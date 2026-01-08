Levná čistička vzduchu z Alzy zlevnila na 1 599 Kč. Dá se propojit s mobilem a nabízí UV-C zářič a ionizátor Hlavní stránka Zprávičky Čistička vzduchu Siguro Auk WiFi D400W klesla na dosavadní cenové minimum 1 599 Kč Zařízení kombinuje HEPA 13 filtr s UV-C zářičem a ionizátorem pro komplexní čištění vzduchu Čističku lze ovládat mobilní aplikací TUYA a integrovat do chytré domácnosti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Hledáte cenově dostupnou čističku vzduchu s chytrými funkcemi? Alza aktuálně nabízí model Siguro Auk WiFi D400W za historicky nejnižší cenu 1 599 Kč. Oproti původní ceně 1 999 Kč tak ušetříte rovných 400 korun. Kompaktní zařízení se hodí do místností o velikosti až 20 m² a kromě kvalitního filtračního systému nabízí i možnost vzdáleného ovládání prostřednictvím chytrého telefonu. Ovládání odkudkoli díky mobilní aplikaci Čtyřstupňový filtrační systém s HEPA 13 Automatický režim a senzor kvality vzduchu Co říkají uživatelé v recenzích Pro koho se čistička hodí Ovládání odkudkoli díky mobilní aplikaci Hlavní předností modelu D400W je propojení s mobilní aplikací TUYA, která umožňuje ovládat čističku odkudkoli v domácnosti. Prostřednictvím smartphonu můžete zapínat a vypínat jednotlivé funkce, nastavovat časovač nebo kontrolovat aktuální kvalitu vzduchu. Aplikace rovněž nabízí rozsáhlé možnosti automatizace, díky čemuž lze například nastavit automatické přepínání do nočního režimu v určitou hodinu. Někteří uživatelé v recenzích upozorňují, že část rozhraní aplikace je v angličtině nebo čínštině, což může být pro některé méně pohodlné. Samotná čistička nicméně disponuje i dotykovým ovládacím panelem s podsvíceným displejem přímo na těle zařízení. Čtyřstupňový filtrační systém s HEPA 13 Siguro Auk WiFi D400W využívá čtyřstupňový filtrační systém zahrnující předfiltr, HEPA 13 filtr, uhlíkový filtr a fotokatalytický filtr. HEPA 13 dokáže zachytit až 99,97 % částic o velikosti 0,3 mikrometru, což zahrnuje pyl, prach, roztoče i většinu bakterií. Vzduchový výkon čističky dosahuje 139 m³/h, takže místnost o velikosti 20 m² dokáže efektivně pročistit během relativně krátké doby. CHCI ČISTIČKU SIGURO V AKCI Filtraci doplňuje UV-C zářič s vlnovou délkou 270–280 nm, který sterilizuje vzduch a pomáhá odstraňovat pachy. K dispozici je také ionizátor produkující záporné ionty, které na sebe vážou nežádoucí částice ve vzduchu. Automatický režim a senzor kvality vzduchu Praktickou funkcí je vestavěný senzor kvality vzduchu, který průběžně monitoruje okolní prostředí. V automatickém režimu čistička sama upravuje intenzitu podle aktuálních podmínek. Světelný indikátor na displeji ukazuje kvalitu vzduchu čtyřmi barvami: zelená znamená velmi dobrou kvalitu, žlutá dobrou, oranžová průměrnou a červená špatnou. Pro nerušený spánek poslouží noční režim, při kterém čistička pracuje na nejnižší úrovni a veškeré světelné indikace jsou vypnuté. Hlučnost v tomto režimu dosahuje pouhých 42 dB, což odpovídá tiché domácnosti. V zadní části zařízení najdete také aroma box pro esenciální oleje, díky kterému můžete místnost příjemně provonět. Co říkají uživatelé v recenzích Na Alze čistička získala hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček od 34 zákazníků, přičemž 85 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé chválí zejména kombinaci ionizátoru a UV lampy, která je užitečná pro alergiky i v období nemocí. Pozitivně hodnotí také možnosti automatizace přes aplikaci a přehledný barevný indikátor znečištění vzduchu. KOUPIT ČISTIČKU VZDUCHU SIGURO Mezi nejčastěji zmiňovaná negativa patří fakt, že si čistička nepamatuje nastavení ionizace a UV po vypnutí. Po opětovném zapnutí je nutné tyto funkce aktivovat znovu, případně situaci řešit automatizací v aplikaci. Někteří zákazníci také upozorňují na vyšší hlučnost v automatickém režimu, když čistička detekuje znečištění a přepne na vyšší výkon. Pro koho se čistička hodí Siguro Auk WiFi D400W je vhodná především pro alergiky a astmatiky, kteří potřebují zbavit vzduch pylů a alergenů. Díky kompaktním rozměrům 27,4 × 20,6 × 20,6 cm a hmotnosti pouhých 1,9 kg ji snadno přenesete mezi místnostmi. Hodí se do ložnic, dětských pokojů nebo menších kanceláří. Tříletá záruka od Alzy pak přidává jistotu dlouhodobého používání. Používáte doma čističku vzduchu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost Čistička vzduchu Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024