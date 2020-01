Společnost Huawei už je několik měsíců v nelehké situaci kvůli embargu ze strany USA. Nejvíce se zákaz dotkl služeb Googlu, které čínská společnost nemůže využívat u nových zařízení. Zajímavé informace nyní prozradil šéf rakouského Huawei. V rozhovoru řekl, že Huawei už nebude používat služby Google, i kdyby USA zrušily embargo.

Budou služby Google brzy minulostí na Huawei telefonech?

Tyto informace poskytl Fred Wangfei, který má na starost Huawei v Rakousku. V rozhovoru pro Der Standard řekl, že se Huawei chce zbavit jakékoliv závislosti na USA. Ostatně u Huawei Mate 30 Pro čínská společnost ukázala, že služby Google nepotřebují, stejně jako prodeje na západním trhu. Celosvětové prodeje Mate 30 byly pořád velice dobré.

Jeden z hlavních důvodů, proč by se Huawei nevrátil ke službám Google, je pravděpodobně to, že do vlastního řešení už společnost investovala mnoho financí. I z pohledu budoucnosti se jedná pro Huawei o lepší řešení. Vlastním řešením zabrání podobným problémům s dodávkami nových telefonů, které můžeme v současné době vidět. Fred Wangfei prozradil v rozhovoru rovněž to, že Huawei replikoval již 24 základních API ze 60 a značně postoupili v budování vlastního obchodu AppGallery, který má nahradit obchod Google Play.

Těšíte se na náhradu Google služeb od Huawei?

Zdroj: 9to5google.com