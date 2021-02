V září 2020 jsme pro vás otestovali žárovku Shelly Duo. Byla to vůbec naše první zkušenost s chytrými produkty od této bulharské firmy a musíme říct, že nás až na pár drobností příjemně překvapila. Před nějakým časem jsme se tedy rozhodli, že vyzkoušíme i ostatní Shelly produkty, mezi které patří i žárovky Shelly Vintage. Vzali jsme si menší i větší variantu a tak si o nich něco povíme a případně se pokusíme odpovědět na otázku, zda se tyto žárovky vyplatí či nikoliv.

Obsah recenze

Obsah balení Shelly Vintage

Stejně jako v případě Shelly Duo není balení nikterak bohaté. Není se ale čemu divit a popravdě ani nevíme, co jiného od chytré žárovky čekat. Možná snad tištěný manuál, ale to je jen drobnost. V krabici se tedy nachází pouze samotná žárovka, na levé straně pak informace o tom, co s ní můžete dělat. Důraz je tedy kladen na aplikaci Shelly Cloud, připojení přes 2.4 GHz Wi-Fi, svítivost 260 lumenů, dálkové ovládání, OTA firmware aktualizace, cloudové služby a SSL konektivita. Na pravé straně se pak nachází parametry, o kterých si řekneme v dalších odstavcích. Potěší také QR kód pro rychlé stažení aplikace Shelly Cloud.

Zpracování a vzhled Shelly Vintage

Pojďme si obě žárovky představit pod označením, ať víte pod čím je hledat. Menší žárovka má název Shelly Vintage ST64 7W, větší Shelly Vintage G125 4W. Obě žárovky vypadají, že jsou klidně několik desítek let staré, ovšem už soudě dle názvu se jedná o záměr. Ve skutečnosti jsou zde navíc samozřejmě LED diody. Pokud tedy máte nějakou stylovou lampičku, mohou vypadat žárovky opravdu dobře. Neměli bychom jim v podstatě co vytknout, ale něco si přece neodpustíme. Na menší žárovce totiž u patice pravděpodobně vyteklo lepidlo, nebo je takto sklo poškozené od výroby, to nedokážeme posoudit. Doufáme, že se jedná o ojedinělou záležitost, do té doby jsme totiž s výrobky neměli nejmenší problém.

Parametry Shelly Vintage

Shelly Vintage ST64 7W

Příkon: 7 W

Světelný tok: 750 lumenů

Patice: E27

Životnost: 15 000 hodin

barva světla: 2 700 K

provozní teplota: -10 °C až + 40°C

Shelly Vintage G125 4W

Příkon: 4 W

Světelný tok: 260 lumenů

Patice: E27

Životnost: 15 000 hodin

barva světla: 2 700 K

provozní teplota: -10 °C až + 40°C

Proč chtít chytrou žárovku? Asi si mnoho z vás říká, na co je taková žárovka dobrá? Přeci nejsme tak líní, abychom se nedokázali zvednout z gauče a zmáčknout vypínač. Jenže výhody Shelly Vintage nejsou jen o tom. Benefity spočívají hlavně v možnosti nastavení intenzity světla a také rozvrhy. Od doby, kdy žárovky testujeme v podstatě ručně nesaháme po vypínači. Světlo se zapne a vypne přesně v dobách, kdy je potřeba.

Jak propojit Shelly Vintage s aplikací?

Propojení s aplikací Shelly Cloud je velice snadné. Stačí žárovku našroubovat a následně aplikaci otevřít. V ní klepněte v horním pravém rohu na nabídku nastavení a klepněte na “Add Device”. Budete vyzváni k výběru Wi-Fi sítě a zadání hesla. Musíte si dát pozor, jelikož žárovky Shelly Vintage umí pracovat pouze s 2,4 GHz pásmem, k 5 GHz se nepřipojí, zkoušeli jsme to. Poté už jen stačí vybrat vámi zakoupené zařízení a čekat, než se vše spojí. V případě problému stačí žárovku (resp. světlo/lampu) 5x vypnout a zapnout. Až začne blikat, měla by být připravena ke spárování.



Aplikace Shelly Cloud

Již minule jsme aplikaci Shelly Cloud chválili. Je třeba dodat, že od té doby se nijak zásadně neposunula. Čeština je stále ani ne poloviční, což zamrzí a zejména na iOS není její optimalizace ideální. Alespoň přizpůsobili rozhraní větším modelům Xs/11 Pro/12 Pro Max. Tím ale výčet nedostatků končí. Pokud máte Android, budete s aplikací spokojeni. Oblíbili jsme si zejména týdenní rozvrh, kdy jsme si nastavili čas, kdy má žárovka svítit a kdy se má zhasnout. Chodíme spát okolo půlnoci, takže od té doby žárovka nesvítí a pracovat začne opět v 17:45.