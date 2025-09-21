Skvěle vybavená sluchátka za super cenu? CMF chystá svůj první model přes hlavu Hlavní stránka Zprávičky CMF chystá svá první sluchátka přes hlavu s názvem Headphone Pro Novinka se ukázala v tyrkysové a zářivě oranžové barvě Oficiální představení proběhne 29. září Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Značka CMF, která spadá pod britskou technologickou společnost Nothing, se chystá rozšířit své portfolio o první sluchátka přes hlavu. Model s označením Headphone Pro se v ukázce na sociální síti X předvedl ve dvou barevných variantách, které napovídají, že CMF zůstává věrná svému hravému designovému přístupu. Výrazné barvy a datum představení CMF Headphone Pro se na sociální síti X ukázala v tyrkysové a zářivě oranžové variantě. Právě oranžová barva se stala pro produkty CMF typickým poznávacím znamením. Oficiální premiéra sluchátek proběhne 29. září, kdy se dozvíme kompletní specifikace a cenové podmínky. Je přitom velmi pravděpodobné, že novinka dorazí i na náš trh, jelikož k nám CMF své produkty pravidelně přináší. Remix everything. Headphone Pro. 29 September. pic.twitter.com/8zyY3DwkZZ— CMF by Nothing (@cmfbynothing) September 17, 2025 Dostupná výbava za rozumnou cenu? Podobně jako ostatní produkty značky CMF by i nová sluchátka mohla nabídnout zajímavý poměr ceny a výkonu. Výrobce zatím konkrétní technické parametry tají, takže nevíme, zda dostaneme aktivní potlačení hluku (i když jsem osobně přesvědčen, že ano), jakou výdrž baterie můžeme očekávat nebo jaké audio kodeky budou sluchátka podporovat. CMF se však v minulosti osvědčila jako značka, která dokáže překvapit funkční výbavou za příznivé ceny. První velká sluchátka od CMF CMF dosud nabízela pouze bezdrátová sluchátka do uší, takže Headphone Pro představují první model přes hlavu v portfoliu značky. Mateřská společnost Nothing uvedla svá sluchátka přes hlavu začátkem prázdnin a s nimi cílila především na náročnější uživatele a technologické nadšence. CMF by se mohla zaměřit na cenově dostupnější segment trhu, což odpovídá její dosavadní strategii. Pořídíte si první sluchátka přes hlavu od CMF? Zdroj: CMF by Nothing/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka CMF Nothing sluchátka Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Kultovní sluchátka Marshall Minor III seženete za historicky nejnižší cenu! Mají stylový design a solidní zvuk Jakub Kárník 12.12.2024 Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024 Xiaomi do Česka přineslo sluchátka za 399 Kč. Vydrží 30 hodin a vypadají zajímavě Adam Kurfürst 27.7.2024