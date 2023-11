Qualcomm nepředstavil jen supervýkonný Snadragon 8 Gen 3

Tcehnologie Snapdragon Seamless propojí různá zařízení

Podobný přístup už zkoušel Huawei s HarmonyOS

Propojení různých zařízení není převratná myšlenka, dosud se ale příliš nechytila. A vlastně to není překvapení, máme zde sice dominantní Windows a podobně dominantní Android (svět Apple v tuto chvíli ponechme stranou), jednotliví výrobci počítačů a chytrých telefonů ale příliš nespolupracují. S tím je teď ale možná konec. Qualcomm přichází se svou technologií Snapdragon Seamless. Propojit by chtěl téměř vše, ale podaří se mu to?

Myšlenka je jednoduchá. Máte jednu myš a jednu klávesnici. A podle potřeby s nimi můžete jednoduše ovládat jak notebook, tak i tablet nebo chytrý telefon. Mezi všemi těmito zařízeními můžete jednoduše přesouvat soubory. Pokud máte bezdrátová sluchátka, pak se můžete také těšit na inteligentní přepínání zdroje zvuku. Vše bez ohledu na konkrétní verzi operačního systému nebo výrobce daného zařízení. Do vývoje je zapojena řada společností, Qualcomm zmiňuje Microsoft, Google, Xiaomi, ASUS, Honor, Lenovo a OPPO.

Spolupráci telefonu, tabletu a notebooku zvládl Huawei

Ve světě Androidu a Windows není spolupráce telefonů a počítačů žádnou novinkou, solidní řešení nabízí už Huawei. Tam to není omezeno na počítač a telefon, dobře si spolu rozumí tablety a počítače. Svůj tablet Huawei tak snadno (propojení trvá jen pár vteřin) můžete použít jako druhý monitor, nabízí se také možnost na displej tabletu zrcadlit obraz z počítače. Problémem není ani jednoduché přetahování souborů, sám jsem to v minulosti často využíval.

Pokud se podobné funkce rozšíří více a nebude nutné mít notebook a mobilní telefon od stejného výrobce, pak to rozhodně uvítám. Snapdragon Seamless zní moc hezky, bude ale záležet na tom, jak moc se výrobci zapojí a do jaké hloubky řešení půjde. Bude fajn, pokud se možnost spolupráce nejrůznějších chytrých zařízení posune kupředu. Rok 2023 pomalu končí a myslím si, že lepší spolupráce různých produktů je něco, co na trhu chybí. Ostatně radost mám rovněž z procesoru Snapdragon X Elite, který by mohl svět Windows posunout kupředu.

Přinese Snapdragon Seamless výrazný posun?

Zdroj: Qualcomm