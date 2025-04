Muskovi prý utekla data stamilionů uživatelů sítě X. Možná jsou mezi nimi i ta vaše

Elon Musk se svou sítí X čelí podezření z jednoho z největších úniků dat v historii. Ačkoliv se k tomu sám Musk nevyjádřil, tak na fóru Breach Forums se šíří informace o obřím úniku. Celkem se má jednat o 400 GB dat, což je neuvěřitelné množství. Podle některých informací bylo postiženo až 2,8 miliardy účtů.

To vám může na první pohled připadat podezřelé. Copak má X (bývalý Twitter) tolik uživatelů? Nikoliv. V současnosti se hovoří o asi 250 milionech aktivních uživatelů denně, přičemž několik milionů lidí síť opustilo po jejím převzetí Elonem Muskem. Další pak ale zase přibyli. Ale přesto tato čísla nesedí.

Podle všeho by tak uniklá data mohla obsahovat i historické údaje týkající se všech účtů na Twitteru i X. Zahrnovat mohou jak smazané účty, tak i ty zablokované. A tím pádem se do ohrožení mohou dostat i uživatelé, kteří na Twitteru/X byli jen na skok, načež odešli.

Uvádí se, že uniklá data obsahují profilové fotky, popisky, ID účtů, seznamy přátel, lokace, URL adresy a tak dále. Neměly by naštěstí obsahovat e-mailové adresy uživatelů nebo telefonní čísla.

Elon Musk mlčí

Jak mohlo dojít k tak masivnímu úniku? Odpověď je prostá. Podle spekulací za ním může stát některý z bývalých zaměstnanců Twitteru, kteří „byli odejiti“ po nástupu Elona Muska do čela sítě. Už tehdy se mluvilo o úniku dat a Musk ho tenkrát i přiznal. Ale jednat se mělo o „pouhých“ 209 milionů uživatelů.

Současný únik, pokud by se potvrdil, by byl historicky největším v dějinách sociálních sítí. Jak to vše dopadne, zatím není jasné.

Obáváte se, že by mezi uniklými daty z X mohla být i ta vaše?

Zdroj: Android Headlines, Hack read, Forbes, Pixabay