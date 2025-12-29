Vysavač s LiDAR navigací za 3 tisíce! Umí navíc i vytírat Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač Siguro RV-M300B TURBOVac Navigator s laserovou navigací stojí nyní 3 000 Kč s kódem VYPRODEJ50 Nabízí sací výkon 6 000 Pa, funkci mopování, HEPA 13 filtr a výdrž až 253 minut na jedno nabití Původní cena činila 5 999 Kč, aktuální sleva je velmi zajímavá Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Robotický vysavač s laserovou navigací za tři tisíce? Siguro RV-M300B TURBOVac Navigator právě prolomil cenovou hranici, která ještě nedávno patřila jen gyro-modelům. Alza ho původně prodávala za 5 999 Kč, nyní ho seženete za polovinu po zadání kódu VYPRODEJ50. Laserová navigace za cenu gyroskopu Hlavní předností Siguro RV-M300B je laserová navigace (LiDAR), která si vytvoří mapu vašeho bytu a plánuje úklid systematicky. Žádné náhodné bloumání po místnosti – robot objede stěny a pak uklidí cestou ve tvaru „Z“. V aplikaci můžete nastavit virtuální zdi, no-go zóny a úklid jednotlivých místností. Navigace funguje i ve tmě. K dispozici jsou infračervené senzory proti pádu ze schodů a velká kolečka, která podle specifikací překonají až 2 cm vysoké prahy. V praxi to ale podle recenzí vypadá jinak – někteří uživatelé hlásí, že vysavač prahy zvládá „horko těžko“ a musí zapnout turbo, přičemž „se třese celý dům“. Sací výkon 6 000 Pa a HEPA 13 Siguro vsadilo na BLDC motor s sacím výkonem 6 000 Pa. Uživatel Jan z Hrádku nad Nisou, který měl předtím Symbo, píše: „Měl jsem 3 robotické vysavače. Tenhle vysává nejlépe. Možná lepší než klasický vysavač.“ Podobné zkušenosti sdílí i další – sací výkon je hlavní devízou. Filtrační systém zahrnuje HEPA 13 filtr, který zachytí i jemný prach a alergeny. Zásobník na nečistoty má objem 500 ml – na běžný byt to stačí na několik úklidů. Údržba je podle recenzí jednoduchá, jen někteří upozorňují na „divný“ systém otevírání nádoby. Vysávání i mopování v jednom Součástí balení je nástavec na mopování s 270ml nádržkou na vodu. V aplikaci můžete regulovat množství vydávané vody – na nejnižší úrovni zvládne i dřevěné podlahy. Uživatelé potvrzují, že mopování funguje: „Po mopování hadr špinavý – asi fakt mopuje a ne jen namáčí.“ Jeden uživatel ale upozorňuje, že hadr je třeba nejdřív namočit, aby vytíral pořádně. SIGURO TURBOVAC ZA 3 000 KČ Výdrž až 253 minut Baterie Li-Ion 5 000 mAh zajišťuje výdrž až 253 minut v tichém režimu nebo 128 minut na plný výkon. Uživatelka Romana z Ostrova testovala: „Na jedno nabití vysaje byt 3+1 několikrát (8× – zatěžkávací zkouška).“ Když baterie dojde, vysavač se automaticky vrátí na nabíjecí stanici, dobije se a pokračuje tam, kde přestal. Plné nabití trvá 4–5 hodin. Hlučnost se pohybuje mezi 55–70 dB podle zvoleného režimu. V tichém módu většina uživatelů hodnotí vysavač jako „celkem tichý“, na plný výkon už je slyšet víc. Aplikace Tuya Smart Vysavač se ovládá přes aplikaci Tuya Smart (Android i iOS) nebo tlačítky na těle. V aplikaci nastavíte režimy vysávání, časový plán, zakázané zóny i množství vody při mopování. Pozor ale na jedno úskalí – jedna uživatelka upozorňuje, že „čínská aplikace nabízí možnost předplatného“ a při špatném kliknutí si můžete omylem aktivovat placené služby za stovky korun měsíčně. Manuál je podle recenzí „málo konkrétní“ a některé věci si musíte domyslet. Jakmile se ale v aplikaci zorientujete, funguje spolehlivě. Pro koho je vysavač vhodný? Siguro RV-M300B cílí na zákazníky, kteří chtějí laserovou navigaci a vysoký sací výkon za minimum peněz. Za 3 000 Kč dostanete funkce, které jinde stojí dvojnásobek – LiDAR, 6 000 Pa sání, mopování, HEPA 13 filtr a 3 roky záruky. Na běžný byt bez extrémních překážek je to solidní volba. KOUPIT SIGURO RV-M300B Počítejte ale s kompromisy. Vysavač občas jede „jako tank“ a naráží do nábytku silněji, než byste čekali od laserové navigace. Někteří uživatelé hlásí, že shodil lehkou židličku. Reklamovanost 5,81 % je vyšší než u prémiových značek. Jeden uživatel zažil, že mu vysavač „po 14 dnech náhle umřel“ – naštěstí výměna proběhla bez problémů díky tříleté záruce. Pokud hledáte robotický vysavač s laserovou navigací a nechcete utrácet pět tisíc a víc, Siguro RV-M300B za aktuální cenu představuje jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu. Nároční uživatelé s členitým bytem plným překážek však možná sáhnou po dražším modelu s lepším firmware. Máte zkušenosti s robotickými vysavači Siguro? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza robotický vysavač slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 