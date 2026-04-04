Bezdrátové špunty za šest stovek! Skullcandy Dime 3 překvapí zvukem a slušnou výdrží Hlavní stránka Zprávičky Skullcandy Dime 3 jsou True Wireless špunty s 20hodinovou celkovou výdrží, IPX4 a vestavěným Tile pro vyhledání Původně 999 Kč, s kódem AUDIOVIDEOTYDNY40 za 599 Kč — sleva 40 % Bez ANC a bez aplikace, ale s basovým zvukem, režimem průhledu a multipoint párováním za cenu jednoho oběda Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Šest stovek za bezdrátová sluchátka s režimem vnímání okolí, Bluetooth 5.3 a vyhledáváním přes Tile. Skullcandy Dime 3 jsou teď na Alze za 599 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY40, oproti původním 999 Kč. Jsou to sluchátka, od kterých nečekáte zázraky — ale za šest stovek vás příjemně překvapí tím, kolik toho umí. Basový zvuk za cenu jednoho oběda Kompaktní pouzdro a praktické funkce S čím počítat Verdikt: za 599 Kč těžko něco lepšího Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levná bezdrátová sluchátka na dojíždění, cvičení nebo jako záložní pár — a nechcete řešit aplikace ani nastavování.⚠️ Zvažte, že nemají ANC, doprovodnou aplikaci ani ekvalizér navíc (jen 3 přednastavené režimy), a ovládání je přes fyzická tlačítka s komplikovanější kombinací gest.💡 Za 599 Kč dostanete IPX4 odolnost, multipoint párování, režim průhledu a integraci Tile — to je na tuhle cenu nadstandardní výbava. KOUPIT S KÓDEM AUDIOVIDEOTYDNY40 Basový zvuk za cenu jednoho oběda Dime 3 mají 6mm měniče s teplým zvukovým podpisem a znatelně zvýrazněnými basy. K dispozici jsou tři přednastavené režimy: Music, Bass Boost a Podcast — přepínání probíhá čtyřnásobným stiskem tlačítka. Výchozí režim Music je příjemně vyvážený s mírně přidanými basy, Bass Boost posiluje nízké frekvence výrazněji. Pro podcasty a hovory se hodí třetí režim, který upřednostňuje středy a hlasy. Režim průhledu Stay Aware propouští okolní zvuky — funguje slušně, prostředí slyšíte přirozeně s mírným zvýrazněním vyšších frekvencí. Na přecházení rušné křižovatky nebo rychlé odbavení u pokladny to stačí. Kompaktní pouzdro a praktické funkce Sluchátka vydrží 8 hodin na jedno nabití, pouzdro dodá dalších 12 hodin — celkem tedy 20 hodin. Rychlé nabíjení přes USB-C: 10 minut = 2 hodiny poslechu. Pouzdro je kompaktní s integrovaným poutkem a otevíráním na záklopku. Odolnost IPX4 chrání proti potu a dešti — na běh nebo posilovnu to stačí, ale do sprchy s nimi nechoďte. Multipoint párování umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně — funkce, kterou v této cenové kategorii moc sluchátek nenabízí. A integrovaná technologie Tile pomůže sluchátka najít, pokud je někde zapomenete. V balení najdete tři velikosti silikonových špuntů (S, M, L), nabíjecí kabel USB-C a příručku. Sluchátka sedí pevně a drží i při pohybu. KOUPIT ZA 599 KČ (S KÓDEM) S čím počítat Ovládání je přes fyzická tlačítka, nikoliv dotyk — to je na jednu stranu výhoda (žádné náhodné aktivace), na druhou stranu nevýhoda, protože stisk tlačí špunt hlouběji do ucha. Kombinace gest je složitější: jedno klepnutí = přehrávání, dvě = hlasitost nahoru, tři = hlasitost dolů, čtyři = přepnutí EQ. Chce to pár dní, než si to zapamatujete. Chybí doprovodná aplikace — ekvalizér si nastavíte jen přepínáním tří režimů, firmware neaktualizujete a tlačítka nepřemapujete. Podpora kodeků je omezená na SBC — AAC ani LDAC tu nehledejte. A jeden uživatel na Alze upozorňuje, že sluchátka se při vložení do pouzdra automaticky nevypínají, jen přejdou do režimu spánku, a baterie se tak pomalu vybíjí. Verdikt: za 599 Kč těžko něco lepšího Skullcandy Dime 3 nejsou sluchátka pro audiofilní puristy. Jsou pro ty, kdo chtějí za minimum peněz maximum funkčnosti — bezdrátový poslech, odolnost proti potu, režim průhledu a možnost sluchátka vyhledat přes Tile. Za 599 Kč s kódem AUDIOVIDEOTYDNY40 je to ideální volba jako druhý pár do batohu, na sport nebo pro někoho, kdo nechce za sluchátka dávat víc než za pizzu. Přes 500 prodaných kusů a hodnocení 4,3 z 5 na Alze potvrzuje, že za tu cenu plní svůj účel spolehlivě. 