Cena nejlevnějších sluchátek Nothing klesla na historické minimum

Pyšní se jedinečným designem a pozoruhodnou krabičkou

Dokáží hrát 7 hodin a jsou odolná vůči vodě i prachu

Britská společnost Nothing se na technologickém trhu angažuje už pár let, a přestože oproti mnohým konkurentům nemá tak silnou uživatelskou základnu, povedlo se jí na sebe stáhnout notnou dávku pozornosti. Zásluhy nesou produkty se zcela netradičními designy. Začalo to zdánlivě průhlednými sluchátky Ear (1), až se firma dostala ke smartphonům s transparentními zády. V Česku lze nyní v příjemné slevě pořídit její nejlevnější sluchátka.

Nothing Ear (Stick) dorazila na podzim roku 2022 jako produkt cílený na méně náročné posluchače. Velké haló kolem něj výrobce udělal svou marketingovou kampaní, kde je prezentoval i jako poutavý módní doplněk. Sluchátka samotná využívají nestandardní konstrukci, ale dobře známý průhledný vzhled. Největší zvláštnost pravděpodobně představuje jejich krabička, která má tvar válce a opět lze vidět do jejího nitra.

Sluchátka disponují 12,6mm měniči a nabízí podporu kodeků AAC a SBC. Na jedno nabití dovedou nepřetržitě hrát až sedm hodin, s plně dobitým pouzdrem se pak celková výdrž prodlužuje na 29 hodin. Díky rychlonabíjení pak sluchátka z pouhých 10 minut v krabičce dokáží vytěžit až 2 hodiny poslechu.

Za zmínku dále stojí ochrana proti vodě, potu a prachu se stupněm krytí IP54, podpora technologií Fast Pair a Microsoft Swift Pair nebo detekce sluchátek v uchu, která zastaví přehrávání hudby, když Nohing Ear (Stick) přestanete používat. Samozřejmostí je ovládání pomocí dotykových ploch a podpora handsfree hovorů pomocí tří zabudovaných mikrofonů s algoritmy pro redukci šumu větru nebo dalších ruchů v pozadí.

Nothing Ear (Stick) se momentálně prodávají s cenou 999 Kč, což představuje nové historické minimum. Za tuhle částku je k dostání na e-shopech Alza, JRC, Smarty či iWant.

Co říkáte na design sluchátek?