Alza vyprodává odvlhčovač vzduchu Siguro za historicky nejlepší cenu. Propojíte ho s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Odvlhčovač Siguro Air Control M100W 30l WiFi klesl na Alze na historicky nejnižší cenu 4 289 Kč Zařízení zvládne odvlhčit až 30 litrů vody denně a pokryje místnosti o rozloze 35 m² Odvlhčovač nabízí WiFi připojení s ovládáním přes aplikaci TUYA Smart a integrovaný ionizátor Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Blíží se období, kdy vlhkost v domácnostech začíná dělat problémy. Pokud hledáte způsob, jak se s ní vypořádat, aniž byste rozbili rozpočet, máme pro vás tip. Odvlhčovač Siguro Air Control M100W 30l WiFi aktuálně na Alze stojí 4 289 Kč, což je jeho dosud nejnižší cena. Oproti původní ceně 6 599 Kč tak ušetříte více než 2 300 Kč. Výkon pro větší prostory Siguro Air Control M100W patří mezi výkonnější odvlhčovače na trhu. Jeho odvlhčovací kapacita činí 30 litrů za den, což z něj dělá vhodnou volbu pro místnosti o rozloze až 35 m². Kondenzát se shromažďuje v nádobě o objemu 4,6 litru, případně můžete využít přiloženou hadici pro trvalé napojení na odpad – pak nemusíte vodu vůbec vynášet. Přístroj nabízí tři provozní režimy. Automatický udržuje nastavenou vlhkost v rozmezí 30–80 %, režim nepřetržitého odvlhčování běží bez přestávky a noční režim ztlumí provoz i podsvícení displeje. Hlučnost se pohybuje pod hranicí 45 dB, takže by neměl rušit ani během spánku. CHCI ODVLHČOVAČ V AKCI Chytré funkce a ovládání telefonem Odvlhčovač lze ovládat prostřednictvím aplikace TUYA Smart, která umožňuje nastavit cílovou vlhkost, rychlost ventilátoru nebo časovač zapnutí a vypnutí odkudkoli. Na samotném přístroji pak najdete dotykový panel s displejem zobrazujícím aktuální vlhkost a barevný indikátor – modrá značí vlhkost pod 45 %, zelená 45–65 % a červená nad 65 %. Součástí výbavy je také ionizátor, který uvolňuje záporné ionty a pomáhá zachytávat prachové částice ve vzduchu. K tomu slouží dvojice filtrů – uhlíkový pro eliminaci pachů a omyvatelný nylonový zachytávající hrubší nečistoty. Nechybí ani dětský zámek nebo funkce Defrost a Anti-Freeze pro provoz v chladnějších prostorách. Pro koho se hodí? Siguro Air Control M100W ocení především majitelé větších bytů, sklepů nebo prádelen, kde se běžně potýkají s vyšší vlhkostí. Díky možnosti trvalého napojení na odpad se hodí i do prostorů, kde nemůžete pravidelně vynášet nádobu s vodou. Příkon 475 W není nejnižší, ale odpovídá výkonu zařízení. Na produkt se vztahuje tříletá záruka. KOUPIT ODVLHČOVAČ SIGURO Potýkáte se doma s nadměrnou vlhkostí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024