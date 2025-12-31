TOPlist

Alza vyprodává odvlhčovač vzduchu Siguro za historicky nejlepší cenu. Propojíte ho s mobilem

  • Odvlhčovač Siguro Air Control M100W 30l WiFi klesl na Alze na historicky nejnižší cenu 4 289 Kč
  • Zařízení zvládne odvlhčit až 30 litrů vody denně a pokryje místnosti o rozloze 35 m²
  • Odvlhčovač nabízí WiFi připojení s ovládáním přes aplikaci TUYA Smart a integrovaný ionizátor

Adam Kurfürst
31.12.2025 10:00
Ikona komentáře 0
Siguro Air Control M100W 30l WiFi u pradla

Blíží se období, kdy vlhkost v domácnostech začíná dělat problémy. Pokud hledáte způsob, jak se s ní vypořádat, aniž byste rozbili rozpočet, máme pro vás tip. Odvlhčovač Siguro Air Control M100W 30l WiFi aktuálně na Alze stojí 4 289 Kč, což je jeho dosud nejnižší cena. Oproti původní ceně 6 599 Kč tak ušetříte více než 2 300 Kč.

Výkon pro větší prostory

Siguro Air Control M100W patří mezi výkonnější odvlhčovače na trhu. Jeho odvlhčovací kapacita činí 30 litrů za den, což z něj dělá vhodnou volbu pro místnosti o rozloze až 35 m². Kondenzát se shromažďuje v nádobě o objemu 4,6 litru, případně můžete využít přiloženou hadici pro trvalé napojení na odpad – pak nemusíte vodu vůbec vynášet.

Siguro Air Control M100W 30l WiFi render

Přístroj nabízí tři provozní režimy. Automatický udržuje nastavenou vlhkost v rozmezí 30–80 %, režim nepřetržitého odvlhčování běží bez přestávky a noční režim ztlumí provoz i podsvícení displeje. Hlučnost se pohybuje pod hranicí 45 dB, takže by neměl rušit ani během spánku.

Chytré funkce a ovládání telefonem

Odvlhčovač lze ovládat prostřednictvím aplikace TUYA Smart, která umožňuje nastavit cílovou vlhkost, rychlost ventilátoru nebo časovač zapnutí a vypnutí odkudkoli. Na samotném přístroji pak najdete dotykový panel s displejem zobrazujícím aktuální vlhkost a barevný indikátor – modrá značí vlhkost pod 45 %, zelená 45–65 % a červená nad 65 %.

Siguro Air Control M100W 30l WiFi ovladani telefonem

Součástí výbavy je také ionizátor, který uvolňuje záporné ionty a pomáhá zachytávat prachové částice ve vzduchu. K tomu slouží dvojice filtrů – uhlíkový pro eliminaci pachů a omyvatelný nylonový zachytávající hrubší nečistoty. Nechybí ani dětský zámek nebo funkce Defrost a Anti-Freeze pro provoz v chladnějších prostorách.

Pro koho se hodí?

Siguro Air Control M100W ocení především majitelé větších bytů, sklepů nebo prádelen, kde se běžně potýkají s vyšší vlhkostí. Díky možnosti trvalého napojení na odpad se hodí i do prostorů, kde nemůžete pravidelně vynášet nádobu s vodou. Příkon 475 W není nejnižší, ale odpovídá výkonu zařízení. Na produkt se vztahuje tříletá záruka.

Potýkáte se doma s nadměrnou vlhkostí?

O autorovi

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

