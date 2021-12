Přes Signal už si můžete zavolat s opravdu širokou rodinou

I když je na tom mobilní komunikátor Signal velmi dobře se zabezpečením a ochranou uživatelských dat (dokonce i podle FBI), oproti některým velkým konkurentům má přece jen trochu omezenější funkce. Nutno ale říct, že hlavně po úprku lidí z WhatsAppu mimo jiné právě i do Signalu, se vývojáři snaží co nejrychleji největší rozdíly v šikovných vychytávkách smazávat. Případně je i předbíhat. Nyní přicházejí na řadu skupinové hovory, u kterých už aplikace oficiálně nabídne zvýšený limit čtyřicet účastníků naráz.

Signal now supports 40 person group calls. Building large end-to-end encrypted group calls required some new engineering. Learn how we did it here: https://t.co/i27rRqkI4l

— Signal (@signalapp) December 15, 2021