Sluneční erupce mohou na dva dny rozhodit GPS a internet

Pokud vám bude v následujících několika desítkách hodin špatně fungovat lokalizace přes GPS nebo se budete potýkat s podivnými výpadky internetového připojení, vězte, že na vině může být sluneční erupce či jinak bouře. Vědci upozorňují, že zatímco je naše nejbližší hvězda po jedenácti letech opět na vrcholu periodické aktivity, došlo u ní hned ke dvěma takzvaným “výronů koronální hmoty”. Lidem neublíží, ale zvířata mohou mít problém s orientací a dotčeny pravděpodobně budou také satelity.

Our #Sun gets busy with four big-flare players, multiple Earth-directed #solarstorm launches & fast solar wind. Strong #aurora possible to mid-latitudes August 17-18 with G1-G2 storm levels. Expect disruptions to amateur #radio & #GPS reception, especially on Earth's night side. pic.twitter.com/Lkkqk7wmCG

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) August 15, 2022