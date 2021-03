Poslouchejte kostmi. Kickstarter ohromila česká futuristická sluchátka

Gigantický úspěch. Jinak se asi nedá nazvat probíhají projekt s názvem Sentien Audio, který pár dní probíhá na celosvětovém crowdfundingovém serveru Kickstarter. V době dokončování tohoto článku jsou vybrány cca čtyři tisíce procent z cílové částky. Ta činila 10 tisíc dolarů a měla být nashromážděna do 15. dubna. Stačilo na to pár minut. Hlavním předmětem tohoto projektu jsou pokročilá stejnojmenná sluchátka, která nemají špunty či pecky. Zvuk totiž “posílají” po lebeční kosti. Zní to hodně futuristicky? Nejde o úplně novu technologii, nicméně projekt je zajímavý jak marketingovým a finančním úspěchem na Kickstarteru, tak i svým původem. Sluchátka Sentien Audio jsou totiž dílem české společnosti Sentien, kterou v Praze nastartovali dva Slováci Imrich Valach a Peter Jensen ve spolupráci s designérem Darkem Zahálkou.

Say Hello to Your New Superpower: Sentien Audio

Sentien Audio – “česká” sluchátka, která ohromila Kickstarter

Masivní zájem lidí a nekončící přihazování vystřelilo projekt mezi nejlepší na celém serveru. Kromě toho, že sluchátka vedou zvuk k mozku nositele prostřednictvím kosti (což mimo jiné poskytuje možnost poslouchat cokoli jiného ušima), nabízejí na rozdíl od konkurenčních modelů více možností přizpůsobení. Například k jednotlivým dotykovým gestům se dají přiřadit vlastní úkony. Po stránce designu si dali pražští vývojáři záležet na tom, aby se sluchátka Sentien Audio dala pohodlně nosit opravdu dlouho. Stojí za tím asi 3000 různých prototypů nošených samotnými tvůrci po dobu dvou let.

Mezi parametry, které futuristická sluchátka kromě vedení zvuku po kosti (tzv. bone conduction) mají, patří již celkem běžné položky. Například aktivní potlačení hluku, ovládání hlasem nebo připojení přes Bluetooth ke dvěma zařízením současně. Nicméně snaha nabídnout sluchátka pro dlouhé nošení vyústila k použití baterie se 24hodinovou výdrží. To je nadprůměrná hodnota. Jakmile projekt na Kickstarteru skončí, sluchátka Sentien Audio by se měla začít vyrábět v Evropě. To hlavně z toho důvodu, aby měli autoři nad produkcí lepší dohled. Samotnou kampaň na nejslavnějším crowdfundingovém serveru česko-slovenský tým hodlal využít nejen k získání investic, ale i pro sběr zpětné vazby a zjištění zájmu. Ten byl naprosto nepochybně prokázán.

Návod: Jak přes mobil vyplnit sčítání lidu, domů a bytů 2021? čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Jakou konstrukci sluchátek nyní upřednostňujete?

Zdroj. Forbes, Kickstarter