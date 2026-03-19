Chytrá váha Siguro zase zlevnila pod pětistovku. Má spoustu funkcí a uživatelé ji chválí Hlavní stránka Zprávičky Siguro Smart Vital Coach S240B je diagnostická váha s Bluetooth, která měří 14 tělesných charakteristik Na Alze stojí 449 Kč místo 599 Kč – cena se vrátila na úroveň lednových výprodejů Součástí je 3letá záruka a aplikace TUYA v češtině pro iOS i Android Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Chytré diagnostické váhy s připojením k telefonu obvykle začínají na vyšších částkách – a ty s českou aplikací ještě o něco výš. Siguro Smart Vital Coach S240B ale právě teď seženete za 449 Kč místo 599 Kč – jde o stejnou cenu, za kterou se váha prodávala během lednových výprodejů. Měří 14 tělesných charakteristik a má super hodnocení. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete sledovat více než jen hmotnost a oceníte českou aplikaci s přehlednými grafy.⚠️ Zvažte, pokud vyžadujete profesionální přesnost nebo přímou integraci se Samsung Health či Apple Health.💡 Za 449 Kč získáte diagnostickou váhu s 14 funkcemi, pamětí pro 12 uživatelů a 3letou zárukou – to je v této cenové kategorii nadstandard. OBJEDNAT VÁHU V AKCI Proč je tahle váha zajímavá Siguro Smart Vital Coach patří mezi dostupné diagnostické váhy, které nabízejí výrazně víc než jen měření hmotnosti. Po propojení s mobilní aplikací TUYA přes Bluetooth získáte přehled o 14 tělesných charakteristikách – od podílu tuku a svalové hmoty přes obsah vody v těle až po metabolický věk nebo viscerální tuk. Aplikace TUYA je kompletně v češtině, což u levnějších chytrých vah není samozřejmost. Data se zobrazují v přehledných grafech, takže můžete sledovat svůj progres v čase. Váha si pamatuje profily až 12 uživatelů a dokáže je automaticky rozpoznat podle naměřených hodnot. Klíčové parametry v praxi Nosnost váhy činí 180 kg. Přesnost měření se liší podle zatížení: 10 g při hmotnosti do 10 kg, 50 g v rozmezí 10–100 kg a 100 g nad 100 kg. Na displeji se zobrazuje hmotnost, ostatní hodnoty (tuk, svaly, voda, BMI, metabolický věk a další) pak najdete v aplikaci. Vážicí plocha je ze 6 mm silného tvrzeného skla s rozměry 28 × 28 cm. Displej je podsvícený s výškou číslic 27,5 mm – čitelnost je dobrá i ve tmavé koupelně. Váha se automaticky zapíná při stoupnutí a vypíná po měření, což šetří baterie. Napájení zajišťují 4× AAA baterie, které jsou součástí balení. Připojení k telefonu funguje přes Bluetooth 4.0. Pokud telefon není poblíž, váha data uloží a při příštím propojení se vás aplikace zeptá, zda je chcete zpětně importovat. KOUPIT ZA 449 KČ Co říkají uživatelé Na Alze má váha hodnocení 4,6 z 5 (62 hodnocení) a 90 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se již přes 500 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí elegantní design, jednoduchou instalaci a přehlednou českou aplikaci. Oceňují také, že každý člen rodiny může mít vlastní profil s historií měření. Kritické hlasy se objevují především u přesnosti měření – někteří uživatelé hlásí odchylky při opakovaném vážení. Je ale třeba dodat, že u diagnostických vah v této cenové kategorii jde o běžný jev a váha slouží primárně ke sledování trendů, ne k absolutně přesným hodnotám. Několik recenzí zmiňuje obavy o soukromí kvůli čínské aplikaci TUYA – pokud vám to vadí, zvažte zadání méně citlivých údajů nebo jinou váhu s evropskou aplikací (za vyšší cenu). Další praktická poznámka z recenzí: váha nemá přímou integraci se Samsung Health nebo Apple Health. Data lze přenést přes Health Connect, ale vyžaduje to nastavení navíc. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete profesionální přesnost na úrovni InBody nebo podobných klinických přístrojů, tato váha vám ji nedá – ale to nedá žádná domácí váha v cenové kategorii do několika tisíc korun. Stejně tak pokud vyžadujete přímou synchronizaci s Apple Health nebo Samsung Health bez mezikroků, budete muset sáhnout po dražších modelech značek jako Withings nebo Garmin. Pro uživatele, kteří nechtějí instalovat žádnou aplikaci a chtějí všechny hodnoty vidět přímo na displeji váhy, není tento model vhodný – na displeji se zobrazuje pouze hmotnost, ostatní metriky jsou dostupné jen v telefonu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Siguro Smart Vital Coach je váha pro ty, kdo chtějí sledovat víc než jen kilogramy a nepotřebují profesionální přesnost. Za 449 Kč získáte diagnostiku 14 tělesných charakteristik, českou aplikaci s přehlednými grafy, paměť pro celou rodinu a nadstandardní 3letou záruku. Naopak pokud vyžadujete přímou integraci s fitness ekosystémy Apple nebo Samsung, nebo vám vadí čínská aplikace, vyplatí se podívat po dražších alternativách. VYUŽÍT AKČNÍ CENU Sledujete na chytré váze jen kilogramy, nebo vás zajímají i další tělesné hodnoty? 