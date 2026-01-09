Alza vyprodává chytrou váhu Siguro za 449 Kč. Měří 14 charakteristik a uživatelé ji doporučují Hlavní stránka Zprávičky Alza vyprodává diagnostickou váhu Siguro Smart Vital Coach S240B za akčních 449 Kč místo běžných 599 Kč. Váha se propojuje s mobilní aplikací TUYA přes Bluetooth a měří celkem 14 tělesných charakteristik. Produkt má na Alze hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček a 90 % zákazníků jej doporučuje. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Hledáte chytrou váhu, která vám poskytne více než jen údaj o hmotnosti? Alza aktuálně vyprodává diagnostickou váhu Siguro Smart Vital Coach S240B za 449 Kč, což představuje slevu 25 % z původní ceny 599 Kč. Za tuto částku získáte zařízení s propojením do chytrého telefonu a třemi roky záruky. Propojení s telefonem přes aplikaci TUYA Hlavní předností váhy Siguro Smart Vital Coach S240B je možnost propojení s mobilní aplikací TUYA, která je dostupná pro Android i iOS. Synchronizace probíhá přes Bluetooth 4.0 BLE a aplikace je kompletně lokalizovaná do češtiny. Po spárování získáte přístup k přehledným grafům zobrazujícím vývoj vašich tělesných hodnot v čase. Aplikace uchovává data až pro 12 uživatelů, které váha dokáže automaticky rozpoznat. Naměřené hodnoty lze jednoduše sdílet a sledovat tak své pokroky při hubnutí nebo budování svalové hmoty. Bez propojení s telefonem váha funguje jako běžná digitální váha zobrazující pouze hmotnost na podsvíceném LED displeji. CHCI CHYTROU VÁHU V AKCI Měření 14 tělesných charakteristik V kombinaci s aplikací váha měří celkem 14 různých parametrů. Kromě hmotnosti jde o podíl tělesného tuku, obsah vody v těle, svalovou a kostní hmotu, poměr bílkovin nebo index viscerálního tuku. Váha také vypočítá BMR (bazální metabolický výdej), metabolický věk, doporučí ideální hmotnost a určí váš tělesný typ. Po stránce konstrukce nabízí skleněnou vážicí plochu o tloušťce 6 mm s rozměry 28 × 28 cm. Nosnost činí 180 kg s přesností měření 10 g při zatížení do 10 kg. Váha se automaticky zapíná po postavení a vypíná po dokončení měření. Napájení zajišťují 4 baterie AAA, které jsou součástí balení. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze má Siguro Smart Vital Coach S240B hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček na základě 48 hodnocení. Celých 90 % zákazníků produkt doporučuje a prodejce eviduje přes 100 prodaných kusů. Mezi nejčastěji chválené vlastnosti patří elegantní design, čitelný podsvícený displej a množství funkcí za příznivou cenu. Uživatelé oceňují českou lokalizaci aplikace TUYA a jednoduchost ovládání. „Stoupnu, zvážím, jdu. Vše potom dohledám v aplikaci,“ shrnuje jeden z recenzentů. Někteří však upozorňují na nutnost mít telefon v blízkosti váhy s rozsvíceným displejem, jinak se data nepřenesou okamžitě – aplikace je ale dokáže zpětně naimportovat. KOUPIT VÁHU SIGURO V negativních recenzích se objevují stížnosti na přesnost měření. Několik uživatelů reportuje odchylky při opakovaném vážení. Jeden recenzent také varuje před zadáváním citlivých osobních údajů do aplikace TUYA, která pochází od čínské společnosti. Tyto výhrady je dobré zvážit, pokud očekáváte profesionální přesnost – za cenu pod 500 Kč však váha nabízí solidní poměr funkcí a ceny. Koupili byste si chytrou váhu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost chytrá váha Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024