SIM karta zdarma v roce 2024? Řešení je několik!

Pokud si chcete pořídit předplacenou kartu a nechcete utrácet, máte hned několik možností

SIM karta zdarma je v nabídce operátorů už mnoho let a zatím je nepřestali nabízet

Pokud si například chcete vyzkoušet signál v konkrétní lokalitě, je SIM zdarma ideální

Předplacené karty mají pořád celou řadu fanoušků a není to překvapení. Jsou anonymní, nemusíte se nikde registrovat, kredit doplňujete podle potřeby, nemáte žádnou písemnou smlouvu s operátorem. Chcete změnit číslo? Původní kartu jednoduše můžete zahodit a koupíte si novou.

Sám mám pro předplacené karty jiné využití, doma mám několik desítek telefonů a například u těch od Huawei platí, že bez SIM karty vám update nepřijde respektive můžete čekat klidně půl roku. SIM karta zdarma je ideálním řešením, nemusím je přehazovat.

V dnešním článku nebudeme srovnávat jednotlivé předplacené karty z pohledu ceny, podíváme se pouze na jednotlivé nabídky, v rámci kterých vám může operátor zadarmo poslat svou dobíjecí kartu. Mým favoritem je dlouhodobě O2, u kterého je možné karty SIM objednávat opakovaně, ale chce to počítat s intervalem alespoň 6 měsíců. Zamrzí možnost objednání bezplatné eSIM, tu podporuje stále více telefonů. Mimochodem – Samsung Galaxy S24 nabízí v souvislosti s eSIM skvělou funkci, ale bohužel nefunguje v Česku. Jaké karty SIM zdarma si můžete objednat v České republice?

O2 nabízí SIM už dlouhé roky skrze portál simzdarma.cz, přičemž SIM je možné objednávat opakovaně T.Mobile nemá pro objednání SIM karty zdarma žádné speciální stránky, najdete je přímo v e-shopu operátora Vodafone to má podobně jako O2, kartu SIM si můžete objednat na stránkách oskarta.cz, maximálně jeden kus Mobil.cz samozřejmě žádné specializované stránky nemá, SIM karta zdarma je dostupná na stránkách mobil.cz Kaktus má jednoduché a přehledné stránky, objednání je bezproblémové přímo na kaktus.cz

Co vnímám pozitivně – při objednávání těch bezplatných karet pravidelně používám své hlavní telefonní číslo, nezaznamenal jsem ale žádný výraznější nárůst marketingových hovorů ani nevyžádaných emailů. Situace se samozřejmě může v průběhu času měnit, ale současný postoj všech pěti operátorů mi přijde v tomto směru velmi rozumný a budu rád, pokud se situace nezmění ani v budoucnosti.

Potřebujete číslo rychle? SIM karta zdarma od Mobil.cz!

Pár praktických dojmů a poznatků na závěr. Nejrychleji byla doručena SIM karta od Mobil.cz, velmi rychle jsem ji měl ve schránce (necelé dva dny). Vzápětí dorazila karta SIM od operátora T-Mobile. Pokud potřebujete novou bezplatnou SIM co nejdříve, pak právě Mobil.cz je jasnou volbou.

Operátor Mobil.cz si zaslouží pochválit rovněž za úsporné balení, papíru je minimum (stejně jej obratem vyhodíte). To zmíněný T-Mobile na tom moc dobře není, tam by to chtělo papíru ubrat (jak z pohledu faktury respektive dodacího listu, tak z pohledu Všeobecných obchodních podmínek). Velmi úsporné balení má rovněž O2, ani Vodafone toho do své obálky moc nepřidává.

Zdroj: Vlastní