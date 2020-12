Seznam.cz nově upozorňuje své uživatele na dezinformační weby

Český gigant Seznam.cz nově upozorní uživatele na dezinformační weby. Jedná se tedy o ty, které mohou potenciálně šířit fake news a hoaxy, kterých je v dnešní době bohužel velké množství. Je to tedy rozhodně na místě a dáváme mu palec nahoru.

Seznam.cz upozorní na dezinformační weby

O této skutečnosti informoval Seznam na svém blogu. Jedná se tak o další aktivitu, která značně přispívá ke zvýšení ochrany uživatelů před tímto typem obsahu. “Dezinformace se staly každodenní součástí internetového obsahu a běžný uživatel už si nemusí být jistý, čemu má vlastně věřit. Proto jsme se v Seznamu rozhodli začít zvyšovat povědomí o nejčastějších konspiračních teoriích a ve výsledcích vyhledávání označovat weby, které se na jejich šíření nejvíce podílejí. Nezůstáváme ale pouze u označení. U každého webu v rámci informační karty vysvětlujeme hlavní důvody, proč by měl být uživatel při konzumaci daného obsahu obezřetný,” vysvětluje Tomáš Peroutka, produktový manažer Seznam.cz.

Navíc ceníme, že lze toto upozornění vypnout. Takový Google vám tento typ obsahu znepřístupní a vy se na něj skrz jeho vyhledávač častokrát vůbec nedostanete. Každý by se měl dle našeho názoru svobodně rozhodnout, co chce číst a co ne.

Co na tuto novinku říkáte?