perovskitové solární články, který vyvinul Institut pokročilých technologií (ATI) v Surrey. Vědci prakticky dokázali vytvořit princip, který může nejen u nositelné elektroniky vyřešit téměř neomezené napájení bez nutnosti připojovat zařízení do elektřiny.

“Náš prototyp by mohl představovat krok vpřed v tom, jak budeme komunikovat s nositelnými zařízeními a dalšími zařízeními internetu věcí, jako jsou vzdálené zdravotní monitory v reálném čase,” uvedl Jinxin Bi, doktorand na ATI. Výzkumníci z institutu uvedli, že systém má mimořádně vysokou energetickou a objemovou hustotu, srovnatelnou s nejmodernějšími mikrobateriemi a superkondenzátory.

Můžeme doufat, že tento nadějný projekt nevyšumí do ztracena jako mnoho podobných a co nevidět se tento velmi efektivní systém dostane do hodinek, IoT senzorů nebo třeba i mobilů. Celý report o výzkumu si můžete prohlédnout na webu ScienceDirect.

Jakou máte zkušenost se solárním nabíjením či pohonem?

Zdroj: PVM