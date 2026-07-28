Sto sedmdesát osm centimetrů obrazu za 12 591 Kč. Levná Sharp má i čtyři HDMI 2.1 Hlavní stránka Zprávičky Sharp 70GL4260E je 70" LED televize se 4K rozlišením, Google TV a čtveřicí HDMI 2.1 S AlzaPlus+ stojí 12 591 Kč místo 14 490 Kč Není to špičkový obraz, ale 178 centimetrů úhlopříčky za je za tuhle cenu slušná porce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Existuje kategorie televizí, u kterých se nekupuje kvalita obrazu, ale metry. Sharp 70GL4260E teď členové AlzaPlus+ koupí za 12 591 Kč místo 14 490 Kč a nabízí přesně to, co od téhle třídy čekáte – 178 centimetrů úhlopříčky, 4K rozlišení a Google TV za cenu, za jakou se běžně prodávají pětapadesátky. Nečekejte zázraky, ale pokud řešíte hlavně velikost, těžko najdete lepší poměr korun na centimetr. 👍 Berte, pokud chcete co největší obraz do obýváku na filmy, seriály a sport a nechcete za to dát třicet tisíc.🤔 Váhejte, pokud jste náročnější na obraz – LED podsvícení bez lokálního stmívání a 60 Hz jsou daň za cenu, a hráči na konzolích tu o 120 Hz přijdou.💰 Cenovka: 12 591 Kč za sedmdesátku znamená zhruba 71 Kč za centimetr úhlopříčky. To je v současné nabídce hodně těžko překonatelné. CHCI SEDMDESÁTKU ZA 12 591 KČ Velikost, kterou v téhle ceně budete hledat těžko Hlavní argument je jednoduchý a upřímný: za dvanáct a půl tisíce obvykle kupujete 55″ televizi, tady dostanete o patnáct palců víc. Rozdíl mezi pětapadesátkou a sedmdesátkou je v obýváku okamžitě znát, hlavně u sportu a filmů, kde se najednou díváte na plátno místo na obrazovku. Sharp k tomu přidává Google TV, tedy plnohodnotný systém s Netflixem, HBO Max, Disney+, YouTube i českými službami jako Oneplay nebo SledováníTV, takže nepotřebujete žádný set-top box navíc. Ovládat ho můžete hlasem přes Google Assistant a obsah z telefonu pošlete na obrazovku přes vestavěný Chromecast. Milým překvapením je konektorová výbava – čtyři porty HDMI 2.1 znamenají, že sem zapojíte konzoli, set-top box i soundbar a nemusíte nic přepojovat. Televize umí Dolby Vision i HDR10, takže filmy na Netflixu poznají, že mají poslat lepší obraz, a zvuk zvládá Dolby Atmos. Na Alze si Sharp drží hodnocení 4,7 z 5 od 14 zákazníků, což u levné televize napovídá, že lidé dostali zhruba to, co čekali. Na co se připravit Buďme féroví, tohle není televize, která by konkurovala MiniLED nebo OLED modelům. Panel je klasický LED bez lokálního stmívání, takže v tmavých scénách nečekejte hluboké černé, spíš takovou tmavší šedou – ve večerním šeru to většině lidí nevadí, milovník kvalitního obrazu to ale pozná hned. Obnovovací frekvence 50/60 Hz stačí na filmy a běžnou televizi, ale majitelé PlayStationu nebo Xboxu tu nevyužijí 120 Hz, které jejich konzole nabízí. Zvuk 20 W je na tuhle úhlopříčku spíš nouzový, takže k televizi rovnou plánujte soundbar. Nic z toho ale nemění základní výpočet: pokud chcete co největší obraz a nechcete za něj dát třicet tisíc, je tahle sedmdesátka rozumný kompromis a ne past. Praktická poznámka na závěr – s šířkou 155 centimetrů a hmotností 19,8 kg si předem změřte stěnu i televizní stolek, tahle televize potřebuje pořádný kus prostoru. KOUPIT TELEVIZI NA ALZE Řešíte u televize spíš úhlopříčku, nebo si radši připlatíte za lepší obraz na menší? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Sharp slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024