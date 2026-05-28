Trápí vás doma horko? Chytrý sloupový ventilátor teď můžete mít s AlzaPlus+ levněji, uživatelé ho chválí

Adam Kurfürst
28.5.2026 12:00
Siguro Ionic Super Silent U320W v obyvaku

Sloupový ventilátor s Wi-Fi a ionizátorem se u Siguro stal hitem hlavně díky kombinaci tichého chodu a chytrého ovládání. Siguro Ionic Super Silent U320W WiFi teď s členstvím AlzaPlus+ koupíte za 3 599 Kč místo standardních 3 999 Kč. Sleva 400 Kč na jednom produktu prakticky vrátí cenu ročního členství (299 Kč). Pokud členem ještě nejste, akce se vás stejně týká – AlzaPlus+ aktivujete přímo u tohoto nákupu.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete tichý sloupový ventilátor s ovládáním přes mobil a netradiční doplněk v podobě plazmové ionizace.
⚠️ Zvažte, jestli vám stačí jen TUYA aplikace (bez integrace do Google Home či SmartThings) a 2,4 GHz Wi-Fi.
💡 S AlzaPlus+ za 3 599 Kč – úspora 400 Kč téměř pokryje roční členství (299 Kč), které pak platí na všechny další nákupy.

Proč je Siguro Ionic Super Silent zajímavý

Tenhle sloupový ventilátor míří na lidi, kteří chtějí tiché chlazení do ložnice nebo obýváku a zároveň ocení něco navíc – v tomto případě plazmový ionizátor generující kladné i záporné ionty, který má pomáhat s neutralizací bakterií, virů a uvolněných těkavých látek. Díky DC motoru se 100% měděným vinutím a 12stupňové regulaci nabízí široký rozsah od jemného vánku po silný chladivý proud, a to v úzkém sloupovém těle s výškou 110 cm.

Druhým argumentem je výbava, která bývá běžnější u dražších modelů: Wi-Fi modul s aplikací TUYA, dálkový ovladač v balení, dotykový panel s displejem, časovač automatického zapnutí i vypnutí, automatická 90° oscilace a celkem tři režimy (normální, přirozený vánek, spánek). Za 3 599 Kč s AlzaPlus+ jde v této hladině o slušnou nabídku.

Klíčové parametry

Ventilátor zvládá průtok vzduchu až 2 202 m³/h a maximální rychlost proudění 3,1 m/s. Příkon je velmi nízký – jen 30 W, takže ho v sezóně necítíte na účtu za energie. Sloupové tělo má rozměry 29 × 110 × 14 cm a hmotnost 3,6 kg, díky čemuž se s ním pohodlně manipuluje. Délka přívodního kabelu je 1,8 m.

Co se hluku týče, marketingové „22 dB“ berte spíše jako spodní hranici – v technických parametrech Alza uvádí rozsah 32–55 dB(A), takže na nejvyšších stupních už ventilátor slyšet bude. Reálně je tichý zhruba do stupně 4–5, výš se dostává do běžné hladiny pozadí. Na spaní v ložnici tedy bohatě stačí nízké stupně, kde je opravdu nenápadný.

Praktická stránka a co je AlzaPlus+

Praktický bonus je tři způsoby ovládání: dotykovými tlačítky na ventilátoru, přiloženým dálkovým ovladačem (baterie v balení) a mobilní aplikací TUYA pro Android i iOS. Po vypnutí (nikoli odpojení ze sítě) si přístroj pamatuje poslední rychlost, takže ho nemusíte pokaždé znovu nastavovat. Z aplikace ho ovládáte i mimo domov, můžete naplánovat zapínání podle času a vypínat displej. Záruka výrobce je tříletá.

A teď k AlzaPlus+: jde o předplatné Alzy, které stojí 299 Kč ročně (přepočet 25 Kč měsíčně) nebo 59 Kč při měsíční platbě. Členové dostávají doručení zdarma na 25 000+ odběrných míst (AlzaBox, Zásilkovna, PPL, DPD, Balíkovna, prodejny Alza) bez minimální hodnoty objednávky a exkluzivní AlzaPlus+ slevy – právě jako tu na tomto ventilátoru. Členství lze kdykoli zdarma zrušit. Pokud na Alze nakupujete pravidelně, úspora 400 Kč na tomto kusu sama o sobě téměř vykryje roční členské 299 Kč, doprava zdarma a další slevy jsou pak bonus navíc.

Co říkají uživatelé

Na Alze má ventilátor hodnocení 4,6 z 5 (165 hodnocení) a 91 % zákazníků ho doporučuje, reklamovanost je nízká (0,92 %) a prodalo se ho přes 2 000 kusů. Hodnocení sdružuje bílou variantu U320W i šedou U321Y, které mají stejné vnitřnosti. Nejčastěji uživatelé chválí tichý chod na nízkých stupních, elegantní úzký design, kvalitní aplikaci s časovači a širokou škálu rychlostí. Část lidí výslovně píše, že na stupeň 4 u něj v klidu usnou.

Opakují se ale i konkrétní výtky. Tou první je otravné pípání při ovládání, které u některých kusů nejde úplně utlumit. Druhou je lupání mechaniky oscilace – u části ventilátorů je při otáčení slyšet jemné cvakání, někdo to bere jako vlastnost konstrukce, jiný jako vadu. Třetí výtkou je sporná efektivita ionizace – řada uživatelů upřímně píše, že „není cítit“ nebo působí „jen na oko“. A nakonec ekosystémové limity: Wi-Fi modul podporuje jen 2,4 GHz, ovládat ho lze pouze přes aplikaci TUYA (případně Smart Life), do Google Home, SmartThings ani HomeKitu ho nedostanete. Pro někoho dealbreaker, pro většinu uživatelů bez rozvinuté chytré domácnosti je to ale jedno.

Kdy Siguro Ionic Super Silent nedává smysl

Pokud máte rozvinutou chytrou domácnost v Google Home, Apple HomeKit nebo SmartThings a chcete ventilátor přímo integrovat (bez TUYA jako mezičlánku), tahle volba vás zklame. Stejně tak pokud potřebujete nejvyšší možný proud vzduchu pro velký otevřený prostor – sloupové ventilátory obecně chladí v užším úhlu a pro velkou místnost je výhodnější křídlový model. A jestli vás na Alze přitahuje jen tahle jedna sleva a víc tam nenakupujete, počítejte si, zda se vám 299 Kč ročně za AlzaPlus+ skutečně vrátí i mimo tento nákup.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Siguro Ionic Super Silent U320W WiFi je tichý a designově povedený sloupový ventilátor s Wi-Fi, dálkovým ovládáním a 12 stupni výkonu, který za 3 599 Kč s AlzaPlus+ nabídne hodně muziky za rozumné peníze. Pokud na Alze nakupujete pravidelně, dává aktivace AlzaPlus+ smysl už při tomto jednom nákupu – sleva 400 Kč prakticky pokryje roční členské 299 Kč a navíc získáte dopravu zdarma a další exkluzivní slevy po celý rok. Naopak pokud nakupujete na Alze jen výjimečně nebo trváte na pokročilé integraci do chytré domácnosti, vyplatí se zvážit i jiné modely.

Jste členem AlzaPlus+, nebo se vám předplatné za 299 Kč ročně zatím nevyplatí?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…

