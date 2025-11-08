Odvlhčovač vzduchu Siguro je nyní o pětinu levnější. Dá se ovládat aplikací v telefonu Hlavní stránka Zprávičky Siguro DH-C400L nabízí Wi-Fi připojení a ovládání přes mobilní aplikaci TUYA Smart Odvlhčovač zvládne odstranit až 16 litrů vlhkosti denně v místnostech do 20 m² V rámci Black Friday klesla cena z 4 599 Kč na pouhých 3 599 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.11.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Období Black Friday přináší zajímavé slevy na chytrou elektroniku do domácnosti. Mezi výhodné nabídky se zařadil i odvlhčovač vzduchu Siguro DH-C400L Dry Nest 16L WiFi, který nyní pořídíte za 3 599 Kč namísto původních 4 599 Kč. Za tuto cenu získáte chytrý odvlhčovač s Wi-Fi připojením a možností ovládání přes telefon, který efektivně vyřeší problémy s nadměrnou vlhkostí. Ovládání na dálku přes aplikaci TUYA Smart Hlavní předností odvlhčovače Siguro DH-C400L je připojení k Wi-Fi a plná integrace s aplikací TUYA Smart. Díky tomu můžete zařízení ovládat odkudkoliv – nastavíte cílovou vlhkost v rozmezí 30 až 80 procent, přepnete mezi třemi provozními režimy nebo změníte rychlost ventilátoru. Aplikace umožňuje i naprogramování časovače pro automatické zapnutí nebo vypnutí v rozmezí 1 až 24 hodin. Kromě vzdáleného ovládání oceníte i monitoring aktuální vlhkosti přímo v telefonu. Pokud preferujete klasické ovládání, k dispozici jsou tlačítka na horní straně přístroje s přehledným displejem zobrazujícím aktuální vlhkost a nastavené parametry. Výkon 16 litrů denně pro místnosti do 20 m² Siguro DH-C400L disponuje odvlhčovací kapacitou 16 litrů za den při teplotě 30 °C a vlhkosti 80 %. V běžných podmínkách (27 °C, 60% vlhkost) odvede 9 litrů denně, což postačí pro místnosti do 20 metrů čtverečních. Nádoba na kondenzát pojme 2 litry vody a při naplnění se přístroj automaticky vypne. CHCI ODVLHČOVAČ V AKCI Pro nepřetržitý provoz můžete odvlhčovač připojit přímo na odpad pomocí přiložené hadice. Díky tomu nemusíte pravidelně vylévat nádobu a zařízení může běžet kontinuálně. Tři režimy pro různé situace Odvlhčovač nabízí automatický režim, který udržuje nastavenou vlhkost a podle potřeby zapíná či vypíná kompresor. Režim nepřetržitého odvlhčování funguje nonstop bez ohledu na aktuální vlhkost, což se hodí při sušení prádla nebo řešení akutních problémů s vlhkostí. Noční režim ztlumí provoz na minimum a vypne displej – hlučnost klesne pod 38 dB, takže přístroj neruší při spánku. Čištění vzduchu ionizací a dvojicí filtrů Kromě odvlhčování Siguro DH-C400L čistí vzduch pomocí integrovaného ionizátoru a dvou filtrů. Uhlíkový filtr zachytává pachy a těkavé látky, zatímco omyvatelný nylonový filtr odstraňuje prach a vlasy. Ionizátor uvolňuje záporné ionty, které na sebe vážou prachové částice, pyl a bakterie. KOUPIT SIGURO DH-C400L Přístroj disponuje i funkcemi Defrost a Anti-Freeze, které chrání kompresor před zamrznutím při provozu v chladnějších prostorách. Součástí výbavy je dětský zámek ovládacího panelu a transportní kolečka pro snadné přemisťování. Pro koho je odvlhčovač vhodný? Siguro DH-C400L ocení především majitelé bytů s vysokou vlhkostí, která způsobuje tvorbu plísní nebo zatuchlý vzduch. Hodí se do ložnic, obývacích pokojů či koupelen do velikosti 20 m². Díky tichému chodu jej můžete používat i v noci, funkce rychlejšího sušení prádla pomůže rodinám bez sušičky nebo balkonu. Výrobce na zařízení poskytuje tříletou záruku a využívá 100% měděný motor bez příměsí. S aktuální slevou 1 000 Kč představuje zajímavou investici do zdravějšího bydlení. Odvlhčovač za 3 599 Kč je dostupný na Alze v rámci Black Friday výprodeje. Zvažujete pořízení odvlhčovače do domácnosti? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday česko Chytrá domácnost Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024