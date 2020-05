Serious Sam 4 vyjde exkluzivně pro Google Stadia a PC

Pokud jste fandové FPS pro jednoho hráče, určitě znáte legendu Serious Sam od Chorvatského herního studia Croteam. Jedná se o akční hru bez hlubšího příběhu, ve které se na vás valí davy monster. Prví díl této série vyšel v roce 2001 a postupně se dostal na širokou škálu platforem. Ještě tento rok vyjde čtvrté pokračování populární střílečky Serious Sam exkluzivně pro Google Stadia a PC.

Serious Sam 4 – Serious Battles

V této hře se dočkáte všeho, na co jste byli zvyklí u předchozích dílů. Lidstvo je v ohrožení a probíhá invaze vetřelců pod vedením mimozemšťana s přezdívkou “Mentál”. Poslední záchranou planety jsou Pozemské obranné síly v čele se Samem “Serious” Stonem. Ten po zuby ozbrojen kosí houfy mimozemských zmetků. V tomto pokračování se dočkáme nových misí, nových zbraní a také lepší herní mechaniky.

Serious Sam 4 – Legion System

Serious Sam 4 se už vyvíjí nějakou dobu a jeho vydání je naplánováno na září 2020. Google si zaplatil, aby k vydání pro ostatní platformy nedošlo dříve než v roce 2021. Serious Sam 4, tak bude k dostání exkluzivně pro platformy Google Stadia a PC až do konce roku. Nedávno navíc studio Croteam vydalo pro Google Stadia Serious Sam Collection. Jedná se o sbírku her Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter, Serious Sam 3: BFE a Serious Sam: Double D: XXL.

Hráli jste některý díl ze série Serious Sam?

Zdroj: AndroidPolice.com