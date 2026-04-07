Topí, zvlhčuje a řídíte ho z mobilu. Ventilátor Siguro Theravox je na Alze o polovinu levnější!

Siguro Theravox M300B je keramický teplovzdušný ventilátor s Wi-Fi, aplikací TUYA Smart, zvlhčovačem a oscilací Standardně 2 499 Kč, s kódem ALZADNY50 za 1 250 Kč — sleva 50 % Chytré ovládání na dálku, eko režim, funkce proti zamrznutí a 3 roky záruky — za cenu základního přímotopu Jakub Kárník Publikováno: 7.4.2026 14:00 Keramický ventilátor s Wi-Fi a zvlhčovačem za tisíc dvě padesát. Siguro Theravox M300B je na Alze za 1 250 Kč s kódem ALZADNY50. Za tu cenu dostanete sloupový teplovzdušný ventilátor s 2 000 W, který vytopí místnost do 20 m², zvlhčí přesušený vzduch v zimě a ovládáte ho z telefonu — i když jste na druhém konci města. Ideální do pracovny, ložnice, koupelny nebo na chalupu. Co za to dostanete S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete chytré přitápění s aplikací, časovačem a zvlhčováním — za cenu, za kterou jinde koupíte jen hloupý přímotop.⚠️ Zvažte, že po výpadku proudu se zařízení nespustí automaticky bez ručního potvrzení na těle — problém pro vzdálené ovládání chalupy.💡 Za 1 250 Kč dostanete PTC keramické topení, Wi-Fi s aplikací TUYA Smart, oscilaci, zvlhčovač, dálkový ovladač, eko režim a 3 roky záruky. Co za to dostanete Dva stupně výkonu (1 300 a 2 000 W), nastavení teploty 15–35 °C s přesností na stupeň, 80° oscilace pro rovnoměrné prohřátí místnosti. Eko režim automaticky přepíná mezi výkony podle aktuální teploty — pod 18 °C topí naplno, mezi 18–25 °C jede úsporně, nad 25 °C se vypne. Funkce proti zamrznutí udrží teplotu kolem 7 °C — užitečné na chalupě nebo v garáži v zimě. Integrovaná podsvícená nádržka na vodu zvlhčuje vzduch, dotykový panel, dálkový ovladač s baterií v balení a ovládání přes TUYA Smart — nastavíte teplotu, časovač i oscilaci z telefonu. Bezpečnostní výbava zahrnuje automatické vypnutí při převržení, tepelnou pojistku a odpojení po 12 hodinách nepřetržitého chodu. Hlučnost 45 dB. Záruční doba 3 roky s možností okamžité výměny na pobočce Alzy. S čím počítat Jedna uživatelka na Alze upozorňuje na důležitý nedostatek pro vzdálené ovládání: po výpadku proudu se ventilátor nespustí automaticky, protože čeká na potvrzení funkce zvlhčovače tlačítkem na těle. Aplikace na to neupozorní — myslíte si, že topíte, ale zařízení stojí. Pokud plánujete ovládat ventilátor čistě vzdáleně (třeba předtápění chalupy), tohle je zásadní omezení. Pro domácí použití, kde jste na místě, to problém není.