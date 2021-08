LIDL má bezdrátová sluchátka za pětistovku. Dáte jim šanci?

Obchodní řetězec LIDL nepřestává překvapovat zajímavými kousky ze segmentu domácí, nositelné či multimediální elektroniky. Skrze své vlastní značky už spousty zákazníků přesvědčil, že i v “sámošce” je možné pořídit produkty, které bychom jinak hledali ve specializovaných e-shopech nebo kamenných obchodech. Jedním z důkazů jsou například i bezdrátová sluchátka STSK 2 D4 značky Silvercrest, která toho umí za pouhou pětistovku poměrně hodně.

Bezdrátová Bluetooth sluchátka Silvercrest STSK 2 D4 z LIDL Shopu…

Po designové stránce jde o “klasické” pecky s tyčinkou po vzoru původních AirPods od Apple. Samozřejmě nedosahují stejných kvalit po stránce zpracování a rozhodně ani zvuku, ale v této cenové relaci se není čemu divit. To, co ale rozhodně mile překvapí, je možnost bezdrátového nabíjení. Díky standardu Qi si pouzdro poradí v kombinaci s velkou spoustou nabíječek. Samotná TWS sluchátka (40 mAh) vydrží na jedno nabití asi 3 hodiny přehrávání hudby. Není to úplně moc, nicméně pouzdro (550 mAh) je dost “silné” a zvládne vyšťavené pecky ještě 5x opakovaně nabít.

Díky integrovaným mikrofonům je možné přes sluchátka nejen telefonovat, ale také komunikovat s Google Asistentem či Siri. Základní ovládání poskytují přímo tyčinky sluchátek. SILVERCREST True Wireless Bluetooth In-Ear sluchátka IPX 4 STSK 2 D4, jak zní celý název, disponují přenosovou technologií Bluetooth 5.0, skrze kterou je možné využít kodeky A2DP, HFP, HSP a AVRCP. U sluchátek ovšem není známý jeden zásadní parametr – frekvenční rozsah. Při ceně 499 Kč, za kterou je LIDL Shop prodává, nicméně můžeme očekávat úplný základ. K dostání jsou varianty s černo/červeným či černo/šedým pouzdrem.

Co byste očekávali od sluchátek za pětisotvku?