Severní Korea překvapuje: Vyrábí vlastní elektromobil!

V Severní Koreji se má na trh dostat první elektromobil

Disponovat bude dojezdem až 720 kilometrů

Je ale opravdu takový, jak se může zdát?

V Severní Koreji se představuje historicky první elektromobil. Madusan EV je elegantní čtyřdveřový sedan s velkou rychlostí a dojezdem až 720 kilometrů na jedno nabití. To všechno navzdory uzavřeným hranicím, autoritářské vládě a chudobě po celém „Království poustevníků“. Je ale všechno v realitě takové, jak nám Korea tvrdí?

Historie nevěrohodných tvrzení a propagandy zatím nekončí. Automobilový průmysl v Severní Koreji je jen směsicí stavebnicových vozů a importu ze zahraničních států. Zapomenout pak nesmíme ani na tisíc ukradených sedanů Volvo 144, které švédské automobilce Severní Korea nikdy nezaplatila.

Opěvovaný Madusan EV je pouze přeznačeným čínským elektromobilem automobilky Build Your Dreams. Konkrétně se tedy jedná o model BYD Han, jenž dle oficiálních údajů čínské automobilky dokáže na jedno nabití ujet 521 kilometrů. Severokorejci si tak, zdá se, specifikace „svého“ vozu lehce přikrášlili. Otázkou ale stále zůstává, kdo by si v zemi vůbec takový elektromobil koupil. Jen kolem 52 % Severokorejců má přístup k elektřině. Kolik procent by si pak mohlo vůz finančně dovolit?

Jak vnímáte pokus Severní Koreji o „svůj“ elektromobil?

Zdroj: InsideEVs