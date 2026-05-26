Je vám doma horko? Alza po několika měsících zlevnila svou mobilní klimatizaci, dá se propojit s mobilem Hlavní stránka Zprávičky Siguro AC-F280B Mistral 12 je mobilní klimatizace 3 v 1 s chladicím výkonem 12 000 BTU/h pro místnosti do 25 m² S kódem 20SIGURO2026 stojí 8 792 Kč místo běžných 10 999 Kč (sleva zhruba 2 200 Kč) Cena je slušná, ale nejde o historické minimum – mimo sezónu byla klima i kolem 5 999 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.5.2026 18:00 Žádné komentáře 0 V Česku se oteplilo a předpověď na tento týden nám spíše říká, že mikinu nebo větrovku budeme moct nechat ve skříni. Pokud jste už včera nebo koncem minulého týdne zápasili s vysokými teplotami i u sebe doma, možná byste se na léto měli vybavit něčím, co vám pomůže místnost trochu zchladit. Mobilní klimatizaci Siguro AC-F280B Mistral 12 teď na Alze koupíte s kódem 20SIGURO2026 za 8 792 Kč místo běžných 10 999 Kč. Jde o nejnižší cenu od prosince a uživatelé si ji vesměs chválí. CHCI KLIMATIZACI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete rychle vychladit místnost do zhruba 25 m² a nechcete řešit montáž pevné klimatizace.⚠️ Zvažte, pokud jste citliví na hluk – je opravdu hlučná a noční režim na tom prakticky nic nezmění.💡 Za 8 792 Kč s kódem jde o slušnou předsezónní cenu, ale ne o historické minimum (mimo sezónu bývá levnější). Proč je Siguro Mistral 12 zajímavá Hlavní lákadlo mobilní klimatizace Siguro je jednoduché: chlazení bez montáže a vrtání do zdi. Postavíte ji na kolečka, vyvedete hadici z okna a za pár minut chladíte. Zvládá tři funkce v jednom – chlazení, odvlhčování i běžný ventilátor – takže pokryje většinu letních scénářů. Pro někoho, kdo nemůže nebo nechce instalovat pevnou klimatizaci, je to nejdostupnější cesta k ochlazenému pokoji, a to i díky ceně 8 792 Kč s kódem. Příjemný je i kompletní obsah balení: kromě samotné klimatizace dostanete dálkový ovladač s bateriemi, odpadní hadici, hadici pro odvod teplého vzduchu i okenní těsnicí soupravu. Nemusíte tedy nic dokupovat a můžete začít hned. Bonusem je tříletá záruka, kterou Siguro dává nad rámec zákonné lhůty. Férové je ale upozornit na to, že ačkoliv tato klimatizace nebyla posledních několik měsíců levnější než nyní, v prosincových výprodejích se dala pořídit za 5 999 Kč. Při pohledu na loňské ceny si ale spíše nemyslíme, že by do léta měla být ještě nějak drasticky levnější než nyní. Pokud klimatizaci nepotřebujete akutně, může se vyplatit počkat na posezónní výprodej. Klíčové parametry: výkon, spotřeba, hlučnost Srdcem je chladicí výkon 12 000 BTU/h, který výrobce doporučuje pro místnosti 18 až 25 m². Spotřebu drží na uzdě energetická třída A a koeficient EER 2,6, příkon je 1 330 W. Klima používá moderní chladivo R290 a teplotu nastavíte v rozsahu 16–32 °C. V praxi recenzenti potvrzují, že menší a podkrovní místnosti vychladí rychle, u větších prostor ale výkon 12 000 BTU naráží na své limity. Teď ale to nejdůležitější, co byste měli vědět předem: hlučnost. Výrobce uvádí 55–65 dB a je férové říct, že tahle klima je hlučná – stejně jako prakticky každá mobilní klimatizace, protože kompresor je celý uvnitř těla. Část uživatelů hluk označuje za snesitelný „bílý šum“, jiní za rušivý. Počítejte s tím hlavně v ložnici. K dispozici jsou tři rychlosti ventilátoru a odvlhčovací výkon 28,8 litru za den. OBJEDNAT NA ALZE Praktická stránka: ovládání, příslušenství, kondenzát Velký plus je ovládání přes aplikaci TUYA (Android i iOS), takže klimu zapnete na dálku třeba z práce a domů přijdete do vychlazeného bytu. Uživatelé navíc chválí, že aplikace jde propojit i s chytrou domácností (Home Assistant). Ovládat ji můžete také dálkovým ovladačem nebo tlačítky na přístroji. Manipulaci usnadňují pojezdová kolečka a postranní madla, počítejte ale s tím, že je těžká (27,5 kg) – na přenášení do patra se hodí druhý pár rukou. Slabinou, kterou recenze zmiňují opakovaně, je malá nádoba na kondenzát (650 ml). Při intenzivním odvlhčování se naplní rychle, takže se vyplatí využít přímý odvod kondenzátu hadicí do většího kýble nebo do odpadu. Padají i výtky na kratší výfukovou hadici (1,5 m) a na okenní soupravu, která je primárně dělaná pro balkónové dveře – na klasickém okně část plachty přebývá. Délka přívodního kabelu je 1,8 metru. Co říkají uživatelé Na Alze má produkt hodnocení 4,2 z 5 (145 hodnocení) a 81 % zákazníků ho doporučuje – pozor, hodnocení je sdružené napříč variantami Mistral 12 i Mistral 14. Nejčastěji lidé chválí rychlé chlazení menších místností, kompletní příslušenství v balení a spolehlivou aplikaci s časovačem. Opakovaně se objevuje, že za peníze, které dáte, odvede klima poctivou práci. KOUPIT MOBILNÍ KLIMATIZACI Kritické hlasy se točí hlavně kolem dvou věcí. Tou první je hlučnost – řada lidí ji popisuje jako výraznou a v tiché ložnici doporučuje špunty do uší nebo sluchátka. Druhou je prakticky neúčinný noční režim, který podle uživatelů jen ztlumí displej a mírně sníží otáčky ventilátoru, ale hluk citelně nesrazí. Někteří také narazili na nepřesné teplotní čidlo (sedí blízko odvodu teplého vzduchu) a pár kusů pískalo nebo vibrovalo. Reklamovanost je nicméně podle Alzy nízká (1,55 %). Pokud vás konkrétně tento model neoslovil, ale chlazení na léto řešíte, můžete si projít i další aktuální slevy a akce na Alze, kde se pravidelně objevují i jiné mobilní klimatizace a ventilátory. Nabídka i ceny se ale v sezóně rychle mění. Kdy Siguro Mistral 12 nedává smysl Pokud potřebujete tiché chlazení do ložnice a na hluk jste citliví, tahle klima vás zřejmě zklame – a stejně tak většina mobilních monobloků. Stejně tak pokud chcete vychladit velký nebo otevřený prostor nad 25 m², bude výkon 12 000 BTU spíš na hraně a vyplatí se připlatit za silnější model. A pokud nákup nespěchá, vězte, že 8 792 Kč není nejnižší cena, za kterou se klima prodávala – mimo sezónu klesala i ke zhruba 5 999 Kč, takže trpěliví nakupující mohou ušetřit víc. Verdikt: pro koho se to vyplatí Siguro AC-F280B Mistral 12 je praktická mobilní klimatizace 3 v 1, která za 8 792 Kč s kódem 20SIGURO2026 nabídne rychlé chlazení menších místností, ovládání přes aplikaci a kompletní příslušenství v balení. Je to rozumná volba tam, kde nelze instalovat pevnou klimatizaci – ale jen pokud akceptujete, že bude hlučná a noční režim na tom moc nezmění. A protože jde o předsezónní, nikoliv rekordní cenu, trpělivější zájemci mohou zvážit nákup mimo sezónu, kdy bývá citelně levnější. CHCI VYUŽÍT SLEVU Vsadili byste na mobilní klimatizaci, nebo radši počkáte na pořádnou pevnou klimu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Klimatizace Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024