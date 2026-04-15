Chcete steaky jako z restaurace? Sous vide vařič s Wi-Fi teď na Alze stojí jen 1 599 Kč! Hlavní stránka Zprávičky Siguro SV-R850B Tenderino je ponorný sous vide vařič s WiFi a Bluetooth, přesností ±0,5 °C a voděodolností IPX7 S kódem ALZADNY20 stojí 1 599 Kč místo 1 999 Kč (sleva 400 Kč) K tomu získáte 3letou záruku a možnost okamžité výměny na pobočkách Alzy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Sous vide vaření už dávno není jen doménou profesionálních kuchyní. S ponorným vařičem si připravíte dokonale šťavnaté steaky, kuřecí prsa nebo zeleninu i doma – a bez rizika, že je přepálíte. Siguro Tenderino WiFi/BT aktuálně kleslo na 1 599 Kč se slevovým kódem ALZADNY20. Aktuální cenu a dostupnost ověříte přímo v detailu produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vařit maso, ryby nebo zeleninu metodou sous vide a oceníte ovládání přes telefon.⚠️ Zvažte, pokud nemáte dostatečně vysoký hrnec (min. 15 cm hloubky) nebo očekáváte bezchybnou aplikaci.💡 Za 1 599 Kč dostáváte vařič s WiFi, 3letou zárukou a možností okamžité výměny – v této cenové kategorii je to nadstandardní výbava. Co je sous vide a proč to stojí za vyzkoušení Sous vide je metoda vaření ve vakuově uzavřeném sáčku při přesně kontrolované nízké teplotě. Výsledkem je maso, které je rovnoměrně propečené v celém průřezu – žádný suchý okraj a syrový střed. Potraviny si zachovávají šťavnatost, živiny i chuť, protože se nevaří přímo ve vodě. A jelikož je teplota konstantní, jídlo není možné převařit ani spálit. Prakticky to funguje tak, že maso (nebo zeleninu) ochutíte, zavakuujete a vložíte do vody ohřáté na přesnou teplotu – třeba 55 °C pro medium rare steak. Vařič udržuje teplotu stabilní i několik hodin. Po vyjmutí stačí maso krátce opéct na pánvi nebo grilu, abyste dostali kůrku. Co Siguro Tenderino umí Tenderino je ponorný vařič s výkonem 850 W, který připevníte svorkou k hrnci nebo nádobě. Teplotní rozsah je 10–95 °C s přesností ±0,5 °C. Maximální doba vaření je téměř 100 hodin, takže zvládnete i dlouhé přípravy (třeba trhaného vepřového). Vařič je voděodolný podle standardu IPX7, takže se nemusíte bát stříkající vody. Ovládání probíhá přes dotykový panel s podsvíceným displejem nebo přes aplikaci TUYA (iOS/Android). Přes WiFi nebo Bluetooth můžete nastavit teplotu, čas i odložený start a sledovat průběh vaření z gauče. Aplikace obsahuje i recepty pro inspiraci. Praktická stránka: co budete potřebovat Samotný vařič nestačí – budete potřebovat vakuovačku se sáčky nebo fóliemi (Siguro je nabízí od 199 Kč) a dostatečně vysokou nádobu. Výrobce doporučuje hrnec o objemu 6–13 litrů s hloubkou minimálně 15 cm. Běžné hrnce z domácnosti nemusí stačit – mnoho uživatelů doporučuje pořídit speciální sous vide nádobu s víkem (od 589 Kč), která lépe izoluje a drží teplotu. Svorka na uchycení má maximální rozpětí 33 mm, takže některé silnostěnné hrnce nebo papiňáky s osazením nemusí pasovat. Kabel je dlouhý 1 metr, což většině kuchyní stačí. Vařič sám je kompaktní a po použití ho snadno uschováte. Co říkají uživatelé Na Alze má Siguro Tenderino hodnocení 4,6 z 5 od 157 zákazníků. 93 % kupujících produkt doporučuje, prodalo se přes 5 000 kusů a reklamovanost je nízká (2,55 %). Uživatelé nejčastěji chválí tichý provoz, spolehlivé udržování teploty a propojení s aplikací. Jeden recenzent napsal, že mu sous vide „otevřelo úplně nový rozměr vaření“ a steaky má nyní vždy dokonalé. Kritické hlasy směřují hlavně k aplikaci TUYA: je funkční, ale ne dokonalá. Nelze v ní spolehlivě ukládat vlastní recepty a někteří uživatelé hlásí občasné výpadky WiFi. Nastavování teploty a času přímo na vařiči je podle recenzí „vachrlaté“ – buď přepínáte po desetinkách, nebo hodnoty přeskakují. Několik uživatelů zmiňuje, že vařič je větší, než čekali, a potřebovali dokoupit vyšší nádobu. A ojediněle se objevuje stížnost na pískání po delším používání. Kdy to smysl nedává Pokud vaříte hlavně rychlá jídla a nemáte čas na delší přípravu (sous vide steak trvá 1–2 hodiny), tato metoda vám nesedne. Také pokud nemáte vakuovačku a nechcete do ní investovat dalších cca 1 500 Kč, zůstanete u klasického vaření. A pokud očekáváte bezchybnou smart aplikaci na úrovni prémiových značek, budete pravděpodobně zklamaní – TUYA je funkční, ale základní. Verdikt: pro koho se to vyplatí Siguro Tenderino za 1 599 Kč je solidní vstup do světa sous vide vaření. Dostáváte WiFi a Bluetooth připojení, 3letou záruku s možností okamžité výměny a vařič, který spolehlivě drží teplotu. Pro ty, kdo chtějí doma připravovat steaky, kuřecí prsa nebo zeleninu na úrovni restaurace, je to jeden z nejdostupnějších způsobů, jak začít. Počítejte ale s tím, že budete potřebovat vakuovačku a vhodnou nádobu – samotný vařič je jen část rovnice. 