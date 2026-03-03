Robotický vysavač z Alzy za 3,5 tisíce. Umí mopovat, má slušný výkon a dá se ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Siguro RV-M301W TURBOVac Navigator je robotický vysavač s laserovou navigací, mopováním a sacím výkonem 6 000 Pa Aktuálně stojí 3 499 Kč místo běžných 5 999 Kč, před současnou akcí už byl zlevněn na 4 199 Kč Jde o nejnižší cenu od lednové akce – navíc s 3letou zárukou v ceně Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Plánujete si pořídit nový robotický vysavač s cenou pod 5 tisíc, ale nevíte, jaký model si pořídit? Možná pro vás máme tip. Siguro TURBOVac Navigator nyní klesl z 5 999 Kč na 3 499 Kč, což je nejnižší cena od lednových akcí. Podporuje ovládání přes mobilní aplikaci, nabízí poměrně vysoký sací výkon a dovede i mopovat. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte robotický vysavač s laserovou navigací a mopováním za rozumnou cenu a nechcete platit 8–10 tisíc za prémiové značky.⚠️ Zvažte, pokud máte hodně volně položených kabelů nebo malých koberečků – s těmi si robot neporadí.💡 Za 3 499 Kč dostanete LiDAR navigaci, HEPA 13 filtr a 3letou záruku – parametry, které u konkurence v této ceně běžně nenajdete. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle vysavač zajímavý Siguro TURBOVac Navigator cílí na uživatele, kteří chtějí chytrý úklid bez ručního řízení, ale neplánují investovat do prémiových značek jako Roborock nebo Ecovacs. Hlavní předností je laserová navigace (LiDAR), díky které si robot vytvoří přesnou mapu bytu a systematicky uklidí místnost po místnosti – žádné náhodné narážení do nábytku jako u levnějších modelů s gyroskopem. Běžná cena vysavače činí 5 999 Kč, před touto akcí se prodával za 4 199 Kč. Aktuálních 3 499 Kč představuje slevu 41 % a jde o nejnižší cenu od ledna. Na svou cenovou kategorii nabízí nadprůměrný sací výkon 6 000 Pa – pro srovnání, mnoho konkurentů v této ceně má 2 000–4 000 Pa. Vysává i vytírá v jednom průjezdu Součástí balení je nástavec na mopování s 270ml nádržkou na vodu. Robot tak dokáže v jednom průjezdu vysát a následně vytřít podlahu. V aplikaci lze regulovat množství vydávané vody – při nejnižším nastavení můžete vysavač pustit i na dřevěnou podlahu nebo parkety. Nádoba na prach má objem 500 ml, což stačí na běžný byt, ale u větších prostor budete vyprazdňovat častěji. Filtrační systém zahrnuje HEPA 13 filtr, který zachytí i jemný prach a alergeny – vhodné pro domácnosti s alergiky nebo mazlíčky. Robot automaticky rozpozná koberec a zvýší sací výkon. Překoná překážky do výšky 2 cm, takže si poradí s přechodovými lištami mezi místnostmi. KOUPIT VYSAVAČ VE SLEVĚ Výdrž baterie a ovládání Baterie s kapacitou 5 000 mAh umožňuje úklid až 253 minut v tichém režimu nebo 128 minut ve výkonném režimu. Pro běžný byt to bohatě stačí. Pokud se baterie vybije během úklidu, robot se automaticky vrátí na nabíjecí základnu, dobije se a pokračuje tam, kde skončil. Plné nabití trvá 4–5 hodin. Ovládání probíhá přes aplikaci Tuya Smart (Android i iOS), kde můžete nastavit úklid konkrétních místností, vytvořit virtuální zdi, naplánovat časový rozvrh nebo regulovat výdej vody. Robot komunikuje v češtině, což oceníte při hlášení stavu a chybových hlášeních. Hlučnost se pohybuje mezi 55–70 dB podle zvoleného režimu. Co říkají uživatelé Na Alze má vysavač hodnocení 4,6 z 5 (16 hodnocení) a 94 % zákazníků ho doporučuje. Reklamovanost je nízká (1,41 %). Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, přesnost laserové navigace a českou komunikaci. Jeden recenzent shrnul: „Za málo peněz hodně muziky.“ Další oceňují, že robot do překážek nenaráží silou, ale pouze se jich lehce dotkne a objede. Objevují se ale i výhrady. Návod k obsluze je strohý – někteří uživatelé by uvítali podrobnější instrukce k programování v aplikaci. Robot má problémy s volně položenými kabely a malými koberečky, které může namotávat nebo posouvat. Jeden uživatel zmiňuje, že silné světlo přes francouzská okna může být skenováno jako další místnost. A propojení s aplikací není podle některých úplně intuitivní na první pokus. PODÍVAT SE NA RECENZE Kdy to smysl nedává Pokud máte byt plný volně ležících kabelů a malých koberečků, budete je muset před úklidem schovat – jinak robot uvízne. Stejně tak pokud potřebujete samovyprazdňovací stanici, tento model ji nemá a budete nádobu na prach vyprazdňovat ručně. A pokud hledáte vyloženě prémiový model s pokročilou AI detekcí překážek nebo čištěním mopu, budete muset sáhnout do vyšší cenové kategorie. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte robotický vysavač s laserovou navigací a mopováním a nechcete překročit hranici 4 tisíc, Siguro TURBOVac Navigator za 3 499 Kč je jedna z nejzajímavějších nabídek na českém trhu. LiDAR navigace, sací výkon 6 000 Pa, HEPA 13 filtr a 3 roky záruky – to jsou parametry, které u konkurence v této ceně běžně nenajdete. Naopak pokud potřebujete samovyprazdňování nebo pokročilou detekci překážek, zvažte dražší alternativy. VYUŽÍT SLEVU 41 % Máte doma robotický vysavač, nebo stále uklízíte ručně? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. 