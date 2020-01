S cílem snížení plýtvání a naopak zvýšení pohodlí evropští politici debatují o tom, zda by nemohlo dojít ke sjednocení konektorů u telefonů, tabletů a dalších přenosných zařízení. Samozřejmě tím mají na mysli zejména USB-C port, který se stává standardem snad u všech nových telefonů, tabletů, ale také lepších notebooků. Vize je tedy taková, že by bylo možné nabít si veškerou přenosnou techniku skrz USB-C.

Poslanci Evropského parlamentu požadují opatření, která by zajistila jeden typ nabíječky, která bude kompatibilní se všemi přenosnými zařízeními. Již dříve se o něco podobného Evropská unie pokoušela. Tehdy se jednalo o prosbu, nyní se však plánuje přímé nařízení. Android uživatelů se tato změna zase tolik týkat nebude. Kdo se proti ní však ostře ohrazuje je Apple, který ve svých telefonech stále nemá USB-C port a i u posledních modelů vsadil na Lightning, který používá již od iPhonu 5, tedy od roku 2012. Přitom už v loňských iPadech Pro se USB-C objevilo. Moc dobře nechápeme, proč jej jablečný gigant nenasadil i do svých telefonů.

Apple tvrdí, že tyto předpisy akorát kazí inovace, jsou škodlivé pro životní prostředí a pro stávající zákazníky mohou působit nepřehledně. Více než 1 miliarda Apple zařízení je totiž nabíjena skrz Lightning a to samozřejmě nepočítáme příslušenství, které uživatelé vedle telefonu používají. Musíme si počkat, zda tento návrh projde u komise a jak se bude celá situace řešit. Každopádně i Apple se zřejmě bude muset přizpůsobit. Existuje zde i varianta, že by Apple vyráběl verzi s USB-C pro Evropu a verzi s Lightning konektorem pro zbytek světa. Dle posledních spekulací má mít však nadcházející iPhone USB-C a to celosvětově. Nedávalo by to totiž vůbec žádný smysl. A pokud by se tak skutečně stalo, mohou evropští jablíčkáři jásat.

Co říkáte na sjednocení konektorů u telefonů?

