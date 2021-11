Nový Snapdragon 898 nejspíš opět jako první ukáže Xiaomi

Nebude to dlouho trvat a společnost Qualcomm s velkou pravděpodobností představí nový mobilní procesor Snapdragon 898, výkonnějšího následovníka variant 888 a 888+. Jeden z posledních uniklých snímků dokonce nahrává dosavadním spekulacím o tom, jaká jádra tento čipset přesně dostane. Hlavní procesorová část by měla tikat ve složení 1x Cortex-X2 (3 GHz) + 3x Cortex-A710 (2,5 GHz) + 4x Cortex-A510 (1,97 GHz). Minimálně frekvence jsou na snímku potvrzeny. Grafickým čipem bude podle záznamu vylepšené Adreno 730. O složení je teda skoro jasno a aktuální otázkou tedy spíš je: Kdo vyrobí první mobil s tímto silákem v těle?

Pochopitelně můžeme očekávat, že počátkem příštího roku s touto výbavou vyrazí nové vlajkové Galaxy telefony. Jak už se ale trochu stalo zvykem, minimálně s prezentací se nejspíš stihne před korejský Samsung dostat čínské Xiaomi. A to ještě letos, konkrétně s modely z řady Xiaomi 12. To pro bedlivé sledující trendů asi není úplně překvapivá informace. Zajímavější spekulací ale asi bude ta, že ještě v roce 2021 prý Snapdragon 898 představí ve svém novém mobilu Motorola. Tak to jsme velmi zvědaví.

Kdy myslíte, že bude představen první mobil s tímto čipsetem?

Zdroj: acentral