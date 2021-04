Testujeme skládací Bluetooth klávesnici Jelly Comb. Máte k ní dotazy?

Před několika dny nám do redakce dorazil velmi zajímavý pomocník pro práci nejen s mobilním telefonem, ale třeba i s chytrou televizí. Řeč je o bezdrátové Bluetooth klávesnici značky Jelly Comb. Konkrétně o modelu s označením B003B. Je mimo jiné zajímavá hlavně tím, že má důmyslnou skládací konstrukci, kovové tělo a také zabudovaný touchpad. Nespoléhá nutně jen na bezdrátový přenos a kromě nabíjení umí přes USB konektor i komunikovat. Všechny varianty určitě při testování skládací Bluetooth klávesnice Jelly Comb B003B vyzkoušíme.

Pokud byste se chtěli do tvorby recenze zapojit, máte tradičně příležitost. Napište do komentáře, co by vás k produktu zajímalo, nebo na co případně nemáme zapomenout. Ze základních specifikací můžeme zmínit ještě například hmotnost pouhých 197 gramů, běžnou dvoudenní výdrž nebo stand-by výdrž až 560 hodin. Rozměry v rozloženém stavu jsou 30 x 9 x 0,7 centimetru, po složení je délka poloviční a tloušťka dvojnásobná. Tento model je na mezinárodních stránkách výrobce oficiálně dostupný za 40 dolarů, tedy cca 890 Kč. V čínských obchodech se dá ale sehnat skoro o tři stovky levněji.

Co máme při testování skládací Bluetooth klávesnice Jelly Comb vyzkoušet?